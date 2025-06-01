Adalet Bakanı Tunç: Yeni düzenlemeyle oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonundan bu sabah geçen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili, "Yeni düzenlemeyle toplumumuzda oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. Suçlunun rehabilite edilmesi için de önemli adımlar atılacak" değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu sabah komisyonda kabul edilen ve 10'uncu Yargı Paketi kapsamında infaz ile ilgili düzenlemeler içeren "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" hakkında sosyal medya hesabı X'ten değerlendirmelerde bulundu.

YILMAZ TUNÇ'TAN TEŞEKKÜR MESAJI

Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan hedefler doğrultusunda hazırlanan Kanun Teklifi'nin hem infaz sistemini hem de toplumsal hayatı ilgilendiren birçok başlıkta değişiklik içerdiğini ifade eden Tunç, 10 farklı kanunda değişiklik öngören teklifin 30 maddeden oluştuğunu kaydetti. Süreçte emeği geçen milletveillerine teşekkür de eden Tunç, teklif ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"10. YARGI PAKETİ'YLE DENETİM SERBESTLİKTE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR"

"Yeni düzenlemeyle toplumumuzda oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak" diye yazan Tunç, "Hükümlüler, aldıkları ceza 2 yılın altında olsa dahi koşullu salıverilme tarihine kadarki süresinin en az 1/10'unu ceza infaz kurumunda geçirdikten sonra denetimli serbestliğe ayrılabilecek. Böylece cezanın caydırıcılığı güçlendirilecek ve cezanın infazı amaca uygun bir şekilde gerçekleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"SUÇLA ETKİN MÜCADELE, CEZADA ISLAH EDİCİ ANLAYIŞ"

Tunç'un değerlendirmeleri şöyle: "10. Yargı Paketi'yle suçla etkin mücadele sağlanırken, suçlunun rehabilite edilmesi için de önemli adımlar atılacak. Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanmasına karar verilen mahkumların dış dünyaya uyum sağlamaları, rehabilite edilerek yeniden suç işlemelerinin önlenmesi ve topluma kazandırılması amacıyla koşullu salıverilebilmelerine imkân tanınacak. Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulananlar, süreli hapis cezasının 4'te 3'ünü iyi hâlli olarak infaz etmeleri durumunda koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

"İNFAZDA İNSAN ODAKLI YAKLAŞIM"

10. Yargı Paketi'yle özel infaz usullerinin kapsamı genişletilecek. Hafta sonu veya geceleyin infaz usulünün kapsamı kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 aydan, 3 yıla; taksirle öldürme suçu hariç, taksirle işlenen suçlarda 3 yıldan, 5 yıla çıkarılacak. Konutta infaz usulünün kapsamı ise kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 1 yıldan, 3 yıla; 70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yıldan, 4 yıla; 75 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 4 yıldan, 5 yıla çıkarılacak. 80 yaşını bitirmiş kişiler bakımından ise 6 yıla kadar hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkân tanınacak.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar hariç olmak üzere, hapis cezasına mahkûm olanlardan; ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilenlerin cezasının konutunda çektirilmesine karar verilebilecek. Ayrıca 3 yıl yerine, 5 yıl veya daha az hapis cezası alan doğum yapmış kadın hükümlülerin, cezalarını konutunda çekmelerine imkân tanınacak.

"ÇOCUKLAR İÇİN ISLAH VE EĞİTİM ODAKLI İNFAZ"

10. Yargı Paketi'yle çocuk hükümlüler için ceza infaz sisteminde değişiklik yapılacak. Çocuk hükümlülerin çocuk kapalı ceza infaz kurumundan çocuk eğitimevine ayrılmalarına, yapılan iyi hal değerlendirmesi sonucunda karar verilecek. Kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar ile taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olan çocuk hükümlüler hakkında verilen cezalar doğrudan çocuk eğitim evlerinde yerine getirilecek.

"TRAFİKTE CAN GÜVENLİĞİ ESAS, KURALSIZLIĞA GEÇİT YOK"

10. Yargı Paketi'nde yapılacak düzenlemelerle trafik düzenini bozan eylemlerle daha etkin mücadele edeceğiz. Trafikte yol kesme müstakil suç olarak düzenlenecek. Hukuka aykırı bir davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen, bu aracı hareket halindeyken durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Trafik güvenliğini tehlikeye sokanlara yönelik cezalar artırılacak.

Bu kapsamda; kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare edenlere verilecek hapis cezasının alt sınırı artırılarak; ceza 4 aydan, 2 yıla kadar hapis olarak belirlenecek. Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullananlara uygulanacak hapis cezasının alt sınırı 3 aydan, 6 aya yükseltilerek; ceza 6 aydan 2 yıla kadar hapis olarak belirlenecek.

"SEVİNÇLİ GÜNLERİMİZDE SİLAHA YER YOK"

Düğünler başta olmak üzere sevinçli günlerimizi üzüntüye dönüştürenlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 10. Yargı Paketi'yle yapılacak düzenleme kapsamında "kuru sıkı olarak bilinen" ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçunun kapsamına alınacak. Meskûn mahalde ses ve gaz fişeği atabilenler dâhil silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullananların cezası artırılarak ceza, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis olarak belirlenecek. Bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza, yarısından bir katına kadar artırılacak.

"ŞİDDETE VE TEHDİDE KARŞI DAHA GÜÇLÜ YAPTIRIMLAR"

10. Yargı Paketi kapsamında yapılacak düzenlemeyle vücut dokunulmazlığına yönelik işlenen kasten yaralama suçlarının hapis cezası sürelerinde artış yapılacak. Kasten yaralama suçlarında hapis cezaları yüzde 50 oranında artırılacak. Tehdit suçuyla etkin mücadele sağlanacak. Basit tehdit suçunda cezanın alt sınırı 2 ay olacak. Tehdit suçunun; silahla, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, birden fazla kişi tarafından birlikte, suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde verilecek cezasının üst sınırı 5 yıldan, 7 yıla çıkarılacak. Suça teşebbüs halinde faile ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları yerine verilecek süreli hapis cezasının alt ve üst sınırı artırılacak.

"KİŞİLİK HAKLARI DİJİTAL ALANDA GÜVENCE ALTINDA"

10. Yargı Paketi kapsamında erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılması düzenlemeleriyle ilgili olarak İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda düzenlemeler yapılmaktadır. İnternet ortamında kişilerin şeref ve itibarına yönelik yapılan saldırılarda kişilere bu saldırıyı engellemeye yönelik imkan tanınmaktadır. Yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişiler, içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi amacıyla sulh ceza hâkimliğine başvurabilecek.

Sulh ceza hâkimliğince, ayrıntılı bir inceleme yapılmasına gerek olmaksızın ihlalin ilk bakışta anlaşılabildiği hâllerde yirmi dört saat içinde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilecek, aksi takdirde başvuru reddedilecek. Sulh ceza hâkimliklerince verilen kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilecek ve kararına itiraz edilen hâkim veya itirazı incelemeye yetkili merci gerekli görmesi halinde tarafları dinleyebilecek. Dijital mecralarda yapılacak tüm bu düzenlemelerin amacı kişilik haklarının bu alanda da daha etkin şekilde korunmasıdır.

"NOTERLİKTE AÇIK VE ÖNGÖRÜLEBİLİR DİSİPLİN HÜKÜMLERİ"

10. Yargı Paketi kapsamında Noterlik Kanununda disiplin hükümleri yeniden düzenleniyor. Disiplin yaptırımları, hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde açık ve net şekilde tanımlanacak. TBMM Adalet Komisyonundan geçen 10. Yargı Paketi'nin, TBMM Genel Kurulu'nda da milletvekillerimizin güçlü desteğiyle kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın adalete olan güvenini en üst noktaya taşıyacak, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı yapacağız."