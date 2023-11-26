AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Aday adaylığı başvuru ücretleri Gazze\'de yaşayan Müslümanlara gönderildi

Ankara'da AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından Sincan Kongre Ve Fuar Alanı'nda organize edilen Belediye Başkan Adayları temayül yoklaması gerçekleştirildi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve teşkilat mensubu kaldı.

"YAVAŞ GENEL MÜDÜR DEĞİŞTİRMEKTEN ANKARA'YA HİZMET EDEMEDİ"

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan "Sayın Mansur Yavaş seçimden önce Ankaralı vatandaşlara çok büyük vaatlerde bulunmuştu. Ancak gelinen noktada ne yazık ki vaatlerin hiçbirisi hayata geçirilmedi. Sayın Mansur Yavaş'ın seçim öncesi verdiği vaatler bir kenara dursun 5 yılda Ankara'da ulaşımdan yeşil alana, sosyal donatılardan çevreye kadar birçok sorun görmezden gelinmiş hiçbirine çözüm üretilememiştir. Sayın Yavaş daire başkanlarını ve genel müdürlerini değiştirmekten Ankara'ya hizmet edemedi. ABB'nin kurumsal hafızasını bitirdiler.

"ANKARA'NIN 5 YILINI HEBA ETTİLER"

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sevdasına Ankara'yı sahipsiz bırakıp miting miting gezen Sayın Yavaş, nasıl genel seçimlerde nasıl istediğini alamadıysa, büyük bir hezimetle kaybettiyse inşallah 31 Mart 2024'te de aynı hezimetle kaybedecek.Popülist söylemlerle halkın gözünü boyamaya çalışan Sayın Yavaş Ankara'nın asıl sorunlarını görmezden gelmiştir. Biz boşuna 'Ankara'nın heba olan yılları' demiyoruz. Ankara'nın 5 yılını heba ettiler. Ancak önümüzdeki yerel seçimlerde Allah nasip ederse Ankara'mızı AK Parti belediyeciliği ile buluşturacağız. Sadece ABB'yi değil CHP'de olan ilçe belediyelerini de alacağız.

"BÜYÜKŞEHİRLERDE DEV PROJELERE ADIM ATACAĞIZ"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi '94 ruhu' ile Ankara'mızı eski güzel günlerine kavuşturacağız. 'Belediye işi Gönül' işi diyerek, halkımıza hizmet etmek için dertlenen belediye başkanlarımız ile inşallah 5 yıldır ilçelerimizde olduğu gibi büyükşehirde de dev projelere adım atacağız. Ankara'mızı Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır bir şehir haline getireceğiz. "31 Mart sabahı Mansur Yavaş'ın elinden bu oyuncağını alıp Sancağı Cumhurbaşkanımıza Teslim Edeceğiz"" dedi.

"ADAY ADAYLIĞI BAŞVURU ÜCRETLERİ GAZZE'YE GÖNDERİLDİ"

Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen ve 160 bine yakın partilinin çevrimiçi katıldığı temayül yoklaması Ankara'da da Sincan Kongre ve Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi. Genel seçimlerde vatandaşın yüzde 50'sinden fazlasının oyunu alarak birinci parti olan AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinden de birinci parti olarak çıkmak için hummalı bir çalışmanın içine girdi. Aday adaylığı başvuru yapan kişilerden alınan ücretin tamamı Gazze'de yaşayan Müslümanlara gönderildi. 6 bin aday adaylığı başvurusu yapılan AK Parti'de Belediye başkan adaylarının belirlenmesi için binlerce partilinin görüşü alındı.

TEMAYÜL YOKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için AK Parti'de aday adaylığı başvuru süreci geçtiğimiz 22 Kasım'da sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından en doğru adayın belirlenmesi için 160 bine yakın partilinin çevrimiçi katıldığı temayül yoklaması da gerçekleştirildi.

"ANKARA'YI ALGI OPERASONLARI İLE YÖNETEBİLECEKLERİNİ SANDILAR"

Programa katılan ve temayül yoklamasının hayırlara vesile olmasını dileyen AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, aday adayların yaptığı bağışların tamamının AFAD üzerinden Gazze'ye gönderildiğini belirtti. Özcan, "Ankara'nın 5 yılı ne yazık ki basiretsiz ve iş bilmez CHP yönetimi tarafından mahvedildi. Sayın Mansur Yavaş seçimden önce Ankaralı vatandaşlara çok büyük vaatlerde bulunmuştu. Ancak gelinen noktada ne yazık ki vaatlerin hiçbirisi hayata geçirilmedi. Sayın Yavaş ve ekibi sadece sosyal medya üzerinden yaptıkları algı operasyonları ile Ankara'yı yönetebileceklerini sandılar ancak artık o algı balonu da patladı. Ankaralılar 2019 yılında verdikleri oydan pişman olmuş durumda. Sayın Mansur Yavaş'ın seçim öncesi verdiği vaatler bir kenara dursun 5 yılda Ankara'da ulaşımdan yeşil alana, sosyal donatılardan çevreye kadar birçok sorun görmezden gelinmiş hiçbirine çözüm üretilememiştir. ABB için çok basit bir iş olan mazgallar ve rögarların içi dahi temizlenmemiştir. Geçtiğim bahar ayından itibaren yaşanan sel ve su baskınları hala hafızalarımızdadır. Bakın yine kış ayına geldik. Yağışlar arttı ancak Sayın Yavaş tüm uyarılarımıza ve ısrarlarımıza rağmen hiçbir temizlik yapmadı." ifadelerini kullandı.

"ABB İŞ GÖREMEZ HALE GETİRİLDİ"

Yavaş'ın 5 yıldır kadro kuramadığını dile getiren Özcan, "Sayın Yavaş daire başkanlarını ve genel müdürlerini değiştirmekten Ankara'ya hizmet edemedi. Kos koca ABB'yi iş göremez hale getirdi. Bütün tecrübeli, liyakatli kadroları saf dışı bırakıp iş bilmez adamları yönetime getirdi. Sonuç? Sonuç ne yazık ki herkes tarafından biliniyor. ABB'de muhatap alınacak bir kişi dahi kalmadı. ABB'nin kurumsal hafızasını bitirdiler. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sevdasına Ankara'yı sahipsiz bırakıp miting miting gezen Sayın Yavaş, nasıl genel seçimlerde istediğini alamadıysa, büyük bir hezimetle kaybettiyse inşallah 31 Mart 2024'de de aynı hezimetle kaybedecek." şeklinde konuştu.

"ANKARA'MIZI TEKRAR AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ İLE BULUŞTURACAĞIZ"

Ankara'yı tekrar AK Parti Belediyeciliği ile buluşturup Ankaralılara hizmet edeceklerini belirten Özcan şunları söyledi; "Vatandaşa hizmet etmek için kullanması gereken bütçeyi anket şirketlerine dağıtarak yaptırdığı anketlerle gündeme ilişkin açıklamalar yapmayı tercih etti. Popülist söylemlerle halkın gözünü boyamaya çalışan Sayın Yavaş Ankara'nın asıl sorunlarını görmezden gelmiştir. Biz boşuna 'Ankara'nın heba olan yılları' demiyoruz. Ankara'nın 5 yılını heba ettiler. AK Parti döneminde ödüllerle süslenen, dünya başkentleri ile yarışan Ankara'mız şimdi konuşulmaması gereken konularla konuşulur hale geldi.Ancakönümüzdeki yerel seçimlerde Allah nasip ederseAnkara'mızı AK Parti belediyeciliği ile buluşturacağız. Sadece ABB'yi değil CHP'de olan ilçe belediyelerini de alacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi '94 ruhu' ile Ankara'mızı eski güzel günlerine kavuşturacağız. 'Belediye işi Gönül' işi diyerek, halkımıza hizmet etmek için dertlenen belediye başkanlarımız ile inşallah 5 yıldır ilçelerimizde olduğu gibi büyükşehirde de dev projelere adım atacağız. Ankara'mızı Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır bir şehir haline getireceğiz."