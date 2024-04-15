AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki - Son Dakika
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Politika

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu\'ndan Şebnem Bursalı\'nın "Istakoz" paylaşımına tepki

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medyada paylaşması AK Parti içinde krize neden oldu. Pek çok AK Partili ismin ardından bir tepki de AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan geldi. Miroğlu, "Sizin çıktığınız tatilde faturayı ödeyecek zenginlikte olmanız değildir mesele, milletin vekili olmanıza durumun yakıştırılamamasıdır. Milletvekili bir sosyal medya fenomeni gibi davranamaz" dedi.

15.04.2024 22:56  Güncelleme: 23:05
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Gittiği Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, hem sosyal medyada hem de AK Parti içerisinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Dün yaptığı açıklamayla kamuoyundan özür dileyen ancak olayın büyütülme nedenini Antalya'daki teleferik faciasının unutturulma çabasına bağlayan Bursalı'ya bugün bir tepki de AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan geldi.

"ÜLKEMİZİN İÇİNE SÜRÜKLENDİĞİ VASATLIK TBMM SEÇİMLERİNİ DE VURDU"

Miroğlu, Bursalı'ya tepki gösterdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bir milletvekilinin halka karşı sorumluluğu bir yasama yılıyla sınırlı değildir. Milletvekilinin ülkesine karşı ahlaki ve vicdani sorumluluğu bana kalırsa ölünceye kadar devam eder. Yasama yılı bittiğinde bugün artık özgürlüğüme kavuştum diye düşünen milletvekili, o makama hiç inanmamış demektir. Ve ülkemizin içine sürüklendiği vasatlık -vekil olduğunun bilinciyle hareket eden vekillerimizi tenzih ederim- son yıllarda geldi, TBMM seçimlerini de vurdu.

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın 'Istakoz' paylaşımına tepki

"MİLLETVEKİLLİĞİ İTİBAR SATIN ALMANIN MÜMKÜN HALE GELDİĞİ BİR ALANA DÖNÜŞTÜ"

Liyakat, siyasi temsil gibi vasıflar rafa kaldırıldı. Milletvekilliği çeşitli karmaşık ilişkilerden 'aklanmak' ve 'netameli bir geçmişi silmek ve itibar satın almanın mümkün hale geldiği bir alana dönüştü. Manzarayı umumiyeye bakan herkesin, rahatlıkla 'bu iş demek bu kadar ucuz ' diyebileceği bir alan! Oysa ilk meclisin kuruluşundan başlayarak meclisimize giren vekillerimizin her biri roman olabilecek kadar güçlü hayat hikayelerine bakarsanız, gerilemenin ve düşüşün ne boyutlarda olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz.

Devir, kabul edelim ki, o makama inanmadan oturmayı, o makamı her kapıyı açacak bir maymuncuk olarak kullanmayı amaçlayanların ve başkaları tarafından o makama oturtulmayı her nasılsa rahatlıkla başaranların devridir artık. Milletvekilliği hiçbir meslek grubuyla eşdeğer değildir. Adı üstünde milletin vekili!

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın 'Istakoz' paylaşımına tepki

"BUNCA YOKSULLUK VARKEN İNSANLAR HER BAKIMDAN SORGULARLAR"

Venezuelalı bir turistin İstanbul'da Nusret'te et yemesini sorun etmez kimse, haber değeri bile olmaz ama halkı yoksulluktan ülkesini terk ederken Venezuela Devlet Başkanı Maduro (üstelik sosyalist!) İstanbul'da Nusret'te görülürse bunu mesele eder insanlar. (Nitekim öyle de oldu, hatırlayın.)

Türkiye'de de bunca yoksulluk varken ve her iki vekilin partisi son seçimde yerelde iktidarı kaybetmekle kalmamış bir de 'kan ve ruh kaybettiği' liderinin dilinden ifade edilmişken, partiye oy veren ve üye olan milyonlarca insan nefesini tutmuş ne olacak diye beklerken, böyle bir süreçte gerçekleşen Monaco ve Maldivler tatiline de yurt içindekilere de bakarlar insanlar ve sorgularlar her bakımdan!

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın 'Istakoz' paylaşımına tepki
AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu

"MELESE DURUMUN MİLLETİN VEKİLİ OLMANIZA YAKIŞTIRILAMAMASI"

Sizin çıktığınız tatilde faturayı ödeyecek zenginlikte olmanız değildir mesele, milletin vekili olmanıza durumun yakıştırılamamasıdır. Milletvekili seçilmişseniz özel hayatınız, ve başka vasıflarınızla kamuoyunun önünde yaşamayı kabullenmişsiniz demektir. Milletvekili bir sosyal medya fenomeni gibi davranamaz. Malumunuz, kişinin kendini 'ifşa etmesi" sosyal medyanın insanı adeta mecbur kıldığı bir 'merak ve hoşlanma' alanına dönüştü.

Son iki hadisede de bu ifşa tutkusunun yol açtığı zarar- ziyanı hep beraber yaşamış olduk ve en büyük zararı da bu vekillerimiz ve partileri görmüş oldu ki unutulacak gibi de değil hadise. Milletvekili sevincini, acısını, insanlığın ortak değerlerini hatırlatmaya hizmet edecekse özel hayatına ilişkin anları ve zamanları da paylaşır elbette, gerisi ona kalır, ama 'ifşa etmez'."

AK PARTİ'DEN GELEN DİĞER TEPKİLER

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner de AKP'li Orhan Miroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak Bursalı'ya tepki gösteren isimlerden oldu. Mehmet Metiner paylaşımında "Daha nelere şahit olacağız. En çürümüş kurumların başında ahbap-çavuş-talimat ilişkisiyle yürüyen medya geliyor. O yüzden yeni bir medya düzeni şart dediğimde o birileri hop oturup hop kalkıyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bursalı'ya tepki gösterdi. Özel, paylaşımında, "Hem halktan sokaktan kopuk hem de yediğini gezdiğini paylaşacak kadar görgüsüz…" dedi.

Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmasına en sert tepki de AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci'den geldi. Birinci, Bursalı'nın paylaşımı hakkında "Herkes kendine gelsin! Ya da bu partiden defolup gitsin! Yeter!" mesajı paylaştı.

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın 'Istakoz' paylaşımına tepki

BURSALI'NIN İNFİAL YARATAN PAYLAŞIMA İLİŞKİN AÇIKLAMASI

AK Partili Bursalı, Istakoz paylaşımına ilişkin dün yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Yoğun geçen seçim çalışmalarımız ardından yurtdışında yaşayan ailem ve yeğenlerimle bayram tatilini geçirmek üzere gittiğimiz bir restoranda hiç adetim olmayan bir yemek paylaşımı yapmam kamuoyunda haklı tepkiye sebep olmuştur.

"ÜZÜNTÜM SONSUZDUR"

30 yıllık gazeteci ve şimdi de milletvekili olarak sosyal medya paylaşımlarımda bugüne kadar yapmadığım bu hata için tüm kamuoyundan özür dilerim. Mensubu bulunmaktan onur duyduğum partim ve yolunda yürümekten her nefesimde şeref duyduğum sn Cumhurbaşkanımızın da bu sebeple hedef alınmasından dolayı üzüntüm sonsuzdur.

"TELEFİK FACİASINI UNUTTURMAK İÇİN GÜNDEM DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞANLARI ANLIYORUM"

Asla kötü niyet taşımayan ve yazılan hiçbir ücretle yakından uzaktan ilgisi olmayan yiyecek ve konuyla ilgili samimi üzüntümü ifade ederken, bunu fırsat bilip Antalya'daki teleferik faciasını unutturmak üzere gündem değiştirmeye çalışanları da çok iyi anlıyorum!

"NE AMAÇLA BU OLAYI ÇARPITTIKLARINI BİLİYORUZ"

İstanbul'un göbeğinde 29 insanımızın hayatını kaybettiği, Antalya'da göz göre göre ihmal sonucu günahsız insanlarımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı ve saatlerce mahsur kaldığı elim olayla ilgili tek bir söz etmeyenlerin, ne amaçla bu olayı çarpıttığını da biliyoruz! Kamuoyuna saygıyla sunarım"

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın 'Istakoz' paylaşımına tepki

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Son Dakika Politika AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın 'Istakoz' paylaşımına tepki - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Ömer Özen: emekliye simit satsın diyenler ıstagozu monocoda yermis te haberimiz yokmus yiyin bakam yiyin faturayida millete kitleyin 82 2 Yanıtla
  • Eski Tüfek.: Ekmek bulamazlarsa ,pasta yesinler sözünü kim söylemişti...Fransız bir bayan dı galiba..:) 64 3 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt: istanbullu kar felaketi yasarken kar küreme araclariyla sariyere raki baliga giden ekrem pontusunu bile bzukadar elestirmeyip istanbula yeniden sectiniz bu kadin sadece bir balik resmi paylasti diye bunu yapanlara yaziklar olsun 4 33 Yanıtla Celal Sağlam: Monaco yat kulübü dünyanın en saygın kabul edilen yat kulübüdür (Google). Var sen gerisini düşün….haberi sonuna kadar güzelce tarafsızca okuduğunda; hangi cenahtan kimlerin neden eleştirdiğini de göreceksin. Dört sorum olacak; 1. Hiç monaco ya gittin mi? 2. Hiç bir yat kulübüne gittin mi? 3. Hiç ıstakoz yedin mi? 4. Yediklerini tabaktaki haliyle hiç sosyal platformda paylaşma ihtiyacın oldu mu? Sorulara kendi adıma cevap veriyorum; HAYIR! Saygılarımla 15 1
  • Sabri ince: karşıt görüş olmanıza rağmen 15 dakikada yarım Domuz tüketenden ne farkın var. 28 3 Yanıtla
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