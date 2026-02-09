AK Parti Sözcüsü Çelik\'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı AK Parti'ye geçeceği iddiasıyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mesut Özarslan ile ilgili partimizde bir değerlendirme olmadı. Pek çok belediye başkanı AK Parti'ye geçmek istiyor." ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ ÇELİK'TEN MESUT ÖZARSLAN AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialarla ilgili konuştu.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN KULLANDIĞI İFADELER BENZERİ OLMAYAN BİR SKANDAL"

Çelik, şunları söyledi: "CHP Genel Başkanı'nın kullandığı ifadeler Türk siyasi hayatında pek eşi benzeri olmayan bir skandal. Bir genel başkanın bu derece küfürlü konuşması, kendi partisindeki belediye başkanına dönük ya da herhangi birine bu ifadeleri kullanması üzücü ve utanç verici durum. CHP bu hale nasıl geliyor. Bu şekilde savrulmanın, seviye yoksulluğunun içine nasıl düşüyor?

"ÇIKIP ÖZÜR DİLEMELİ"

Bunu CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımız ve milletimiz değerlendirecektir. Kürsüye çıkınca demokrasi, hukuk, siyasi diyalog, seviyeden bahsediliyor. Bu mesajlarda seviye yok. Konuşmak bile utanç verici. Bu şekilde bir gündem çerçevesinde yapılan savunmalar o mesajlardan daha kötü. Çıkıp özür dilenmesi gereken konu.

"MESUT ÖZARSLAN'IN AK PARTİ'YE GEÇMESİ KONUSU DEĞERLENDİRİLMEDİ"

Keçiören Belediye Başkanının partimize geçmesiyle ilgili genel başkanımız ve yetkili kurullarımız böyle bir konuyu değerlendirmedi. Pek çok belediye başkanının böyle bir talebi var. Yetkili kurullarda değerlendiriliyor. Bugün itibariyle Keçiören Belediye Başkanıyla ilgili verilmiş bir karar yok."

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"6 Şubat depremlerinden bugüne bu zorlu mücadele en güçlü şekilde verildi. Vatandaşlarımızın evlerine kavuşması en büyük sevincimiz. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren o günün arkasından her toplantımızda bu konuyu gündemimizde tuttu. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Bey, büyük mesai harcadı. İleri safhalara da geleceğiz. Bir yandan felaketle uğraşırken bir yandan da yalanlarla uğraşıyorduk. Maalesef yağma olayları çıktı. Bütün bunlarla mücadele edildi. Dünyanın gözü önünde bu mücadele başarıyla verildi.

"ÖZEL'İN ÜSLUBUNA ÇOK ŞAŞIRDIK"

CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel'in bütün yapılanları gölgelemeye, lekelemeye çalışan üslup içerisindeydi. Kendilerine ait belediyelerini anlatmaya çalışırken bunların birçoğunun katkı olmadığını itiraf eden sözleri ortaya koydu. Hangi sivil toplum örgütü, hangi belediye olursa olsun koşturması içtenlikli takdiri, saygıyı, teşekkürü her zaman hak eder. Sayın Özgür Özel'in üslubuna hakikatleri görmezden gelme gayretine hepimiz çok şaşırdık. Büyük felaketler karşısında millet ve devlet enkaz altında kalmıyor ama bazı partilerin söylemleri ve zihniyeti enkaz altındaydı ve bu üzücüydü.

Ramazan ayı geliyor. Bütün vatandaşlarımızın Ramazan ayını şimdiden tebrik ediyoruz. Vatandaşlarımızla teşkilat olarak, milletvekillerimizle, MKYK üyelerimizle buluşacağız. Yoğun bir Ramazan faaliyeti yürüteceğiz. Bu faaliyetler güçlü şekilde yürütülecek. Suriye'deki kardeşlerimizin hiçbirini de Ramazan ayında yalnız bırakmayacağız. Dünyanın parçalandığı, kurumların yıprandığı, temel ilkelerin aşındığı bir dönemdeyiz. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi dünya düzeninin temel ideolojisinin, neo liberal hakimiyetin pekiştirilmesine dönük olarak kullanılan zeminlerden biri olan Davos'ta büyük eleştirilerin odağı olmasıydı.

DAVOS ZİRVESİ

İlk defa bu sene Davos'ta küresel düzenin elitleri bu düzenin yanlış gittiğini itiraf eden söylem ve analizlerde bulundular. Örtülü ya da açık birtakım kavgaların, bazı diplomatik krizlerin sebebi oldu. Belirsizlik çağı herkes tarafından tescil edilmiş oldu. Düzenin tolere edilemez hale geldiği görülmüş olduğu. Bu ilkesizliğin en büyük berraklaştırıcısı Gazze'de ortaya konulan çifte standart oldu.

"GAZZE'DE YARDIMLAR İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL"

Batı'nın Ukrayna savaşında hatırlattığı ilkeleri Gazze'de hatırlatmaması belirsizlik çağının en büyük dönüm noktası oldu. Gazze'de hala istenilen yardımların istenilen düzeye gelmemiştir. Ateşkes halen kırılgandır. İki devletli Filistin devletinin yürümesinde soykırım çetesinin büyük engeli vardır. Gazze karşısındaki çifte standart belirsiz çağı dediğimiz çağın tamamen berraklaşmasını ortaya çıkarmıştır. Gazze ile ilgili mücadelemize kesintisiz devam edeceğiz.

Şu anda baktığınızda uluslararası diyalog ve entegrasyon açısından güçlü faaliyet gösteren, ses getiren tek yaklaşım sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşımıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü irade ortaya koyduğu görülmüştür. Suudi Arabistan, Mısır ziyareti, Ürdün Kralı'nın ziyareti, bu hafta Yunanistan Başbakanının ziyareti olacak. İsrail'in istikrarsızlaştırıcı daha çok kaos çıkarmaya dönük politikaları hız kesmeden devam ediyor. Buna karşı mücadelemizi sürdürüyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge konusundaki çalışmalarımız kesintisiz devam edecek. Ortaya koyduğumuz ilkeler etrafında ilerlenmesi söz konusu. Dezenformasyonlar, maksimalist yaklaşımlar, aşırı söylemler, odağımızı kaybettirmeye, terör örgütünün feshi ve silah bırakmaya dönük sulandırma, yanlış yaklaşımlar, ırkçı söylemler söz konusu oluyor. Manipülasyon ve provokasyonların bizi yolumuzdan geri çevirmesine müsaade etmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Suriye'nin kuzey doğusunda yerleşik terör örgütünün faaliyetlerinin bertaraf edilmesiyle birlikte terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye sürecinin bir engelden kurtulduğunu ifade ettiler.

"SOSYAL MEDYA KONUSUNDA BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Biz sosyal medya konusunda bir çalışma yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız nesilleri korumak, dezenformasyona karşı direnmek, siber egemenliğimizi korumak için pek çok konuşmasında bu konuya dikkat çekiyor. Şu anda yüksek sesli biçimde Batı'dan dikkat çekici açıklamalar geliyor. İspanya Başbakanı Sanchez nasıl Filistin konusunda tarihin doğru noktasında durmuşsak teknoloji oligarkların çocuklarımızın telefonlarından elini çekmek için tarihin doğru tarafında duracağız, demişti.

Teknoloji oligarkların yaptıkları pek çok faaliyet var. Birçok detayı, bilgiyi ülkelerin milli egemenliğini manipüle etmek için kullanmaya başladıkları görülüyor. Bir yandan çocuklara musallat oluyorlar hem de o ülkenin egemenlik alanlarına musallat oluyorlar. Buna karşı hep birlikte direniş sergilemeliyiz.

Fransa'dan diğer ülkelere kadar 16 yaşından küçük çocukların korunmasıyla ilgili güçlü yasal tedbirler ifade ediliyor. Özgürlük ve çocuklarımızı korumak için bu konuda daha hassas olduğumuz açıktır. Siber alanda Türkiye tavizsiz bir mücadele vermektedir. Teknoloji oligarklara karşı set oluşturma çerçevesinde sosyal medya düzenlemesini ele almış olacağız.

"İRAN SORUNU KENDİ İÇİNDE ÇÖZMELİ"

İran'da müzakereler yoluyla konuların seçilmesinin fevkalade önemli olduğunu değerlendiriyoruz. İran'da sorunlar var tabii ki. Bunu İran toplumu kendi dinamikleriyle çözmelidir. Dışarıdan yapılacak müdahalenin büyük istikrarsızlığa yol açacağını çok büyük sıkıntılar yaratacağını tahmin etmiyoruz, biliyoruz. Dış askeri müdahale seçeneğinin hiçbir şekilde gündeme alınmaması gerekir. Nükleer dosya, balistik füze meselesi gündemde. Bunların torba şeklinde ele alınması sonuca götürmez. Müzakerenin imkanları ve kabiliyetleriyle bunları ele almak gerekir.

Biz iktidara geldiğimiz ilk günden beri birçok vesayet alanıyla mücadele ettik. En büyük alan Türkiye'nin ve demokrasinin önünü açmak, ekonomik büyümesini sağlamak için yapılması gerekenlerin başında vesayetle mücadele geliyordu. Teknoloji oligarklarının temsil ettiği, ilkesiz bir dünyanın çözüldüğü ortamda küresel vesayetle de mücadele etmek gerekiyor. O karanlık günlerin yaşanmadan hatırlanması mümkün değil. Dışarıdan anlatılmakla, kitap yazılmakla olmuyor. Karanlığın tarifini yapmak zordur.

Karanlığın nasıl bir duygu olduğunu, nasıl kasvet yarattığını izah etmek çok zordur. Türkiye öyle bir karanlığın içinde yaşıyordu. Bunların bir tanesi de savunma sanayi konusunda Türkiye'nin milli güvenliğine zarar verecek kadar ortaya konulan dışarıdan yapılan müdahaleler kadar içeriden yapılan müdahalelerdir.

ÖZDEMİR BAYRAKTAR BELGESELİ

Milli teknoloji hamlesinin öncülerinden merhum Özdemir Bayraktar'ın belgeselinin herkes tarafından izlenmesini çok arzu ederiz. Orada anlatan arkadaşlarımızın verdiği bazı örneklerin Türkiye'nin vesayetle mücadelesinin, özellikle savunma sanayi alanında verilen mücadelenin, tırnak içinde Türkiye'nin siyasal namusunu olduğunu net bir şekilde görüyorsunuz. TEKNOFEST kuşağı açısından bir akıncı olan Bayraktar'ın belgeseli kendi hikayelerinin anlatımıdır. Bu belgeselin, bir akıncının, herkes tarafından izlenmesini gerek siyasete gerek milli tarihe ilgi duyanlar, bu ülkede ne olup bittiğine dair başka bir perspektif kazanmak isteyenler için çok önemli olduğunu belirtmek isterim.

"NEFRET SİYASETİ KENDİSİNİ GÖSTERİYOR"

Nefret siyaseti hastalık olarak zaman zaman kendisini gösteriyor. Mihalgazi Belediye Başkanımız vatandaşımızın oyuyla seçilmiş Zeynep Hanım'a nefret söylemiydi. Gerçekten aşağılık söylemdi. Ortaya konulan tepkinin çok anlamlı olduğunu ifade etmek isterim. Kadın vatandaşlarımızın nefret söylemine karşı çıkması son derece kıymetliydi. Farklı siyasi partilerden ortak duyarlıklı açıklama yapıldı. Bu da bu alanda milli mutabakat sağlandığı anlamına geliyor. Bu şahsın İYİ Partili olduğu söyleniyordu. İYİ Parti disiplin mekanizmaları çok hızlı karar aldı. Sayın genel başkan Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamaları son derece kıymetlidir. Buradan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Eğitim hayatları sürerken mezun olmadan önce iş hayatına uyum sağlamak isteyen gençler için, uygulamalı öğretim YÖK tarafından hayata geçirildi. Öğrenci iken bu kardeşlerimizin istihdam alanına hızlı geçmesini sağlayacak. Eğitim görürken istihdamın parçası olmaları son derece önemli oldu. Bunun da olumlu sonuçlarını göreceğimize inanıyoruz.

MHP'NİN 50.KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ

Bugün aynı zamanda Cumhur İttifakı ortağımız Türk siyasetinin köklü çınarı MHP'nin 57. kuruluş yıl dönümü. 57 yıl önce Adana'da kurulmuştu. Merhum Türkeş'e bir kez daha rahmet diliyoruz. Sayın Bahçeli ve MHP mensuplarına en içten tebriklerimizi iletiyoruz. Cumhur İttifakı olarak çok zorlu yolları aştık. Bundan sonrasında da daha uzun yollar aşacağız. MHP'nin 57. kuruluş yıl dönümü içtenlikle tebrik ettiğimiz bir gün bugün. Emeği geçen herkesi şükranla anıyoruz.

Sayın Bahçeli'nin konuşmasında ifade ettiği 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' sürecini hedefe ulaştırılmalıdır. Sayın Bahçeli'nin bugünkü konuşmasında odağından saptırmak isteyenlere ciddi uyarı ortaya koyuyordu. Etnik temelde ayrışmanın parçası haline getirmeye çalışanlara çok büyük uyarılar içeriyordu.

"HERHANGİ BİR PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin birliği ve dirliği söz konusu olduğunda sürece dönük özel birtakım ilkeleri ve prensipleri var. Bir tanesi de devletin nitelikleri ve milletin değerleri konusunda herhangi taviz ya da pazarlık söz konusu değil. Türkiye etnik gruplar ya da mezhep grupları koalisyonu değil. Kimlikçilik temelinde koalisyon mantığıyla milletin tanımlanmasına karşı çıkıyor. Elbette ki mezheplere saygı duyuyoruz. Türkiye'de 2. sınıf vatandaş yoktur. Etnik ya da mezhebi provokatif açıklamaların zararlı sonuçlar doğuracağını ifade etmek isterim."