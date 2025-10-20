Bahçeli talimat verdi! MHP "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretlerine başlıyor - Son Dakika
Politika

Bahçeli talimat verdi! MHP "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretlerine başlıyor

Bahçeli talimat verdi! MHP "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretlerine başlıyor
20.10.2025 13:12
MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretlerine başlıyor. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın "24 Ekim'den itibaren milletimizin bütün kesimleriyle bir araya gelinerek 'Derdiniz Derdimizdir' sohbetleri gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklama ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda hayata geçirilen "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretlerinin 24 Ekim'de başlanacağını duyurdu.

ZİYARETLER 24 EKİM'DE BAŞLIYOR

Yalçın, "Bu çerçevede halkla münasebetlerimizi sıkı tutmak üzere, 24 Ekim 2025 tarihinden itibaren "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri yapılacak ve milletimizin bütün kesimleriyle bir araya gelinerek "Derdiniz Derdimizdir" sohbetleri gerçekleştirilecektir. Geniş katılımlı olması planlanan söz konusu etkinlikler, bütün il ve ilçelerde düzenlenerek yurdun her köşesinde yaygınlaştırılacaktır.

"Hayırlı günler komşum" ziyaretleri, "Derdiniz Derdimizdir" konulu sohbetlerle ortak ve birbirini tamamlayan konsept içinde düzenlenecektir. "Hayırlı günler komşum" temalı ziyaretlerle "Derdiniz Derdimizdir" konulu sohbet toplantıları, sadece evlerle sınırlı tutulmayacak; esnafı, meslek odalarını, sivil toplum kuruluşlarını da kapsayacak ve hatta köylere kadar uzanacaktır." dedi.

"TERÖRİZM TÜRKİYE'Yİ SİYASİ VE EKONOMİK AÇIDAN OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Açıklamanın tamamı şöyle: " Türkiye, terörle etkin mücadele için kırk yılı aşkın bir müddet zarfında yüzlerce şehit ve binlerce gazi vermiş; günden güne katmerlenen acılar, toplum hayatımızın âdeta bir parçası hâline gelmiştir. Emperyalizmin kazanında kaynayan ve ülkemizin bütünlüğünü hedef alan terör yüzünden, sosyal dokuyu oluşturan kaynaşmış unsurların barış ve kardeşlik içinde yaşama azmi de büyük yara almıştır. Terörizm; Türkiye'yi sadece sosyolojik ve sosyopsikolojik açıdan değil, siyasi ve ekonomik açıdan da olumsuz etkilemiştir. Ülkemiz, modern çağı yakalama ve toplumsal refahı sağlama yolculuğunda neredeyse yarım asır kaybetmiştir.

Bununla birlikte Türkiye, maruz kaldığı terör belasından kurtulmak için olağanüstü bir refleks göstererek PKK ve FETÖ başta olmak üzere bütün terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede başarılı olmuştur. Ülkemizin insanüstü çabalar neticesinde eriştiği teknolojik imkânlar, milletimizin varlık bilinci ve devletimizin siyasi kararlılığı ile birleştirilerek terörizme caydırıcı dersler verilmiştir. Tabiri caizse Türkiye terörizmi pes ettirmiştir. Türkiye'nin terörle dize getirilemeyeceği, milletimizin varoluş azminin asla kırılamayacağı, kati surette anlaşılmıştır. Geriye, en geniş anlamda Terörsüz Türkiye ikliminin egemen kılınması, toplumsal yaraların sarılması zarureti kalmıştır. Bölgemizde ve dünyada meydana gelen köklü değişimler de, hem içeride hem de dışarıda birbirini tamamlayan yeni siyasi paradigmaların hayata geçirilmesini zorunlu kılmıştır.

MHP'nin, Türk milletinin refah ve saadetini, devletimizin kıyamete kadar baki kalmasını temel siyaset düsturu hâline getirdiği cümlenin malumudur. Nitekim MHP; üstlendiği tarihî sosyal sorumluluk doğrultusunda derhal devreye girerek, terörün olmadığı yeni bir toplumsal atmosferin tesisi yolunda kolları sıvamıştır. Mücadelesini verdiği ideolojinin bir gereği olarak uzlaşmacı ve barışçı politikaları esas alan MHP; değişen bölgesel ve küresel konjonktüre paralel olarak, Sayın Genel Başkanımızın attığı adımlarla Terörsüz Türkiye yolunda başat bir işlev üstlenmiştir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz yıl başlattığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle devlet politikası hâline gelen Terörsüz Türkiye hamlesi, zorunlu paradigma değişikliklerinin tam da nirengi noktasındadır.

"MHP KADROLARI TERÖRSÜZ TÜRKİYE PROJESİNE ODAKLANMIŞTIR"

TBMM bünyesinde Terörsüz Türkiye Komisyonunun kurulmasıyla da millî iradenin tecelligâhı olan yasama organı harekete geçirilmiştir. Siyaset sahasında uzlaşma ve diyalog kapılarının açık tutulduğu bir ortamın tesisine daima gayret gösteren MHP'nin milliyetçi-toplumcu kadroları, Terörsüz Türkiye projesine odaklanmıştır. Milletimizin huzur, refah ve esenliğine varlığını adayan MHP teşkilatları, Terörsüz Türkiye bağlamındaki çabalara kendi kabınca katkıda bulunmak üzere sosyal faaliyetlerine hız vermiştir. Son olarak partimizce düzenlenen "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde "Terörsüz Türkiye İçin Millî Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" oldukça verimli neticeler getirmiştir. Buluşma toplantılarına milletimizce gösterilen yoğun ilgi, aynı maksada dönük yeni etkinliklerin düzenlenmesi yolunda bizi yüreklendirmiştir.

Terörsüz Türkiye kapsamındaki çabaların akamete uğramaması, büyük fedakârlıklarla oluşturulan toplumsal barış ve kardeşlik ikliminin zehirlenmemesinin önemi de işin cabasıdır. O bakımdan, partimizin doğrudan halka dönük siyasi faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de devam ettirilmesi kararı alınmış ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda yeni bir programın hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Bu çerçevede halkla münasebetlerimizi sıkı tutmak üzere, 24 Ekim 2025 tarihinden itibaren "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri yapılacak ve milletimizin bütün kesimleriyle bir araya gelinerek "Derdiniz Derdimizdir" sohbetleri gerçekleştirilecektir. Geniş katılımlı olması planlanan söz konusu etkinlikler, bütün il ve ilçelerde düzenlenerek yurdun her köşesinde yaygınlaştırılacaktır. "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri, "Derdiniz Derdimizdir" konulu sohbetlerle ortak ve birbirini tamamlayan konsept içinde düzenlenecektir.

"SOHBET TOPLANTILARI KÖYLERE KADAR UZANACAKTIR"

"Hayırlı günler komşum" temalı ziyaretlerle "Derdiniz Derdimizdir" konulu sohbet toplantıları, sadece evlerle sınırlı tutulmayacak; esnafı, meslek odalarını, sivil toplum kuruluşlarını da kapsayacak ve hatta köylere kadar uzanacaktır. Ziyaret ve sohbet iklimi, toplumun her kesiminden vatandaşlarımızla buluşmaya vesile olacaktır. Ziyaret ve sohbet toplantıları çok geniş kapsamlı olacağından, bu yöndeki faaliyetlere teşkilatlarımızın her kademesinden katılım sağlanacaktır. Ziyaret ve sohbetlere başkanlık divanı ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri; il, ilçe ve belde başkanları, il, ilçe ve belde yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları, belediye meclis ve il genel meclis üyeleri de iştirak edeceklerdir.

- Ziyaretler sırasında, vatandaşlarımızın dertleri dinlenecek, siyaset kurumuyla devletten beklenti ve talepler kayda geçirilecektir.

- Ziyaretler dolayısıyla Terörsüz Türkiye'nin; hayalden gerçeğe, soyut ülküden somut düşünceye, projeden uygulamaya geçme aşamasında olduğu, ayrıntılı olarak milletimizle paylaşılacaktır.

- Terörsüz Türkiye yolunda sarf edilen gayretlerin sonuçsuz kalmadığı; meselenin kamu vicdanına sığmaya, yerleşmeye başladığı delilleriyle anlatılacaktır.

- Terörsüz Türkiye olgusunun; Gazze'deki soykırımın, İsrail terörünün durması yönündeki uluslararası çabaların yeşerttiği barış umutlarından ayrı düşünülmemesi gerektiği üzerinde durulacaktır.

- Bu olgunun, Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünün sağlanması hususundaki gayretlerden ayırt edilmemesinin önemi dile getirilecektir.

- Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bu ülkedeki SDG gibi ayrılıkçı unsurların Şam merkezli sisteme entegrasyon zarureti ve Terörsüz Türkiye olgusunun birbiriyle alakalı olduğu anlatılacaktır.

- Terörsüz Türkiye konusunun, KKTC'nin dünyada bağımsız bir devlet olarak tanınması çabalarından soyutlanmaması, aynı perspektifte değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizilecektir. Aksi takdirde KKTC Parlamentosunun Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı alması gerektiği anlatılacaktır.

- Terörsüz Türkiye yolunda atılan adımların, Türkiye'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege'deki vazgeçilmez çıkarlarından bağımsız değerlendirilmemesi, hatta Balkanlar ve Kafkaslarda kalıcı barışın hâkim kılınması çabalarından vareste tutulmaması icap ettiği aktarılacaktır.

- Kısacası Terörsüz Türkiye olgusunun, bölgesel ve küresel fotoğrafı tamamlayan karelerden biri olduğu gerçeği dillendirilecektir.

- Terörsüz Türkiye hamlesinin, bölgemizdeki dengelerle coğrafyamızdaki denklemleri dikkate alan ve çağımızı kucaklayan büyük bir devlet felsefesinin yansıması olduğu ifade edilecektir.

- Terörsüz Türkiye'nin kâmilen hayata geçmesinin; sadece sosyal barışın ve millî bütünlüğün teminine katkı sağlamayacağı, ekonomik sorunlarını çözme çabasındaki ülkemizde kaynak israfına da son vereceği hatırlatılacaktır.

- Muhalefetin Terörsüz Türkiye konusundaki olumsuz algı ve değersizleştirme çalışmalarının bir sonuç vermeyeceği, sabırla dile getirilecektir.

- Terörün devam etmesinden ve yeni şehitler gelmesinden nemalanan çıkarcı siyaset anlayışının yeni yüzyılda kabul görmeyeceği, gerekçeleriyle izah edilecektir.

- 21. yüzyılda lider ülke olma hedefine yürüyen Türkiye'nin terör gibi bir ayak bağından ebediyen kurtulmasının değeri üzerinde durulacaktır.

Gerek siyaset kurumu, gerekse devlet müesseseleri; bütün beşerî sistemleri halka göre, halkın öncelik ve ihtiyaçlarını gözeterek tanzim etmekle yükümlüdür. Halkın benimsemediği hiçbir girişim veya tedbirin, topluma ve devlete fayda getirmesi beklenmemelidir. MHP, öteden beri ülkemizi ve milletimizi siyaset anlayışının temeline yerleştirmiştir. İçinden neşet ettiği aziz milletimizin dertleriyle hemdert olmayı görev ve sorumluluklarının başında gören MHP, daima "Siyaset halk içindir." düsturuyla faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda esas olan, halkın dertleriyle hemdert olmak, her alanda güncel sorunlara kalıcı çözümler üretmektir. Elbette ülkemizin meseleleri Terörsüz Türkiye'yi inşa etmekten ibaret değildir. Türkiye'de gündemi meşgul eden önemli hususlardan biri de Türk ekonomisinin yapısal sorunları ve hayat pahalılığıdır. MHP olarak, enflasyonla mücadelenin, Türkiye'yi zor ve sabır isteyen bir süreçten geçirmekte olduğunu görüyoruz. Hayat pahalılığının vatandaşlarımızın alım gücünü düşürdüğünün, başta emekli ve çalışanlarımız olmak üzere bilhassa ücretli kesimin hayat standartlarını aşağı çektiğinin farkındayız. Devletimizin bu konuda aldığı sıkı tedbirlerin arkasında durmakla birlikte, milyonlarca insanımızın hayat çarkını çeviren bordroluların ücretlerinde devletimizin imkânları ölçüsünde iyileştirme yapılmasının lüzumuna inanıyoruz.

"YENİ YASA TEKLİFLERİNE KATKI VERECEĞİZ"

MHP, gelir dağılımındaki eşitsizliğin en aza indirilmesi ve Türk parasının alım gücünün yükseltilmesi için alınacak ekonomik tedbirlere destek vermeye devam edecektir. Diğer taraftan günümüz dünyasında ulaşılan baş döndürücü teknolojik gelişmelerin, sosyal açıdan bütün toplumları ve dolayısıyla Türkiye'yi de sosyolojik bir dönüşümün eşiğine getirdiğini; örf, âdet ve geleneklerin değişip bozulmaya başladığını ibretle takip ediyoruz. Bir zamanlar münferit hadiseler olarak görülen şiddet, silahlı saldırı, ahlak dışı vakalar ve cinayetlerde endişe verici artış, Türk aile ve toplum yapısının derin bir sarsıntı geçirdiğinin işaretleridir. Bizi güçlü kılan Türk aile sistemi ve millî değerlerin ne pahasına olursa olsun korunması elzemdir. Bu konuda devletin üzerine düşen görevi yapması, sosyal dönüşümü mesut bir refah ve kalıcı huzura kalbetmek için bilimsel projeler geliştirilip hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. MHP bu hususta hazırlanacak sosyal sorumluluk projelerine, yasa değişikliklerine veya yeni yasa tekliflerine katkı verecektir. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine ilerleyen ülkemizi yavaşlatan, önüne siyasi kasisler döşeyen unsurlardan biri de bozguncu muhalefet anlayışıdır.

Muhalefet partilerinin iktidara ve Cumhur İttifakına karşı yıpratıcı ve yaralayıcı toplum mühendisliği politikaları, kötüleme yarışına dönmüştür. Yapıcı ve olumlu siyaseti terk eden muhalif partiler, iktidarı ve Cumhur İttifakını başarısız göstermek için Bremen Mızıkacıları gibi üst üste dizilmişlerdir. Muhalefetin bütün nakaratları; iyiye kötü, yanlışa doğru, doğruya eğri, temize kirli demek olmuştur. Türkiye'de muhalefetin anlaşılmak ve mevcut sorunlara alternatif çözümler üreterek kamuoyuna sunmak gibi bir derdi yoktur. Temel hedefleri; halkı biteviye karamsarlığa, ümitsizliğe sevk etmektir. Muhalefetin kötümser ve karamsar tutumu, Türkiye'de sosyal sükûn ve barışın önündeki engellerden biri olarak karşımızda durmaktadır. Her şeye rağmen MHP ve Cumhur İttifakı, Türkiye'nin yüksek hedeflere yürüyüşünün, bu bozguncular güruhu tarafından engellemesine izin vermeyecektir. Terörsüz Türkiye ikliminin kalıcı hâle getirilmesi, sadece siyasi hayatımızda değil, milletimizin gündelik yaşantısında da hâkim olması için partimizin gayretleri kesintisiz sürecektir. MHP teşkilatları, Terörsüz Türkiye olgusunun milletimizin bekası açısından hayatî öneminin geniş toplum kesimlerine bütün gerekçeleriyle anlatılması hususundaki çalışmalarını doludizgin devam ettirecektir. Terörsüz Türkiye kamu vicdanında kâmilen yerleşinceye, bin yıllık kardeşlik hukukunun temel referansı hâline gelinceye kadar aralıksız çaba sarf edilecektir."

