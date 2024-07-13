Bakan Uraloğlu: Türksat 6A uzay yolculuğu sorunsuz sürüyor

Politika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türksat 6A sorunsuz bir şekilde uzaydaki yolculuğuna devam ediyor ve bizler de sabırsızlıkla yörüngesinde hizmete başlayacağı anı bekliyoruz. Hiç şüphesiz ülkemizin ürettiği en yüksek değere sahip teknoloji projelerinden biri olan ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'dır" dedi.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'nin sularına gömülen eski yerleşim yerinde değişen kara yolu ağı kapsamında inşa edilen 685 metre uzunluğunda ve 150 metre yüksekliğindeki, 'Yusufeli Merkez Viyadüğü' için resmi açılış töreni düzenlendi. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ile çok sayıda kişi katıldı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, konuşmasında, Yusufeli Barajı köprülerinin son halkası olan Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün açılış töreni vesilesiyle Yusufelilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyerek, "Ülkemizin ilk yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A'yı Space X'in, Florida'daki uzay üssünden yörüngesine fırlatıp Türkiye'ye döndükten sonra ayağımızın tozuyla Yusufeli'ye geldik. Bildiğiniz üzere 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece uydumuzu ilk yörüngesine başarıyla fırlattık ve uydumuzdan ilk sinyali planlanan şekilde 67'nci dakikada başarıyla aldık. Şu anda uydumuz 35 bin 786 km uzaklıktaki yer sabit yörüngesine varmak için kimyasal itki sistemiyle ateşlenerek aşama aşama kalıcı yörüngesine doğru ilerliyor. Yörüngesine varması için planlanan bu ateşlemelerden ilkini 10 Temmuz günü gerçekleştirmiştik. Hamdolsun dün itibarıyla Türkiye saatiyle 20.00 civarında başlayan ve 69 dakika süren 2'nci ateşleme süreci de başarıyla sonuçlandı" dedi.

Türksat 6A'nın uzaydaki yolculuğunu anlatan Bakan Uraloğlu, "Türksat 6A, sorunsuz bir şekilde uzaydaki yolculuğuna devam ediyor ve bizler de sabırsızlıkla yörüngesinde hizmete başlayacağı anı bekliyoruz. Hiç şüphesiz ülkemizin ürettiği en yüksek değere sahip teknoloji projelerinden biri olan ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'dır. Maalesef biz geçmişte 'Siz yapamazsınız' nidalarıyla büyüdük. Ama Rabb'imizin izniyle her geçen gün gücüne güç katan ülkemizin, her şeyin en iyisini, en güzelini hak eden milletimizin nelere imza atabileceğini, neler başarabileceğini TÜRKSAT 6A ile bir kez daha gösterdik. Tekrar hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

'DERİN VADİLERİNİ TÜNEL VE VİYADÜKLERLE AŞTIK'

Suyun medeniyet olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, 2,3 milyar metreküp su depolama ve yıllık 1 milyar 900 milyon kilovatsaat enerji sağlama kapasitesiyle Cumhuriyet tarihinin en gurur verici eserlerinden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin öneminin daha da ortaya çıkmakta olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, "Bir başka medeniyet göstergesi ise hiç şüphesiz yoldur. Su ile yol birleştiği zaman orada hayat binbir rengiyle ortaya çıkmakta, refah ve zenginlik artmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da 'Yol Medeniyettir' sözünden hareketle; 2002 yılında 6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, yaklaşık 29 bin 434 kilometreye ulaştırdık. Ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77'ye yükselttik. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık" dedi.

'TÜNEL UZUNLUĞUMUZU 50'DEN 753 KİLOMETREYE YÜKSELTTİK'

Bakanlığın ortaya koyduğu hizmetlerden bahseden Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Köprü yapım çalışmaları kapsamında; 2002 yılında 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğunu 779 kilometreye çıkardık. Tünel yapım çalışmaları kapsamında da 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 753 kilometreye yükselttik. Başlatmış olduğumuz otoyol seferberliği çerçevesinde 1714 kilometre olan otoyol ağımızı ise 3 bin 726 kilometreye çıkardık. Türkiye'nin dört bir noktasında; doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi demeden, köyü-kasabası ya da büyükşehri fark etmeden de yeni yol çalışmalarıyla, ülkemizin ulaşım altyapısını güçlendirmek, modernize etmek ve vatandaşlarımıza daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle önemli adımlar atıyoruz."

Bakan Uraloğlu, Yusufeli Barajı inşası sürecinde fedakarlıkları için Yusufeli halkına teşekkürlerini sunup, şöyle devam etti:

"Yusufeli Barajı kapsamında mevcut yerleşkesi ve kara yolunun bir bölümü sular altında kalan yeni Yusufeli ilçesinin ulaşımını sağlayacak bağlantı yollarını inşa etmenin gururunu yaşıyoruz. 69,2 kilometre uzunluğundaki Yusufeli Relokasyon Yollarını, Merkez Viyadüğü dışında 22 Kasım 2022 tarihinde Yusufeli Barajı ile birlikte hizmete açmıştık. Bu projemiz ile Artvin'i Erzurum'a, Kafkasları ve Karadeniz sahil kesimini Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan kuzey-güney aksının standardını önemli ölçüde yükselttik. Yüksek dağların ve derin vadilerin bulunduğu bölgede, doğaya meydan okuyan yüksek teknoloji ürünü viyadüklerle ulaşım standardını arttırarak daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunduk. Şimdi sizlerle birlikte resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz Çoruh Nehri üzerinde bir gerdanlık gibi duran Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü de aslında insanımız bir an evvel faydalanmaya başlasın diye 11 Haziran'da araç trafiğine açmıştık."

'7 BİN 100 TON ÇELİK KULLANDIK'

Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün özelliklerini sıralayan Bakan Uraloğlu, "Viyadüğümüzün tamamlanmasıyla, Yusufeli Barajı'nın su tutması sonucunda su altında kalan Artvin-Yusufeli-İspir-Erzurum güzergahında yeniden bütünlük sağladık. Yolun büyük bölümünü tünel, köprü ve viyadüklerle geçerek Artvin'in yüksek turizm potansiyeline sahip eşsiz doğasını koruduk. 'Çelik Ortotropik Köprü' olarak projelendirilen Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü de itme-sürme yöntemiyle hayata geçirdik. Tabliyelerinin yapımında yaklaşık 7 bin 100 ton çelik kullandık. Bakın, Fransa'nın simge yapılarından biri olan Paris'in ortasındaki Eyfel Kulesi'nde 7 bin 300 ton çelik kullanıldığını düşündüğümüzde, Yusufeli'de hayata geçen projemizin ne kadar büyük bir proje olduğu daha da iyi anlaşılıyor. Köprümüz 8 orta ayak, 2 de kenar ayak olmak üzere 10 ayaktan oluşuyor. 685 metre uzunluğa ve en yüksek ayağı yaklaşık 150 metre yüksekliğe sahip projemiz sayesinde kış aylarında meydana gelen buzlanma, kaya düşmesi ve heyelan gibi doğa olayları sonucunda yaşanabilecek tehlikelerin önüne geçtik. Trafiği güvenli hale getirerek, seyahat konforunu arttırdık" ifadelerini kullandı.

'YILLIK TOPLAM 43 MİLYON LİRA TASARRUF EDECEĞİZ'

Viyadükle Yusufeli-Artvin arasında ortalama 95 dakika süren yolculuk süresini de 70 dakikaya indirdiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, "Yusufeli-Sarıgöl-Öğdem ile Yusufeli-İspir gibi yerel yol ağlarının da konforlu kara yolu bağlantısını sağladık. Baraj gölünün etrafından dolanan 16,2 kilometrelik yol kesimini 685 metrelik merkez viyadüğü ile geçerek, mevcutta 90,5 kilometre olan Yusufeli-Artvin merkez yolu uzunluğunu 75 kilometreye düşürdük, yolu 15,5 kilometre kısalttık. Bu kısalma sayesinde 25 dakika kazanarak Yusufeli-Artvin arasında ortalama 95 dakika süren yolculuk süresini de 70 dakikaya indirdik. Böylece viyadüğümüzle zamandan 30 milyon lira, akaryakıttan 13 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 43 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 1005 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız."

'DOĞAYA MEYDAN OKUYAN DEV BİR PROJEYE İMZA ATTIK'

Artvin'e son 22 yıl içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 85 milyar 889 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Uraloğlu, bölgeye kazandırılan havalimanlarının önemine dikkati çekerek, "Artvinli kardeşlerimizin hava yoluyla seyahat etmeleri için de doğaya meydan okuyan dev bir projeye imza attık. Dünyanın deniz üzerine inşa edilen sayılı, ülkemizin ise Ordu- Giresun Havalimanı'ndan sonra ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nı 2022 yılında hizmete açtık. Bu 2 havalimanımız gibi deniz üzerine inşa edilmiş bir havalimanı Avrupa'da yok ve dünyada da örnekleri çok az. Hatta, Rize-Artvin Havalimanı'mız dünyadaki 5'inci havalimanı oldu. Daha bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 530 bin yolcu havalimanımızı kullanarak yolcu sayısında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 22 artış yakaladık. Rize-Artvin Havalimanı'mız açıldığı günden bu yana 15 binin üstünde uçak trafiğiyle 2 milyon 115 bin yolcuya hizmet verdi" dedi.

'BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDECEĞİZ'

Bakan Uraloğlu, Yusufeli Merkez Viyadüğü inşasında katkı sunanlara teşekkür ederek, "Biliyoruz ki güvenli, hızlı ve kolay ulaşım; ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir. Bakanlık olarak Artvin için planladığımız her bir projemizin bölgenin ticaret, üretim ve turizm faaliyetleri potansiyelini katbekat arttıracağına inanıyoruz. Geçmişte yaptıklarımızdan gelen güvenle, 'Türkiye Yüzyılı'nın üzerinde yükseleceği büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasının ardından katılımcılar kurdele kesip, Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü hizmete açtı.

YUSUFELİ MERKEZ VİYADÜĞÜ

Yüzlerce kişinin aralıksız çalıştığı, 'dengeli konsol' yöntemiyle yapılan, Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni birbirine bağlayan 685 metre uzunluğundaki 'Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün tamamlanmasıyla iki yaka birleşti. İzolasyon, giriş, çıkış dolgu, alt ve üstyapı işlemleriyle asfaltlama çalışmaları tamamlanıp, Kurban Bayramı öncesi ulaşıma açılan viyadükle, mevcut kara yolu 15,5 kilometre kısaldı. 'Çelik orthotropic köprü' olarak da projelendirilen, itme-sürme yöntemiyle inşa edilen, en yüksek ayağı zeminden 150 metre yüksekte bulunan Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde tabliyelerin yapımında yaklaşık 7 bin 100 ton çelik kullanıldı. 8 orta ayak, 2 de kenar ayak üzerine baraj suları üzerine kurulan viyadük sayesinde; Yusufeli ilçesi ve çevre köyler ile Artvin arası ulaşım süresi de 25 dakika kısaldı.