Bakan Yerlikaya: "Türkiye artık terörle anılan değil, teknolojiyle, yatırımla, ihracatla anılan bir ülke olmakta kararlıdır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye artık terörle anılan değil, teknolojiyle, yatırımla, ihracatla anılan bir ülke olmakta kararlıdır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hep birlikte güçlü Türkiye" sloganıyla başlatılan "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı çerçevesinde Erzurum'da AK Parti teşkilatlarıyla bir araya geldi. Palandöken Kayak Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi'ne ait Cafe 25'de düzenlenen programda konuşan Yerlikaya, 24 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde zincirlerini kırıp parçalamak için kutlu bir yola çıktıklarını ifade ederek, "Sözde değil özde bir değişimin öncüsü olduk. Ne demiştik yola çıkarken? 'Yeter, söz de karar da milletindir.' O günden bugüne millete efendilik değil, hizmetkarlık yapmayı şeref saydık. AK Parti teşkilatları olarak her bir üyemizle tüm vatandaşlarımızı kucakladık. Ülkemizin çıkarlarını her şeyin üstünde tuttuk. İcraatla konuştuk, eserlerle ilerledik. Sloganla değil, hizmetlerle gönüllere girdik. Biz, karşılaştığı sorunlardan yılıp, korkup kaçanlardan değiliz. 'Milletimizi hak ettiği yere nasıl taşırız?' diyenlerdeniz. Çünkü AK Parti sadece bir siyasi hareket değil, bu toprakların dualarıyla mayalanmış, bir milletin alın teriyle yoğrulmuş büyük bir inşa hareketidir" dedi.

"Ecdadımızdan aldığımız miras, Anadolu irfanını yansıtır"

"Hamdolsun ki, milletimiz tarafından vaatlerle değil, eserlerle, lafla değil, sunduğumuz hizmetlerle anılıyoruz" diyen Bakan Yerlikaya, verdikleri sözleri hayata geçiren bir siyasal hareketin mensupları olduklarını vurguladı. Yerlikaya, "AK Parti, geçmişten geleceğe uzanan bir köprüdür, bir hazinedir. Ecdadımızdan aldığımız miras, Anadolu irfanını yansıtır; mücadele ruhunu bugünlere taşır. AK Parti, 24 yıla nice başarıları sığdırmış bir sevda yolculuğudur. Savunma sanayiinde bugün artık kendi SİHA'sını, TİHA'sını, füzelerini, uydusunu üreten bir Türkiye var. Kendi göklerini koruyan, kendi denizlerini savunan bir irade var. Sağlıkta salgın döneminde dünya birbirine yardım çağrısı yaparken, Türkiye 160'tan fazla ülkeye tıbbi yardım gönderdi. Şehir hastanelerimiz gurur kaynağımız oldu. 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' anlayışıyla eğitime büyük önem verdik. Her ile üniversite dedik. Derslik sayılarını, okul sayılarını artırdık. Öğretmen atamalarında tarihi rekorlara imza attık" diye konuştu.

"Dünyayı başlarına yıkacak kadar güçlüyüz"

"Erzurum da bu vizyonun öncüsü oldu. Çünkü biz inanıyoruz güçlü Türkiye'nin yolu, güçlü nesiller yetiştirmekten geçer. Ulaşımda tünellerle, köprülerle, otobanlarla sadece yolları değil; doğuyla batıyı, kuzeyle güneyi birleştirdik. Sadece şehirleri değil, gönülleri birbirine bağladık" diyen Bakan Yerlikaya, "Devletimiz tüm kurumlarıyla, bakanlıklarımız kendi alanlarıyla tarihi başarılara imza attı, atmaya da devam ediyor. İçişleri Bakanlığı olarak bizler de huzurun ve güvenliğin teminatı olarak suçla, terörle, uyuşturucuyla mücadelede tavizsiz bir duruş sergiliyoruz. Şehir eşkıyalarının, zehir tacirlerinin hedefinde olan gençlerimize sesleniyorum: Sakın ola onların yalan dünyalarına kanmayın. Onlarla ahbaplık etmeyin. Sularından içmeyin. Sofralarına oturmayın. Devletimiz güçlüdür. Tekrar ediyorum devletimiz çok güçlüdür. Zehir tacirlerine de, şehir eşkiyalarına da dünyayı başlarına yıkacak kadar güçlüdür" dedi.

"Yeni bir güvenlik konseptiyle hareket ediyoruz"

Halkın huzuru için suça fırsat vermeyen, önleyici güvenlik politikalarını esas alan yeni bir güvenlik konseptiyle hareket ettiklerini vurgulayan Bakanı Yerlikaya, "Türkiye'nin huzuruna kasteden her yapının karşısında dimdik duruyoruz. Veriler açık ve net. Erzurum'da 2022'de 516 olan mal varlığına karşı işlenen suç sayısı, 2024'te 99'a, 2025'in ilk 7 ayında ise sadece 29'a düştü. Suçlar azalıyor, aydınlatma oranları artıyor. Bugün Erzurum'da kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 99,6. Bu yılın ilk 7 ayında mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı ise yüzde 80'e ulaştı. Bu, milletimizin huzuruna adanmış bir iradenin, sabahı olmayan nöbetlerin sonucudur. Artık Türkiye terörle anılan değil; teknolojiyle, yatırımla, ihracatla anılan bir ülke olmakta kararlıdır. 40 yılı aşkın süredir ülkemizin yükselişinin önüne set çeken, kardeşliğimizi hedef alan terör sorunu inşallah topraklarımızdan tamamen siliniyor" ifadelerini kullandı.

"Milletimizin birliğini bozamayacaklar"

"Türk'üyle, Kürt'üyle, Arab'ı, Alevisi ve Sünnisiyle bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar nasıl ki dün başaramadılarsa, bundan sonra da başaramayacaklar" diyen Bakan Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı bayrağın altında göğsünü siper eden, aynı toprağa can veren milletimizin birliğini bozamayacaklar. Bugün Cudi'de çocuklar oynuyor, Gabar'dan petrol fışkırıyor, Munzur'da hayat yeşeriyor. Terör artık bu dağların değil, tarihin karanlık bir dipnotudur. ve tüm bu kazanımlar, Erzurum gibi vefakar şehirlerimizin sarsılmaz desteğiyle mümkün oldu. AK Parti'mizin ülkemize kazandırdığı tüm eserler, milletimize olan sevdamızın, kalkınma ve büyüme yolundaki kararlılığımızın yansımasıdır. Bu kararlılığın en güzel örneklerinden birini Erzurum'da görüyoruz. Erzurum'a kazandırılan dev projeler ve yapılan yatırımlar, bu kadim şehrin ekonomisine güç, sanayisine canlılık kattı. Erzurum Organize Sanayi Bölgesi, üretime güç katıyor, istihdam sağlıyor. Sadece Erzurum'umuzun değil, bölgenin kalkınmasına da öncülük ediyor. Son 10 yılda Büyükşehir Belediyemizin yaptığı yaklaşık 800 sulama göleti, çiftçimizin toprağına bereket, mahsulüne can suyu oldu. Yine 11 adet yüksek irtifa kamp merkezi ile Erzurum, spor turizminin yıldızı haline geldi. Palandöken ve Konaklı, artık sadece Erzurum'un değil, Avrupa'nın sayılı kayak merkezlerinden. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz yıl Erzurum İl Kongresi'nde müjde vermişti, '20 bin kişilik yeni stadyumu Erzurum'a kazandıracağız' demişti. İnşallah en kısa zamanda Erzurumlu kardeşlerimizin hizmetinde olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız da yoğun bir şekilde çalışıyor. Dallıkavak, Kırık, Kop ve Çirişli tünellerinin yapımı devam ediyor. Bunun yanında baraj projeleri de halihazırda sürüyor. Bütün bunlar birer tesadüf değil. Her biri büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin Erzurum'da somutlaşan örnekleri. AK Parti Erzurum İl Teşkilatı olarak, Kadın ve Gençlik Kolları olarak omuzladığınız sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu çok iyi biliyorum. Sizlerin yüklendiği bu sorumluluk, sadece seçim kazanmak değil, bu ülkenin kaderine yön verme sorumluluğudur."

"Ne vesayet, ne kumpas, ne tehdit, hiçbiri bizi yolumuzdan döndüremez"

AK Parti Kadın ve Gençlik kollarının bir teşkilatın değil, bir milletin dirilişini temsil ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Tıpkı 'Bebeğim anasız büyür de, vatansız büyümez' diyerek cepheye koşan Nene Hatun gibi sizler de inancın, fedakarlığın ve vatan aşkının timsalisiniz. Vatanınıza olan bağlılığınızla, sadakatinizle AK Partimizin kutlu yürüyüşünde en büyük gücümüz sizlersiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili gençler, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı'na dönüştürecek olan sizlersiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi inandığımız yol, bu millete yorulmadan canla başla hizmet etme yoludur. Ne vesayet, ne kumpas, ne tehdit, hiçbiri bizi yolumuzdan döndüremez. Bu yolda AK Parti ailesinin fertleri olarak bizler, milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Bu toprakların vicdanını dile getiren merhum Nuri Pakdil'in dizeleriyle 'Ey sevdası büyük dava, Ey alnında secde izi taşıyan millet, Senin yürüdüğün yolda olmak, Zamanı ve mekanı şereflendirir" dedi.

"Bu yolların kralı yok, bu yolların kuralı var"

Bakan Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak için verdiği talimatlar için İçişleri Bakanlığında görevli 675 bin kişiyle gece gündüz çalıştıklarını dile getirerek, "Kara, mavi ve siber vatanda huzur, güvenlik ve esenlik için çalışmalara devam ediyoruz. Bu güvenlik hizmetlerinden bir bölümünde trafik bölümü ve 37.5 milyon sürücü ehliyeti sahibi var. Bu yolların kralı yok, bu yolların kuralı var. Cumhurbaşkanımızın trafik güveliğine ilişkin beklentileri var. 3 Şubat 2021'de milletin evi Külliye'de bir hedef belirliyor. Cumhurbaşkanımız diyor ki 'Kazaları azaltmamamız, ölümleri 2030'da yarı yarıya düşürmemiz lazım. 2050'de de öyle bir trafik kültürü oluşsun ki sıfır can kaybı olsun' diyor. Hedef bu. 6 Şubat depremleriyle ile ilgili bizim tüm odaklandığımız, vatandaşlarımıza ulaşmak, yaraları sarmak oldu. Denetimlerimiz tam anlamıyla hemen hemen durma noktasına girdi. Peşinden seçimler ve şöyle bir şey oldu. Günlük 14.4 olan maalesef ölüm, kaza oranları, bir anda 4 ayın sonunda ben geldiğimde 17.9'a yani 18'e çıkmış. Bir günde. Bir günde ölen sayısı trafik kazalarında 18 olurken, bin 55 kişi yaralı olarak hastanelere gitmiş. 2 yılda 15 bin yeni araç aldık ve trafik ekipleri yüzde 40 artırıldı" şeklinde konuştu.

"Bunu söyleyince yüreğim yanıyor"

Bir yılda denetimi yüzde 50 yani 41.3 milyon artırdıklarını anlatan Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük bir emek var. 123 milyon yüz yüze denetim yaptık yeni araçlar ve yaka kameralarıyla beraber. Ne oldu biliyor musunuz ' Bir yılda 6 bin 351 vatandaşımız maalesef trafik kazalarında öldü. Sadece 2023'te bundan 197 kişi daha fazlaydı. Yüzde 50 denetimi artırmama rağmen, 41.3 milyon yüz yüze denetimi artırmamıza rağmen sadece 197 kişiyi kurtarabildik. Şimdi arkadaşlar Cumhurbaşkanımız 10 yılda yarı yarıya indireceksiniz dedi. Koşarak kabinede 2024 Mart'ının ilk haftasındaki olanları kabinede arz ettim. Şu 36 maddeyi güncellememiz lazım dedim. Bu cezalar hafif. Şöyle bir ceza türü var. Tam 304 bin ceza, dur ihtarına uymadığı için yazıldı. Cezası ne' 2 bin 174 lira. Dursam arabamı bağlayacaklar diyor gidiyor. Biz yine yakalıyoruz, cezasını yazıyoruz ama 9 tane şehit verdim, 26 tane de gazimiz var. Bunu söyleyince yüreğim yanıyor. Onun da çocuğu var, ailesi var. Gittim oturdum onlarla beraber hüngür hüngür ağladım. Dursa çocuğu öksüz yetim kalmayacak. Öyle bir ceza olur mu? Ben bunu anlattığım zaman 'Bizde böyle bir şey olmaz' diyorlar. 'Aklını kaçırmış, deli olması lazım' diyorlar."

"Hız ihlalinden bir günde 10 kişi ölüyor"

Trafik sorununu çözmeye kararlı olduklarını belirten Yerlikaya, "Ölümlerin yüzde 84'ü sadece beş kural ihlalinden. Hız ihlalinden bir günde 10 kişi ölüyor. 3 günde bir kırmızı ışıktan insan ölüyor. Erzurum'da geçen sene 75 kişi vefat etmiş. Her 5 günde bir Erzurum'da bir kişi trafik kazasında ölüyor. Yazık değil mi? Dünya Sağlık Örgütü diyor ki önlenebilir halk sağlığı sorunu. Ne demek bu. Sen tedbir alsaydın bu olmayacaktı. Dursaydın bu çocuk yetim kalmazdı. Ceza yazmaktan keyif almıyoruz biz. Bizim derdimiz ateş düşmesin. O yüzden ceza yazarak değil trafik güvenliğinde trafik kültürü oluşması lazım. Gece saat 3'te hiç kimsenin olmadığı Erzurum'da bir yolda benim dadaş kardeşim, kırmızı yanıyorsa gelip orada çat diye durması lazım. Yanındaki diyecek ki 'Kimse yok. Niye duruyor ki burada?' O da diyecek ki, 'Kul hakkı. Ben burada dururum kardeşim.' Öyle dediğimiz zaman bitti bu iş. Biz 17,4'e indirdik, nüfusu bizimle aynı Almanya'da bu rakam 6,5. Biz onlardan daha iyi olamaz mıyız?" dedi. - ERZURUM