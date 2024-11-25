BBP Genel Başkanı Destici'den CHP'ye Sert Mesajlar - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkanı Destici'den CHP'ye Sert Mesajlar

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve parti sözcüsüne yönelik eleştirilerde bulundu. Destici, siyasi tartışmalarda cevap verme çağrısında bulundu ve terör ile mücadele konularında önemli mesajlar verdi.

25.11.2024 16:39  Güncelleme: 16:44
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BBP Genel Başkanı Destici: "Her lafa cevap yetiştiriyorsunuz, hadi çıkın buna cevap verin"

SİVAS - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Partisi sözcüsünün " Dersim'i nasıl 1938 yılında işgal etmişse bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar" dediğini belirterek, "Sayın Özgür Özel, Sayın Başarır, 1938'de kim var Türkiye Cumhuriyeti'nin başında. Mustafa Kemal Atatürk yok mu? Sizin ikinci genel başkanınız İnönü yok mu? İkinci Cumhurbaşkanı. Hadi cevap verin, her lafa cevap yetiştiriyorsunuz. Hadi çıkın buna cevap verin" diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a seslendi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, belediyenin tarihi binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan BBP Genel Başkanı Destici, "Rusya- Ukrayna savaşından sonra bugün Baltık ülkeleri bile kendilerini güvende hissetmiyorlar. Biz öyle bir coğrafyadayız ki, bizim her an savaşa hazır olmamız lazım. Bulunduğumuz coğrafya bizim her an savaşa hazır halde olmamızı zorunlu kılıyor. Yoksa kimse bizim gözümüzün yaşına bakmaz. Bu nedenle bizim hazır olmamız lazım. Bizim için sadece İsrail tehlike değil, Amerika Birleşik Devletleri de tehdit ve tehlikedir. Yunanistan da bir tehdit ve tehlikedir. Yeri geldiğinde Rusya da bir tehdit ve tehlikedir. Bizim savunma sanayiine yaptığımız yatırımlar çok kıymetli ve değerlidir. Arttırılarak devam ettirilmelidir. dedi.

"Her lafa cevap yetiştiriyorsunuz, hadi çıkın buna cevap verin"

CHP Genel Başkanı ile parti sözcüsüne seslenen Destici, "DEM'liler bizim muhatabımız değildir. Çünkü onlar terör örgütünün bir parçasıdır. Ha Kandil'dekiler ha DEM Partisi'ndekiler fark etmiyor. Bunların hepsi aynı. DEM Partisi'nin sözcüsü ne diyor; 'Bunlar' yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, biz Türklere söylüyor. 'Dersim'i nasıl 1938 yılında işgal etmişse bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar'. Sayın Özgür Özel, Sayın Başarır, 1938'de kim var Türkiye Cumhuriyeti'nin başında. Mustafa Kemal Atatürk yok mu? Sizin ikinci genel başkanınız İnönü yok mu? İkinci cumhurbaşkanı. Hadi cevap verin, her lafa cevap yetiştiriyorsunuz. Hadi çıkın buna cevap verin. Buna cevap vermek önce 'Biz Atatürk'ün partisiyiz' diyenlere düşmüyor mu? Bakın devam ediyorlar, durmuyor. Ne diyor yine eş genel başkanı; 'Orta Doğu barışı diyorsunuz. Tunceli halkına İsrail'in Filistin'e yaptığının aynısını yapıyorsunuz' diyerek böyle bir iftira atıyor. 'Sokakta polisler terör estiriyor' diyor. Halbuki terör estirenler kendileri. Polis görevini yapıyor, emniyet görevini yapıyor, asayişi sağlamaya çalışıyor. İçişleri Bakanı kanunsuz bir şey mi yapmış, anayasaya aykırı bir şey mi yapmış, yasaya aykırı bir şey mi yapmış. Anayasanın ve yasaların amir hükmünü uyguluyor" şeklinde konuştu.

Sivas Belediyesinden genç kızlara çeyiz müjdesi

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise maddi durumu iyi olmayan evlenecek genç kızlara çeyiz desteği başlatacaklarını ifade ederek, "Yaklaşık 8 aylık bir süreyi geride bıraktık. Bu süreçte Sivas Belediyesi olarak ilk yapmış olduğumuz çalışmalar genellikle yapılan çalışmaların tamamlanması yönünde oldu. Bu hafta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzalayacağız. Liselerin güvenlikçilerini belediye olarak biz karşılayacağız. Hem çocuklarımızın hem de okullarımızın güvenliğini Sivas Belediyesi olarak biz sağlayacağız. Örnek bir çalışma olacak. Evlerinde yalnız yaşayan yaşlılarımıza tıraş ve yemek desteği sağlıyoruz" diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici\'den CHP\'ye Sert Mesajlar
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici'den CHP'ye Sert Mesajlar - Son Dakika

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