Cumhur İttifakı ortağı Destici, İYİ Parti'ye açık açık davette bulundu: Yer almasını arzu ederiz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, Cumhur İttifakı'na katılma çağrısında bulundu. Destici, "Bir kere daha genel seçimlerde yaptığımız çağrıyı yapıyoruz. Biz elbette ki İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı içerisinde yer almasını arzu ederiz. Bu sadece yerel seçimlere mahsus bir şey değil." dedi.

AKŞENER: İTTİFAK SİSTEMİ İÇİNDE YER ALMAMAYA KARARLIYIZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda yerel seçimlere İstanbul ve ANkara dahil 81 ilde ayrı gireceklerini tekrarlamıştı. Akşener, "İttifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız. Bedelini ödeyeceğim, tüm sorumluluk bana ait. Bana 'Tayyip Erdoğan'a yanladı' diyenler dahil herkes istediğini söyleyebilir. Umurumda değil. İki; biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık. Bitti." demişti.

"İYİ PARTİLİLERİN ETEĞİNDE ÇOK TAŞ BİRİKMİŞ"

Akşener'e, Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den çağrı geldi. Aydın'dan Eskişehir'e atanan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret eden Destici, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. "İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı yönünde söylentiler var. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Destici, şunları dile getirdi: "Geçtiğimiz genel seçimlerde de ben aslında İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı içerisinde yer alması gerektiğini ifade etmiştim. Eğer İYİ Parti, Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girmiş olsaydı bugün yaşananlar kendileri, kendi partileri ve kendi bulundukları ittifak açısından yaşanmamış olurdu. Biz kendilerini defaten uyardık. Yani o ittifakta, karşı ittifakta, Milli İttifakı'nda PKK olduğunu, PKK'nın uzantıları HDP'nin, Yeşil Sol'un, DHKPC'nin uzantıları olduğunu, TİP'in, TİKKO'nun uzantıları olduğunu ifade etmiştik, söylemiştik. Ama o zaman kulaklarını kapattılar, bildikleri yolda devam ettiler. Ama seçim bittikten sonra şu anda herkes orada eteğindeki taşı döküyor. Şu anda en çok eteğinde kimin taş birikmiş diye bakıyoruz. İYİ Partililerin eteğinde çok taş birikmiş.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

"İYİ PARTİ SEÇİMİN KAYBEDİLMESİNİN SORUMLUSU OLARAK KILIÇDAROĞLU VE CHP'Yİ GÖRÜYOR"

Şu anda onlar inanılmaz bir şekilde Millet İttifakı'na, Cumhuriyet Halk Partisine, Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanına, adaylarına yönelik her şeyi söylüyorlar ve seçimin kaybedilmesinin sorumlusu olarak da Kemal Bey'i, Cumhuriyet Halk Partisini ve onların kadrolarını görüyorlar. Bu saatten sonra da Cumhuriyet Halk Partisiyle tekrar yerel seçimlerde bir ittifak yapabilirler mi? Bütün bu yaşananlara ve İYİ Parti'nin ortaya koyduğu bu zikzak siyasetine baktığımda her şey olabilir diye görüyorum.

"İYİ PARTİ'NİN CUMHUR İTTİFAKI İÇERİSİNDE YER ALMASINI ARZU EDERİZ"

Bir kere daha genel seçimlerde yaptığımız çağrıyı yapıyoruz. Biz elbette ki İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı içerisinde yer almasını arzu ederiz. Bu sadece yerel seçimlere mahsus bir şey değil. Biz, Türk devletinin varlığını daha güçlü bir şekilde devam ettirmesi, ülkenin bütünlüğünün muhafazası ve Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi, milletin kardeşliği açısından milli, manevi hassasiyetleri yüksek olan, devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milleti önceleyen herkesin bir araya gelmesini arzu ediyoruz."

"TÜRKİYE'NİN HER BÖLGESİNDE ADAYLARIMIZI ÇIKARACAK ŞEKİLDE HAZIRLIKLARIMIZI YAPIYORUZ"

Mustafa Destici, bir gazetecinin "Yerel seçimlerde partiniz nasıl bir yol haritası izleyecek?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Türkiye'nin her bölgesinde, ilinde, ilçesinde, beldesinde kendi adaylarımızı çıkaracak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz ve buna da hazırız. Teşkilat olarak da kadro olarak da aday olarak da buna partimiz hazırdır. Bunu en son genel seçimlerde de gösterdik. 81 ilin tamamında kendi milletvekili adaylarımızla seçime katıldık ve arkadaşlarımız da kendi gücümüz nispetinde güzel bir çalışma gösterdiler.

"YEREL SEÇİMLERDE ALDIĞIMIZ OYU EN AZ ÜÇE, DÖRDE KATLAYACAĞIZ"

Tabii potansiyelimiz daha yüksek ama potansiyelimizin karşılığını bu seçimde alamadık. İnşallah yerel seçimlerde aldığımız oyu en az üçe, dörde katlayacağımıza yürekten inanıyorum. Diğer taraftan da tabii biz Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Elbette ki Cumhur İttifakı'nın ruhuna da uygun hareket edeceğiz. O ruh nedir? O ruh, devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali noktasında üzerimize ne düşerse biz onu bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapacağız. Tabii bazı şehirlerle ilgili işbirliği noktasında birtakım görüşmeler yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. Şu anda yapılmış ya da neticelenmiş bir görüşme yoktur."