BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP\'nin YSK\'ya başvurusunu değerlendirdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in beraberindeki heyetle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) giderek Hatay seçimlerine ilişkin olağan ve olağanüstü itirazlarını iletmesine ilişkin, "Elde gerekli belge, bilgi varsa zaten Özgür Özel'in ya da diğer milletvekillerinin ya da parti yönetiminin oraya gitmesine gerek yok. Zaten YSK, kararı adil bir şekilde verecektir." dedi.
Eskişehir'in Günyüzü Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında gazetecilere gündemi değerlendiren Destici, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak katıldıklarını söyledi.
Sivas'ın yanı sıra 25'e yakın ilçe ve beldeyi kazandıklarını anımsatan Destici, şöyle devam etti:
"Oy oranımızı ciddi şekilde artırdık. İlkeli, temiz ve şeffaf bir belediyecilik vadettik. Bu ilkeli belediyeciliğimiz, devletimizin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali, birliği... Bunlar genel ilkelerimiz ama bunun yanında hak, hukuk, adalet, eşitlik bunları çok önemseyeceğiz. Asla ayrımcılık yapmayacağız. Herkese hizmeti eşit götüreceğiz. Sivas'ımızda da diğer kazandığımız yerlerde de aynı hassasiyetle Büyük Birlik Partisi belediye başkanlarımız ve yönetimleri çalışacak. Şeffaf olacağız. Adaletli olacağız."
Destici, vatandaşların belediyelerden önemli beklentilerinden birinin sahipsiz hayvanlarla ilgili olduğunu belirtti.
Sahipsiz hayvanlara ilişkin her gün yeni haberlerin duyulduğunu anlatan Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Pek çok çocuğumuz bu yüzden okula gidemiyor. Annesi babası götürmek zorunda kalıyor. Kadınlarımız çarşıya, pazara çıkamıyor. Yaşlılarımız sabah namazına gidemiyor. Onun için biz de dedik ki 'Biz kazandığımız belediyelerde bir ay içinde bu sorunu çözeceğiz.' Hatta biraz önce ilçe merkezinden buraya gelirken arabaya bindim. Baktım kenarda bir köpek var. Belediye Başkanımıza 'Bunları toplamaya başlamadınız mı?' dedim. 'Başkanım başladık ama böyle arada kalanlar var. Onları da alacağız' dedi. Burası kolay. Sivas'ta da bu işi geçmişte olduğu gibi çözeceğiz ama Ankara'nın, İstanbul'un her yerin bu işi çözmesi lazım. Bu en önemli meselelerimizden biri. Bunun yanında tabii güvenlik çok önemli. Bunu çözeceğiz. Yeni istihdam alanları oluşturacağız. Aynı şekilde eğitime destek vereceğiz. Yani burada okuyan çocuklarımızın hepsinin Eskişehir'e, Ankara'ya gitme şansı yok. Burada hazırlık kursları oluşturacağız. Burada öğretmen eksiği varsa bunu kapatacağız. Liseye giriş sınavlarına çocuklarımızı hazırlayacağız."
Destici, tarım ve hayvancılığa destek vereceklerini bildirdi.
CHP'nin YSK'ye başvurusu
CHP'nin Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde başarılı olduğunu dile getiren Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kazandığı belediye sayısı, oy oranı bunu gösteriyor. Sonuçlar böyle gösteriyor ama bir de işi incelediğimizde, analiz ettiğimizde neyi görüyoruz? Aslında o yüzde 37 oyun bana göre yüzde 10'undan fazlası CHP'nin kendi oyu değil. Birincisi DEM Parti'nin orada TİP'le beraber en az bir yüzde 6-7'lik oyu var. İYİ Partinin en az yüzde 4-5 puanlı oyu var. Daha önce ittifak yaptığı partilerden gelen oylar var. Bunları çıktığınızda yine aslında CHP'yi klasik yüzde 25-26 olarak görürsünüz. Fakat belediye başkanlığı sayısını fazla kazandı. Kazananı tebrik ediyoruz. Seçime katılım düşük oldu. Özellikle AK Parti tabanının ve Cumhur İttifakı'mıza gönül veren ya da geçmiş seçimde oy veren vatandaşlarımızın önemli bir kısmının bu seçimde oy kullanmadığını görüyoruz. Bunları elbette telafi edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bildiğim kadarıyla Hatay seçimleri için YSK'nın önünde. YSK'nin önünde ya da içinde olmaya gerek yok. YSK, elindeki kanuna göre, yasalara göre kararı verecektir. Buna inanıyoruz. Bir baskı unsuru oluşturmaya çalışıyorlar. Bu baskı unsurunun YSK tarafından farklı bir karar verilmesi için lüzumlu bir şey olmadığını düşünüyorum. Çünkü zaten elde gerekli belge, bilgi varsa Özgür Özel'in ya da diğer milletvekillerinin ya da parti yönetiminin oraya gitmesine gerek yok. Zaten YSK, kararı adil bir şekilde verecektir."
Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sağduyulu karar vermesi gerektiğini belirterek, "Örneğin Van'daki hadisede bir teröriste açıkça sahip çıktılar. Bunu milletimiz not ediyor." ifadesini kullandı.
"Eğer birisine bağıracaksak, hakaret edeceksek, çağıracaksak o İsrail'dir"
Partisinin Filistin meselesine gösterdiği öneme dikkati çeken Desteci, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti, Cumhurbaşkanı, bütünüyle Cumhur İttifakı, başından itibaren Filistin meselesinin ve Gazze'nin yanında durmuştur. Türkiye elinden gelen bütün gayreti göstermiştir, hem uluslararası arenada hem diğer alanlarda. Maddi olarak yapabileceği her türlü yardımı yapmıştır. Manevi olarak tüm desteğini vermiştir. Türkiye, İsrail'e karşı da bu konuda Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlarda en sert açıklamaları bizzat Cumhurbaşkanı nezdinde yapan bir devlettir, bir ülkedir. Dolayısıyla kimse burada haksızlık yapmasın. İsrail'le ticaret kesilsin. Evet kesilsin. Biz de aynı kanaatteyiz. Fakat bu nasıl olmalı? Bütün İslam İşbirliği Teşkilatı toplu bir karar almalı. Arap Birliği toplu bir karar almalı ve farklı ülkeler, Türkiye'nin de etkileyebileceği ülkeler toplu bir karar almalı ki bu karşı tarafta bir yaptırım haline gelebilsin. Bunu bir iç siyaset malzemesi haline getirenlerin doğru yolda olmadıklarını düşünüyorum. Bir muhafazakara, bir maneviyatçıya yakışmayacak şekilde protestolar, devletin polisine küfretmeler, tükürmeler, hakaret etmeler bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. Herkesin protesto, bir eylem yapma hakkı vardır. Biz de yaptık. Alperen Ocakları'mız da yaptı. Yine yapacağız ama polisimizle çatışarak, devletimize, Cumhurbaşkanı'na, Türkiye'ye hakaret ederek değil. Hedef, terörist siyonist İsrail'dir. Eğer birisine bağıracaksak, hakaret edeceksek, çağıracaksak o İsrail'dir. O Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya da yetkililer değildir. Elbette ki uyarılarımızı yapabiliriz. Uyarı herkesin hakkıdır. Onun ilerisine de taşırsanız ve bölücülerle kol kola girerseniz, aşırı sol gruplarla kol kola girerek bunu yaparsanız burada şahsen iyi niyet aramam."
Destici, Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen'in de katıldığı iftarda vatandaşlarla sohbet etti.
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