Beştepe\'de 15 Temmuz Anma Programı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür. Bu kararlılığımızdan taviz vermeyeceğiz

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür. Bu kararlılığımızdan taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Aziz milletim, yasama ve yürütme organlarımızın kıymetli temsilcileri, siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanları, şehitlerimizin değerli yakınları, kahraman gazilerimiz kıymetli misafirler sizlerin kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesine milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Anma toplantımıza katılımlarınız için sizlere şükranlarımızı sunuyorum.

Evet bugün milletimin zaferinin aziz milletimizin FETÖ'cü darbecilere karşı kuru elleriyle yazdı direniş destanının 8 yılını idrak ediyoruz. 15 Temmuz kıyamının 8 seneyi devriyesinde bu gazi mekanda ve 81 vilayetimizin tamamında birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Tıpkı 8 yıl önce olduğu gibi bugün de omuz omuzayız. Biriz, beraberiz. Genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 85 milyon hepimiz tek yumruğuz.

Bu aziz milletin bir ferdi ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak karşımdaki bu muhteşem kardeşlik tablosundan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyor, bu muazzam birlik ve beraberlik için dosta güven düşmana korku veren bu dik duruşunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kardeşlerim rabbimiz mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, zira onlar diridirler ancak siz bunu bilemezsiniz' buyuruyor manevi bakımdan böyle şerefli bir makama ulaşmak şehadetle müşerref olmak dünyada her kula nasip olmaz.

15 Temmuz gecesi darbeye direnen vatandaşlarımızdan 252 şehidimiz bu müjdeye mazhar oldu ve şehitlikle şereflendi. Şehitlerimizin yanı sıra 2740 insanımızda o gece yaralanarak gazi oldu. Rabbim peygamberlikten sonra en yüce mertebe olduğu bildirilen kahramanların hepsinden razı olsun diyorum. Aynı şekilde her biri birer fedakarlık ve cesaret timsali olan gazilerimize de Mevla'dan hayırlı sağlıklı ve bereketli ömürler diliyorum. Yine bu vesileyle o gece televizyondan yaptığımız çağrıya icabet ederken sokaklara meydanlara havalimanlarına akın eden, uçakların, helikopterlerin karşısına korkusuzca dikilen, kurşunlara karşı göğsünü siper eden ellerinde bayraklarıyla bir istiklal şöleni yazan tüm kardeşlerime şahsın ve milletimin adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Hainlerin başarısız milli iradenin muzaffer olması için tüm kalpleriyle dua eden yurt dışındaki vatandaşlarıma ve gönül coğrafyamızdaki milyonlarca Türkiye sevdalısı kardeşimize ve buradan ayrıca teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi darbeciler karşısında canlarını ortaya koyan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Emniyet primlerimizin ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın şerefli mensuplarına teşekkürlerimi iletiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi o gece halkın meclisi olduğunu milli iradenin temsilcisi olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Milletvekillerimiz savaş uçaklarının sonik patlamaları ve tepelerine yağan bombaları aldırmadan korkusuzca görevlerini yerine getirmişlerdir. 104 yıl önce 7 düvele direnerek galip gelen gazi meclis 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin kuklalarına durun demiştir. Yurt dışındaki şarlatandan emir alarak pis ellerini vatanımıza uzatan FETÖ'cü alçaklar, döktükleri kanla tarihimize kara bir leke olarak geçtiler. Ülkemize, milletimize ve milli iradenin temsilcisi olan hükümetimize kast eden bu ihanet şebekesi, değil 8 yıl, 80 yıl sonra bile nefretle anılacak.

Modern dönem haşhaşilerini ne biz affedeceğiz ne de 252 evladını bir gecede kara toprağa veren milletimiz affedecektir. Üzerinden 8 sene geçmesine rağmen acımız da öfkemiz de tazedir. FETÖ'yle ve vesayetle mücadele azmimiz ilk günkü kadar diridir, güçlüdür, ayaktadır. FETÖ'cü alçakların kurduğu sinsi tuzaklara düşmeden, son darbeci de yargıya hesap verene kadar, inşallah bu süreci hassasiyetle yürüteceğiz. 1960'tan beri ülkemizde yapılan darbelerin arkasında kimin eli varsa, aynı 'üst akıl' 15 Temmuz ihanetinde de tüm unsurlarıyla devredeydi."

Ayrıntılar geliyor...