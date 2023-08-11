Bu pazar seçim olsa ne olur? 26 ili kapsayan anketten çıkan sonuçlar bir hayli sürpriz - Son Dakika
Üye Girişi

Bu pazar seçim olsa ne olur? 26 ili kapsayan anketten çıkan sonuçlar bir hayli sürpriz

Son Güncelleme: 11.08.2023 10:35

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin 26 ilde yaptığı anket çalışmasına göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 33.5, CHP'nin oy oranı yüzde 23.7 ve MHP'nin oy oranı yüzde 10.2 olarak belirlendi. Ankete katılanların yüzde 9.1'i ise İYİ Parti'ye oy vereceğini belirtti.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Ankete göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 33.5, CHP'nin oy oranı yüzde 23.7 ve MHP'nin oy oranı ise yüzde 10.2 oldu.

ARAŞTIRMA 26 İLİ KAPSADI

14-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 2 bin 520 kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz? " sorusu yöneltildi.

Bu pazar sandığa gidilse hangi parti yüzde kaç alır? Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar

AK PARTİ'NİN OY ORANINDA DÜŞÜŞ VAR

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ankete katılanların yüzde 33.5'i bu soruya AK Parti yanıtını verdi. Bunu yüzde 23.7 ile CHP cevabını verenler takip etti. MHP yanıtı ise yüzde 10.2 ile üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 9.1'lik bir kesim ise bu soruya İYİ Parti cevabını verdi.

İşte anketten çıkan sonuç;

YORUMLAR (3)
  • MUSTAFA AKTAŞ: Hayatında ülkemizi görmeyen insanlar vatandaş yapıldı. Depremde ölenlerin sayısı saklandı onların yerine vatandaş yapıldı. Bı de onlarda anket yapın görün bakalım Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Ali Soydan: Yeniden refaha vericem oyumu adamlar gerçekten hakkını veriyor bu işin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Asal şirketi saçma sapan ve akla izana, vede memleket güllük gülistanlık mış havalarında içi boş anketler yapmaya devam ediyor. Millet hazır ve seçimi bekliyor.. kısaca AKP ve MHP toplamından en az 10 puan daha kayıp olacaktır. Cevap Yaz 41 25 Yayından Kaldır
500

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bu pazar seçim olsa ne olur? 26 ili kapsayan anketten çıkan sonuçlar bir hayli sürpriz - Son Dakika


Son Dakika
12:22 Evli erkekler aynı yorumu yapıyor! Fenerbahçeli yıldızın röportajına takım arkadaşı damga vurdu
12:05 MHP'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı
12:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı
11:56 Bahçeli'nin yardımcısı, İYİ Parti'nin ittifak çağrısına verdiği yanıtla ilgili konuştu: 26 Ağustos'u beklemek lazım
11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül'ü unutmadı
11:49 Altın yükselişe geçti! İşte güncel fiyatlar
11:46 Ülke puanında müthiş sıçrama! Şampiyonlar Ligi artık hayal değil
11:43 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.667 liradan işlem görüyor
11:41 İnternette gördüğü reklam hayatını kararttı! Dolandırıcılara inanan kadın 12 bin 500 dolardan oldu
11:36 UEFA ülke puanında müthiş sıçrama! Türkiye yerini korumayı başarırsa hayaller gerçek olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2023 12:30:48. #1.12#
SON DAKİKA: Bu pazar seçim olsa ne olur? 26 ili kapsayan anketten çıkan sonuçlar bir hayli sürpriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement