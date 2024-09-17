Politika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: "Bursa'nın 60 günlük suyu kaldı. Tasarruf yapmalıyız"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından organize edilen "Başkanlarla Yüz Yüze" programına konuk oldu.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen programda, BGC Yönetim Kurulu üyelerinin Bursa ve ülke gündemine ilişkin sorularını yanıtlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın çözüm bekleyen ana sorunlarını trafik, çevre ve kentsel dönüşüm olarak belirlediklerini belirterek bu sorunların "bütünsel bir yaklaşımla" çözümü için çalışmaların başladığını söyledi.

Programın açılışını yapan Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, Başkan Mustafa Bozbey'in Bursalılar tarafından yakından tanındığını, ama tanımayanlar için kısaca kendini tanıtmasını istedi.

Öncelikle Bursalı, Özlüceli olduğunu, halk ve köy çocuğu olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "1962 yılında doğdum, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü 1984 yılında tamamladım ve aynı okulda yüksek lisans öğrenimine devam ederek Yüksek İnşaat Mühendisi olarak mezun oldum. 1986 yılında meslek hayatına başladım. 18 Nisan 1999 tarihinde Nilüfer Belediye Başkanı oldum ve bu görevimi 4 dönem sürdürdüm. 2019 yılında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldum. Bursa'ya ilişkin hedeflerim ve hayallerim var ve gerçekleştirmek istiyordum. İlk seçimde olmasa da bu yılki seçimde nasip oldu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildim. Bursa'yı hak ettiği kent haline getirmek, herkesin gülümseyeceği kent hayaline kavuşmak için çalışıyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı'nın, "Bursa'da öncelikli hedefiniz nedir" sorusunu ise şöyle yanıtladı; "Bursa'da 3 ana sorun var ve bunlar birbirleriyle ilişkili. Trafik, çevre ve kentsel dönüşüm. Bu 3 ana sorunun iyi bir planlamayla, doğru yöntemlerle, bilimsel verilere dayalı olarak, adım adım çözümü için çalışıyoruz. Ulaşım master planını revize ederek, zamanında ve güvenli ulaşımı sağlayacağız. Kalıcı sistem kurmayı amaçlıyoruz. Raylı sistemler konusuna önem vereceğiz. Bursa'yı doğudan batıya bağlanacak bir metro hattımız mutlaka olmalı. Lastik tekerlekli araçlar için de alternatif güzergah çalışmaları yapıyoruz. Eski İnegöl - Bursa yolu ile ilgili çalışmalarımız var. Bu yolu önce Yıldırım'a, Teferrüçten kent merkezine bağlayarak Ankara yolunu rahatlatmayı hedefliyoruz . Çevre konusu çok önemli. 1/100.000 plan çerçevesinde Bursa'nın sağlıklı gelişimi için bütün bilimsel çalışmaları yapıyoruz. Bursa Planlama Ajansı bu konuda çalışıyor. Kayıhan Pala Milletvekillimiz konuya dahil oldu. Akademik odalar, üniversiteler ve 17 ilçe belediyesinden arkadaşlarımız var. Bursa'yı bütün olarak düşünüyoruz. Parsel ve ada bazında değerlendirmek doğru değil. Bütünsel plan yapmazsanız, yeşil alanlar, sosyal ve kültürel alanlar eksik kalacaktır. Her mahallenin meydanı olsun istiyoruz, sosyal kültürel donatı alanları olsun istiyoruz. Örneğin çocuklarımız Avrupa ülkelerinde olduğu gibi okuluna yürüyerek gidebilmeli. Yayalar için yürüme alanları olmalı. Çevre konusunda sanayicinin tavrı çok önemli. Sanayicimiz 'dereler temiz akacak, Bursa'nın havası temiz olacak' desin, inanın olur. Sanayiciler bize destek olurlarsa, Bursa'ya destek olurlarsa, inanın Bursa'nın havası da suyu da temiz olur. Arıtma tesisleri var ama ne kadar verimli çalışıyorlar sorusu yanıtsız kalıyor. Fabrikaların, üretim tesislerinin filtre sistemleri ne kadar verimli, ölçülüyor ama yetersiz kaldığını hepimiz biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerini baz alırsak biz insanlığa, gelecek kuşaklara gerçekten hizmet etmiş oluruz. Yoksa sadece kendimizi avuturuz. Çevresel verileri tek tek belirleyeceğiz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile paylaşacağız. Sonuç alamazsak bunları tek tek kamuoyu ile paylaşacağız. Örneğin Orhaneli Santrali var. Orhaneli zehir soluyor, ürün dahi yetişmiyor, yetişen ürün insan sağlığına zarar veriyor. İnegöl'de havayı teneffüs edin, kirlilik ölçümüne gerek yok, havanın kirli olduğu kokudan bile belli. Öncelikle Bursa'da atık yakan fabrikalar mutlaka denetlenmeli. Bunlar çok iyi denetlenmeli. Gazlar birçok insanı sağlığından ediyor."

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından organize edilen "Başkanlarla Yüz Yüze" programının soru cevap bölümü şöyle devam etti:

Ahmet Emin Yılmaz: (BGC Başkan Vekili, OLAY Gazetesi Köşe Yazarı) Sayın Başkan, seçim döneminde 47 kilometre metro ve tramvay hattı önermiştiniz. Bu konudaki çalışmalarınızı öğrenebilir miyiz?

Mustafa Bozbey: Metro işine bu dönemde başlayacağız. Sadece 1 kilometrelik metro hattının yapım maliyeti yaklaşık 45-50 milyon dolar. Gürsu - Kestel'den başlayarak Nilüfer'e ulaşacak hat için planlama çalışmaları yapıyoruz. Bursaray'la entegre bir hat olacak. Şehir Hastanesi hattını 2026 başında bitirmeyi öngörüyoruz. Uludağ Üniversitesi'nden Görükle'ye gidecek Bursaray hattının maalesef hayal olduğunu öğrendik. Finansman ayrılmamış. Şehir Hastanesi hattı için 68 vagonun 44'ünü Ulaştırma Bakanlığı'nın, kalanı Büyükşehir'in alması kabul edilmiş. Fakat Bakanlık bu vagonları almayacağını bildirdi. 5 milyar TL maliyet var. Bu konuda kredi çalışmalarımız son aşamaya gelmek üzere. Vagon almak yetmiyor. İşletmeye açılmadan vagonları almayı hedefliyoruz. Ayrıca, Bursaray Terminal Hattı keşke yer altından yapılsaydı. Bu tür yatırımlar en az 100 yıllık düşünülmeli, 5-10 yıllık düşünülmemeli. Uzun vadeli ve insanı öncelik alan sistemler olmalı. Görükle ile ilgili yeni bir çalışmamız var, 250 bin kişilik bir bölge, Balkan Mahallesi ve Hasanağa bölgesini de kapsayan bir çalışma yapacağız. Adeta yeni bir ilçe oluşuyor o bölgede. Trafik yoğunluğunu böyle çözebiliriz.

Enhar Güneş: (BGC Yönetim Kurulu Üyesi, sosyaltv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni) Bildiğiniz gibi BURBAK otoparkları ücretsiz oldu. Ancak başta Gazcılar olmak üzere çeşitli yerlerde ciddi sorunlar var. Nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?

Mustafa Bozbey: Konu ile ilgili 2015 yılında açtığımız bir dava vardı ve kazanmıştık. Yollar vatandaşındır ve otopark bedeli alınmayacak demiştik. Bu nedenle otopark ücretleri kaldırdık. Bu konuda olumlu veya olumsuz dönüşler oldu. İşletme sahibi ile vatandaş arasında sorunlar olabiliyor. 6 ay bekleme süresi koyduk. Sıkıntı olan yerlerde araştırma yapacağız ve çıkan sonuca göre karar vereceğiz.

Fuat Kars: (BGC Başkan Yardımcısı- Demirören Haber Ajansı Bölge Müdürü) Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra yaşadığınız en büyük hayal kırıklığınız ne oldu?

Mustafa Bozbey: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sistemi olan, kurumsal bir yapı olduğunu sanıyordum. Yürüyen bir mekanizma olmadığını görerek hayal kırıklığı yaşadım. Daire başkanlıkları arasında bile iletişim sorunu var. Kurumsal bilgiler kalıcı olmalı, çünkü geçmiş bilgilere göre analiz yapılır ve karar verilir. Sistemi olmayan bir kurum buldum karşımda. Şimdi herkesin birbiriyle haberleşebileceği şirketlerin de dahil olduğu bir sistem kuruyoruz.

Sistem tamamlandığında bilgisayarda bir tuşa basarak herhangi bir müdürlüğün ne yaptığını ve ne yapacağını, programını, bütçesini göreceğiz.

Okan Tuna: (BGC Yönetim Kurulu Üyesi, koza24.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü) Bursa'da, özellikle Nilüfer'de "hormonlu" olarak nitelenen binalar var. Yapı kullanma alma ile ilgili bir sorun yaşanıyor. Nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz.

Mustafa Bozbey: Yapılarda fazla imalat yapılmasının yanlış olduğunu seçimden önce de sonra da defalarca söyledim, uyardım. Olması gerekenden 2, hatta 2,5 kat fazla olan imalatlar var. Burada mağdur olacak öncelikle yer sahipleridir. Müteahhitler de mağdur olacak. Çözülebilme ihtimali yok. Ben yaptım oldu anlayışına mutlaka son verilmeli. Kimseye ayırım yapmadan kanun neyse emsal neyse o olmalı. Mal sahiplerinin de bilinçli olası lazım. Özellikle Ataevler'de yüzde 10 emsalle kentsel dönüşümü çözebiliyorduk. Ama bazılarının kışkırtmasıyla yanlış imalatlar yapılmış.

İhsan Altıkardeş: (BGC Başkan Yardımcısı- İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü) Sizin de konuşmanızın başında vurguladığınız gibi Bursa'da trafik büyük bir sorun. Acemler Kavşağı adeta kördüğüm. Günde 300.000 araç geçiyor. Şimdi bölgede bir de hastane açılacak. Diğer kavşaklar da aynı şekilde. Nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?

Mustafa Bozbey: Buna Kent Meydanı kavşağını da ekleyebiliriz. Hemen hemen bütün. bat-çıklarda aynı sorun yaşanıyor. Çünkü trafik 3 şerit geliyor, bat-çıkta 2 şerite düşüyor ve sıkışıklık yaşanıyor. 4 aydır üzerinde çalışıyoruz ve farklı bir sistemle çözmek istiyoruz.

Örneğin daha o zamanlar "yeşil dalga" sistemi olsaydı bu sorunları daha az yaşıyor olacaktık.

Acemler'den Stadyuma doğru Nilüfer'den akan trafik karşıya geçemiyor. Yakın çevre yoluna aktarımı sağlayacak yeni bir projemiz var. Viyadük. Bu biraz olsun trafiği rahatlatacak. çözüm arayışımız var. Planlama ve bilgi toplama çalışmalarımız devam ediyor. Gül Kavşağı da aynı şekilde 3 şeritten 2 şeride düşüyor. Bat - çıklar 3 şerit olsaydı, bu sorunları yaşamazdık.Geçit'te de sorun var. Mudanya'ya metrobüs hattı çalışmamız var. Nilüfer Köprüsü'nü buna göre genişletecek ve ilave şeritler yapacağız, ortadan metrobüs geçecek. Tarihi köprüyü koruyarak ek yapacağız.

Tevfik Fikret Sönmez: (BGC Genel Saymanı, bursadanhabervar.com Genel Yayın Yönetmeni) Özellikle bu yıl su konusunda sıkıntı yaşanması bekleniyor. Ne gibi önlemler alacaksınız?

Mustafa Bozbey: Haklısınız, buharlaşma ve kuraklık su konusunda önlem almamızı gerektiriyor. Bir yandan biz gerekli önlemleri alırken, diğer yandan Bursalılar'dan suyu tasarruflu kullanmalarını bekliyoruz. 2026 yılı ortalarından itibaren baraj bağlantısını yapacağız ve isale hattının tamamlanmasıyla 2060 yılına kadar su sorununu çözeceğiz.

Burhan Kaya: (BGC Yönetim Kurulu Üyesi- Yeni Dönem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni) İstanbul Caddesi kentsel dönüşüm projesi vardı, bu proje durdu mu? Bölge ile ilgili olarak önümüzdeki dönemde nasıl bir süreç işleyecek.

Mustafa Bozbey: İstanbul Caddesi projesi kapsamında Beşyol kavşağını kapsayan 4 alan var. İhaleleri yapılıyor. Ancak mevcut proje arka tarafları kapsamıyor. Sadece caddeyi ele aldığımız zaman arka tarafları dönüştürmemiz zor. Yapılan planı diğer alanlarla entegre etmemiz lazım. Bütüncül düşünmeliyiz. Tamamını revize edeceğiz.

Musa Öztürk: (BGC Yönetim Kurulu Üyesi - Tuna Gazetesi İmtiyaz Sahibi) İznik Gölü'nde balık popülasyonu azaldı, göl giderek küçülüyor. Göle zarar veren birçok etken var. Sanayi kuruluşları, kuraklık, zirai atıklar gölü tehdit ediyor. Bu konuda neler yapmayı planlıyorsunuz?

Mustafa Bozbey: İznik Gölü'nde 5 metreye yakın çekilme oldu. Yer altı su seviyesi düştü. Bursa ovasında da 200 metrenin altına indi yeraltı suları. Eskiden sadece 10 metre seviyesindeydi. Yer altını da hor kullanmışız. Yer altından sürekli su çekiliyor. Kaçak veya resmi çok sayıda su kuyusu açılmış. Bu da gölün kurumasına yol açıyor. DSİ ile arkadaşlarımız görüşüyor. Denize giden 2 derenin İznik Gölüne verilmesi için çalışıyoruz. Bunu yanında su kullanan fabrikalar var. Bunları herkes biliyor. Süreç devam ederse göl seviyesi 7 - 8 metre bile çekilebilir. Doğamızı kirleten, zarar veren tesislere toplum olarak dur dememiz lazım. Çiftçiler, yere halk suyuna, gölüne, doğasına sahip çıkmalı. Sadece yöneticilerin iki dudağı arasına kalan işlerde ne yazık ki sorun yaşayabiliyoruz.

Nuri Kolaylı: (Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, bursa.com İmtiyaz Sahibi) Konuyu biraz değiştirerek, Bursaspor'a ilişkin gelişmeleri bu konudaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Son olarak 45 bin seyirci ile muhteşem bir atmosferde galip geldik. Gelecekte Bursaspor'la ilgili Mustafa Bozbey neler yapacak, süreç içinde rolünüz ne olacak?

Mustafa Bozbey: Öncelikle taraftarından, antrenörüne, başkanından futbolcusuna kadar herkesi kutluyorum. Serini devamını arzu ediyoruz. Dün tarihi bir rekor kırıldı. Bu ligdeki bir karşılaşmanın 45 bin taraftar tarafından bu kadar büyük bir coşkulu ile izlenmesine ilk defa şahit oldu Türkiye. Süper ligde bile yaşanmayan bir atmosfer vardı. Herkesi kutluyorum. Bursa taraftarı, üzerimize büyük sorumluluk düştüğünü, Bursaspor'un bu ligde olmaması gerektiğini çok güzel gösterdi. Bursa'nın kenetlenmesinden dolayı büyük mutluluk duydum. Bursaspor markasının ne kadar değerli ve önemli olduğunu bütün Türkiye gördü. Futbol büyük bir endüstridir. Yönetime ve takıma güveniyorum. Mustafa Bozbey olarak her türlü destekle yanlarındayız, işlerine karışmadan her türlü desteği vereceğiz. Yönetimle omuz omuzayız ve destek veriyoruz. Daha da yapılacak işler var ve yönetime güveniyorum. Ben Bursasporluyum ve gereken desteği vermek konusunda kendimi sorumlu hissediyorum.Bursaspor Başkanı Enes kardeşimiz çok iyi çalışıyor. Bu aşamada hakemlerden de sadece adaletli davranmalarını bekliyorum.

Hakan Işıkkent: (BGC Yönetim Kurulu Üyesi, Hayat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni) Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çiftçinin tarlada ürünü kalmayacak dediniz ve tarladaki ürünleri belediye olarak hakkı değerinde alarak vatandaşlara ücretsiz dağıttınız. Bu bağlamda tarım konusundaki çalışmalarınız nelerdir.

Mustafa Bozbey: Tarım çok önemli. Çiftçimizin yanında olacağımızı söyledik, desteklerimizi sürdürüyoruz. Şimdiye kadar fidan, mazot, gübre desteği verdik, desteğimiz artarak devam edecek. Planlama çok önemli. Örneğim domates ekimi yapılan köylerde salça ihracatı kotası nedeniyle domates üreticini elinde kaldı. Bu kota uygulaması çiftçiye önceden söylenmeli ve farklı üretimler teşvik edilmeliydi. Hem çiftçi hem de ülke olarak kaybettik. Bu konuda Tarım Müdürlüğü ile birlikte hareket etmek zorundayız. Ziraat odaları da sürece dahil edilerek kapsamlı bir tarımsal destek çalışması yapılmalı. Çiftçimiz doğru yönlendirilmeli, doğru ürünün ekilmesi sağlanmalı. Aronya gibi katma değeri yüksek ve mamüle dönebilen ürünlere yönlenmeliyiz. Bunu sağlamak istiyoruz. Tesisleşme önemli. Kurutulmuş meyve, cipslere karşı doğru bir alternatif, soğuk kurutma ve güneş kurutma sistemleri tartışılıyor. Bilimsel verilere göre bu yönde hazırlık yapıyoruz. Paketlemede hijyen de çok önemli. Çiftçimizi her anlamda destekleyeceğiz.

Fuat Kars: (BGC Başkan Yardımcısı- Demirören Haber Ajansı Bölge Müdürü) Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu konusundaki düşüncelerinizi ve çalışmalarınızı öğrenebilir miyiz? Mevcut stadın Bursaspor'a kalıcı gelir getirecek bir yapıya kavuşturulması gündeminizde mi?

Mustafa Bozbey: Mevcut stadyum konusunda Bursaspor Başkanı Enes Çelik kardeşimiz profesyonel bir çalışma yaptırıyor. Yapıyı Bursa'ya ve Bursaspor'a nasıl kazandırabileceğimizi araştırıyoruz. Çalışma sonucuna göre karar verilecek ve işbirliği içinde konuyu çözüme kavuşturacağız.

Nuri Kolaylı: (Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, bursa.com İmtiyaz Sahibi) Atatürk Stadı ne olacak?

Mustafa Bozbey: Kapalı tribün tescilli bir yapı. Burada yüzbinlerce Bursalının anıları var. O kısmı yaparak yeniden ortaya çıkartmaya çalışacağız. Pist yapabilir miyiz araştırıyoruz. Aynı bölgede bir de Bursaspor Müzesi olsun istiyoruz.

Nuri Kolaylı: Sayın Başkan, Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından organize edilen "Başkanlarla Yüz Yüze" programının ilkine konuk olduğunuz ve sorularımızı içtenlikle yanıtladığınız için teşekkür ediyoruz.