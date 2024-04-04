CHP\'den Çeşme Belediye Başkanı seçilen Lal Denizli göreve başladı

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı olan 33 yaşındaki Lal Denizli, Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı oldu. CHP'den Çeşme Belediye Başkanı seçilen Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, mazbatasını alarak görevine başladı.
Denizli, Çakabey Kültür Merkezi'nde, ilçe seçim kurulu yetkililerinden mazbatasını aldıktan sonra bando eşliğinde belediye binasına kadar yürüdü. Burada önceki belediye başkanı Ekrem Oran'dan görevi teslim alan Denizli, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti. Lal Denizli, yaptığı açıklamada 15 yaşından beri siyasete ilgi duyduğunu, okuduğu kitaplardan sonra da üniversitede siyaset bilimi okumaya karar verdiğini söyledi.
CHP'ye 2010 yılında üye olduğunu belirten Denizli, çeşitli kademelerde görev yaptığını anlattı. Denizli, ailesinin siyasetten hep uzak kalmayı tercih ettiğini vurgulayarak, "Babamın hayatı boyunca milyonlarca kişiyi temsil etmesinden kaynaklıydı. Babam hep şunu der, 'Benim siyasi olmam doğru değil. Çünkü beni sevenler arasında birçok farklı görüşten insan var. Bu onları kırabilir'. O nedenle onun o tarafsızlık ilkesine zeval gelebileceği endişesi vardı hep. Ama ben bu dengeyi güzel koruduğumu düşünüyorum" diye konuştu.
Lal Denizli, ailesinin kendisine hep destek olduğunu kaydederek, "Hiçbir zaman engel olmaya çalışmadılar. Belki ailemin tercihlerini sorsalardı siyaset yapmıyor olmamı tercih ederlerdi. Ama sanki onların torpiliyle gelmişim gibi bir algı oluştu. Böyle değildi. Genel Başkanımız Özgür Özel bunca yıldır verdiğim emeğin şahitlerinden biridir" dedi.
İzmir'de, başka ilçelerinden seçilen kadın belediye başkanlarına değinen Denizli, kentin nüfusunun yüzde 40'ının kadınlarca yönetileceğini dile getirdi. Çeşme'nin turizmdeki önemine dikkati çeken Denizli, 15 Haziran-15 Eylül'de ilçede inşaat yasağı olduğunu, 15 Haziran'a kadar hızla yaz sezonuna hazırlanacaklarını aktardı. Denizli, bu sürede yol ve yeşil alan düzenlemeleri, spor alanlarının bakımı, plaj düzenlemeleri yapacaklarını aktararak, "Öncelikle kendimizi yaza hazırlamamız lazım. Yazdan sonra hızlıca altyapı çalışmalarımızı hayata geçirmeyi planlıyoruz." açıklamasında bulundu.
Lal Denizli, seçimde oyların yüzde 53,75'ini almıştı.
Son Dakika › Politika › CHP'den Çeşme Belediye Başkanı seçilen Lal Denizli göreve başladı - Son Dakika
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Harun Arslan, mazbatasını alarak göreve başladı. Arslan, çiçek veya hediye göndermek isteyenlerden bağış yapmalarını talep etti. Törene, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ve CHP Çan İlçe Başkanı İlhan Demiral da katıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin mesajında, 'Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket ve arınma mevsimi Ramazan ayının son günlerini yaşarken bir Kadir gecesine daha kavuşmanın sevinci içerisindeyiz' dedi.
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31 Mart Yerel Seçimlerini kazanarak yeniden Fethiye Belediye Başkanı seçilen Alim Karaca, mazbatasını aldı. Fethiye içinde otobüsle tur atarak halkı selamlayan Karaca, ardından meclis üyeleriyle birlikte adliye binasına geçti.
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