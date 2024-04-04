CHP'den Çeşme Belediye Başkanı seçilen Lal Denizli göreve başladı - Son Dakika
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Politika

CHP'den Çeşme Belediye Başkanı seçilen Lal Denizli göreve başladı

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Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı olarak göreve başladı. Denizli, mazbatasını alarak belediye binasına yürüdü ve görevi önceki başkandan teslim aldı. Denizli, turizmdeki öneme dikkat çekerek 15 Haziran'a kadar yaz sezonuna hazırlanacaklarını ve altyapı çalışmalarını planladıklarını belirtti.

04.04.2024 14:17  Güncelleme: 14:51
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Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı olan 33 yaşındaki Lal Denizli, Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı oldu. CHP'den Çeşme Belediye Başkanı seçilen Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, mazbatasını alarak görevine başladı.

BANDO EŞLİĞİNDE BELEDİYEYE YÜRÜDÜ

Denizli, Çakabey Kültür Merkezi'nde, ilçe seçim kurulu yetkililerinden mazbatasını aldıktan sonra bando eşliğinde belediye binasına kadar yürüdü. Burada önceki belediye başkanı Ekrem Oran'dan görevi teslim alan Denizli, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti. Lal Denizli, yaptığı açıklamada 15 yaşından beri siyasete ilgi duyduğunu, okuduğu kitaplardan sonra da üniversitede siyaset bilimi okumaya karar verdiğini söyledi.

CHP'den Çeşme Belediye Başkanı seçilen Lal Denizli göreve başladı

"DENGEYİ GÜZEL KORUYORUM"

CHP'ye 2010 yılında üye olduğunu belirten Denizli, çeşitli kademelerde görev yaptığını anlattı. Denizli, ailesinin siyasetten hep uzak kalmayı tercih ettiğini vurgulayarak, "Babamın hayatı boyunca milyonlarca kişiyi temsil etmesinden kaynaklıydı. Babam hep şunu der, 'Benim siyasi olmam doğru değil. Çünkü beni sevenler arasında birçok farklı görüşten insan var. Bu onları kırabilir'. O nedenle onun o tarafsızlık ilkesine zeval gelebileceği endişesi vardı hep. Ama ben bu dengeyi güzel koruduğumu düşünüyorum" diye konuştu.

CHP'den Çeşme Belediye Başkanı seçilen Lal Denizli göreve başladı

"AİLEM SİYASET YAPMAMAMI TERCİH EDERDİ"

Lal Denizli, ailesinin kendisine hep destek olduğunu kaydederek, "Hiçbir zaman engel olmaya çalışmadılar. Belki ailemin tercihlerini sorsalardı siyaset yapmıyor olmamı tercih ederlerdi. Ama sanki onların torpiliyle gelmişim gibi bir algı oluştu. Böyle değildi. Genel Başkanımız Özgür Özel bunca yıldır verdiğim emeğin şahitlerinden biridir" dedi.

CHP'den Çeşme Belediye Başkanı seçilen Lal Denizli göreve başladı

"15 HAZİRAN'A KADAR SEZONU HAZIRLAYACAĞIZ"

İzmir'de, başka ilçelerinden seçilen kadın belediye başkanlarına değinen Denizli, kentin nüfusunun yüzde 40'ının kadınlarca yönetileceğini dile getirdi. Çeşme'nin turizmdeki önemine dikkati çeken Denizli, 15 Haziran-15 Eylül'de ilçede inşaat yasağı olduğunu, 15 Haziran'a kadar hızla yaz sezonuna hazırlanacaklarını aktardı. Denizli, bu sürede yol ve yeşil alan düzenlemeleri, spor alanlarının bakımı, plaj düzenlemeleri yapacaklarını aktararak, "Öncelikle kendimizi yaza hazırlamamız lazım. Yazdan sonra hızlıca altyapı çalışmalarımızı hayata geçirmeyi planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Lal Denizli, seçimde oyların yüzde 53,75'ini almıştı.

CHP'den Çeşme Belediye Başkanı seçilen Lal Denizli göreve başladı
CHP'den Çeşme Belediye Başkanı seçilen Lal Denizli göreve başladı
CHP'den Çeşme Belediye Başkanı seçilen Lal Denizli göreve başladı
CHP'den Çeşme Belediye Başkanı seçilen Lal Denizli göreve başladı
CHP'den Çeşme Belediye Başkanı seçilen Lal Denizli göreve başladı
CHP'den Çeşme Belediye Başkanı seçilen Lal Denizli göreve başladı
CHP\'den Çeşme Belediye Başkanı seçilen Lal Denizli göreve başladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'den Çeşme Belediye Başkanı seçilen Lal Denizli göreve başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ferhat eser: Orada olup size sarılmak isterdim lal hanım tebrik ederim inşallah ceşmenin mevcut yapısını korur dahada güzel hizmetler verirsiniz 2 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'den Çeşme Belediye Başkanı seçilen Lal Denizli göreve başladı - Son Dakika
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