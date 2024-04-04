CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Uyulmayan Anayasa'nın değişikliğinin müzakeresi olmaz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Uyulmayan Anayasa'nın değişikliğinin müzakeresi olmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Uyulmayan Anayasa\'nın değişikliğinin müzakeresi olmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, Anayasa'ya uyulmadığı sürece Anayasa değişikliği müzakeresinin olamayacağını belirtti. Özel, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, gençlerin ve kadınların desteğini vurguladı. Ayrıca, seçimlerdeki hatalardan ders alacaklarını ve bir sonraki genel seçimde iktidara geleceklerine inandığını ifade etti.

04.04.2024 12:37  Güncelleme: 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bizimle Anayasa değişikliği falan konuşacak birinin, önce Anayasa'ya uyuyor olması lazım. Uyulmayan Anayasa'nın değişikliğinin müzakeresi olmaz." dedi.

Özel, Halk TV canlı yayınına katılarak 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçimde elde ettikleri başarıyı beklediklerini ifade eden Özel, 1977'den sonra ilk defa birinci parti olduklarını söyledi.

Özel, seçimlerde "devlet ile milletin yarıştığına" işaret ederek, "Bu ülkede insanlar devleti severler, askere giderler, canlarını vermeyi göze alırlar, devletlerine laf söyletmezler ama devlet karşılarına geçerse de gereğini yaparlar." ifadesini kullandı.

"Bayramda Sayın Erdoğan'ı arayacağım"

Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik için kendisini aramadığını ve geçen bayramda da konuşamadıklarını ifade eden Özel, şunları söyledi:

"Şimdi yeniden bayram geliyor ama biz artık birinci partiyiz, eskiden ikinci partiydik. Bu bayramda Sayın Cumhurbaşkanı'nı aramak bana düşer, ben arayacağım. Sayın Erdoğan bize oy vermedi belki ama bizden hizmet bekleyen bir seçmen. Yenimahalle'yi biz yönetiyoruz, Kısıklı Üsküdar'ı biz yönetiyoruz, doğup büyüdüğü Kasımpaşa'yı biz yönetiyoruz, Beyoğlu'nu aldık. Eskiden evinin olduğu Keçiören'i aldık. Her yerde ev sahibiyiz, o yüzden bize düşer bayramını tebrik etmek. Bundan sonraki diyalog kanallarına katkı sağlamasını düşünerek Sayın Erdoğan'ı arayacağım."

Seçim öncesi gerçekleştirdiği 106 mitingde gençlerle ilgili çağrılarda bulunduğunu anımsatan Özel, yaptıkları sandık çıkış anketlerinde gençlerin yüzde 80'inin muhalefet partilerine, yüzde 56'sının ise CHP'ye oy verdiğini belirtti.

"Türkiye nüfusunun yüzde 11,5'ini kadın belediye başkanlarımız yönetecek"

Seçimde gençlerden ve kadınlardan büyük oranda oy aldıklarını tekrarlayan Özel, "Kadınları bundan sonra çok daha fazla adaylaştıracağız. Kadınlarda belediye başkanı sayımızı 3 kat arttırdık. Türkiye nüfusunun yüzde 11,5'ini kadın belediye başkanlarımız yönetecek. İzmir'de Cumhuriyet tarihi boyunca 6 kadın belediye başkanı vardı, şu anda 8 kadın belediye başkanı var. 4 büyük metropolün 3'ünü kadınlar yönetiyor. İzmir'de gelecek seçimlerde 15 kadın belediye başkanı seçtireceğiz." diye konuştu.

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla ilgili karara değinen Özel, kayyum belediyeciliğine çok ciddi şekilde itirazlarının bulunduğunu söyledi.

YSK'nin siyasi değil hukuki bir kararla mazbatayı doğru yere verdiğini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Ben hep şunu söylüyorum; Anayasa önünde eşit olduğumuza göre herkes belediye başkanı seçebilir. Manisa'da seçiyorlar, Osmaniye'de seçiyorlar, Rize'de seçiyorlar. Ama Diyarbakır'a, Van'a gelince seçemiyorlar, yerine kayyum atanıyor. Olacak iş değil. Bu sefer pusu kurmuşlar önden kayyum atamaya yönelik. Ne yapmışlar? 5 dakika kala adaya aylar öncesinden verilen memnu hakların iadesini iptal etmişler. 'Efendim aday olamaz.' Yarışı birinci bitirdi, 3 kat oy almış, 'ikinciye altın madalya takacağız.' Böyle bir saçmalık olabilir mi? Hani şunu da demiyor. Seçim iptal olacak falan dese o partinin yeni bir aday gösterme imkanı olur. Kaybedene belediyeyi yönettirecek. Tam kayyum."

Özgür Özel, CHP'nin kazandığı yerlerde yapılan itirazların kabul edilerek seçimin iptal edildiğini, aynı şartlarda CHP'nin yaptığı itirazların ise reddedildiğini söyledi.

Özel, "Örneğin Gaziosmanpaşa ile Hatay İskenderun'un itirazları birebir aynı. Gaziosmanpaşa'da CHP kazanmış AK Parti itiraz ediyor. Bütün oylar sayılıyor. İskenderun'da aynı sebeple biz itiraz ediyoruz. Reddediliyor." diye konuştu.

Özel, Hatay'daki seçimi de tıpkı geçen sefer İstanbul'da olduğu gibi son ana kadar takip edeceklerini, buradaki seçimi kazanacaklarını belirtti.

"Uyulmayan Anayasa'nın değişikliğinin müzakeresi olmaz"

Anayasaların toplumsal mutabakat metni olduğunu ve değiştirilebileceğini belirten Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Anayasa nasıl değişir? Kimler değiştirebilir? Kimlerle Anayasa değişikliği olmaz. Bir ülkede Hatay halkının seçtiği milletvekili, Anayasa Mahkemesi'nin de kararına rağmen hapiste tutuluyor. O ülkede bunu yapanlarla Anayasa değiştirilmez. Bir ülkede Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan alt mahkemelere ceza vermek yerine ödül veriliyorsa ve Anayasa Mahkemesi'ne had bildiriliyorsa, hatta 'Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır' lafları dolanabiliyorsa onlarla Anayasa değiştirilmez. Gezi olayları dünyanın en barışçıl tepkileri. Tayfun Kahraman içeride yatıyorsa bakın Özgür Özel'in de yerine yatıyor. Gezi davasından yatan herkes hepimizin yerine yatıyor. Bu yüzden bizimle Anayasa değişikliği falan konuşacak birinin, önce Anayasa'ya uyuyor olması lazım. Uyulmayan Anayasa'nın değişikliğinin müzakeresi olmaz."

Özel, 14 Mayıs'taki seçimi kazanabileceklerini, ancak seçimin altılı masanın ortak veya münferit hataları sonucu kaybedildiğini söyledi.

14 Mayıs'taki hataları bir daha yapmamak için genel başkan olduğunu dile getiren Özel, "Siyasi partileri ne Anayasa Mahkemesi kapatabilir ne diğer partilerin liderleri. Partileri kapatırsa millet kapatır, açarsa yenisini millet açar. Seçilmiş herkesin başımın üstünde yeri var. O yüzden de muhalefetle asla muhalif kavga etmeyeceğim. Ama biz hep birlikte ve ayrı ayrı yaptığımız hatalarla insanları 31 Mart gecesi sevincinden mahrum ettik. Oradaki kusurumuzu görüyoruz. Bir daha onlara öyle bir üzüntü yaşatmamaya yemin ettiğim için genel başkan adayı oldum." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, 31 Mart'taki seçimin kendileri açısından önemli bir başarı olduğunu ancak daha yeni başladıklarını ifade ederek, milletin 31 Mart'ta kendilerine tüketici kredisi değil, yatırım kredisi verdiğini söyledi.

Belediye başkanlarının eğitimine önem verdiklerini belirten Özel, bununla ilgili çalışmalara değindi. Emekli olmuş ya da işten çıkarılmış Sayıştay mensuplarını işe alıp yönettikleri belediyeleri denetlemede kullanacaklarını bildiren Özel, "Kusuru olanların gözünün yaşına biz bakmayacağız. Devlet denetimi kadar sıkı ama vicdanlı bir denetim yapacağız. Hatası olanı affetmeyiz. Vatandaş 4 yıl sonra verdiği oydan pişman olursa ben onlara mahcup olurum. Ben onlardan bir daha oy isteyemem." dedi.

Kayseri Pınarbaşı'ndaki seçimi takip ettiklerini belirten Özel, "küfürle seçim iptal ettirenlere karşı gidip sahada çalışma yapacaklarını ve seçimi kazanacaklarını" söyledi. Özel, "Bundan sonra CHP'nin iddiasız olduğu bir tek seçim bölgesi, kaybedeceği tek bir seçim yoktur." diye konuştu.

"Erken seçimden korkmayız"

Özel, seçim akşamı eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in tebriklerini ilettiğini söyledi.

Erken genel seçim istediğini ama bunu talep etmediğini aktaran Özel, "Benim 'Evet yerel seçimden başarıyla çıktık şimdi genel seçimi hemen yapmalıyız' demem AK Parti'li ve MHP'li seçmene büyük saygısızlık olur. Yerel seçim diye oy almış bunu genel seçime çevirmiş olurum. Onlar istediğinde erken seçim olacak. Biz Tayyip Erdoğan'ın adaylığından korkmayız, erken seçimden korkmayız." dedi.

Özel, hata yapmadıkları takdirde bir sonraki genel seçimde iktidara geleceklerine ve cumhurbaşkanı adaylarının seçileceğine yüzde 100 inandığını söyledi.

Öte yandan yenilmeyi bildiklerini vurgulayan Özel, futboldan alıntı yaparak, "Şimdi yenilmeyi bilmeyen birine karşı oynayacağız ve artık kazanmayı öğrendik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Uyulmayan Anayasa'nın değişikliğinin müzakeresi olmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'dan Kadir Gecesi Mesajı
    14:12 Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'dan Kadir Gecesi Mesajı

    Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, bu anlamlı gecenin ülkemiz ve İslam Alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

  • Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Trabzon Valisi'ni ziyaret etti
    14:04 Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Trabzon Valisi'ni ziyaret etti

    Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo Jeong, beraberindeki heyetle birlikte Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Büyükelçi Jeong, Vali Yıldırım ile görüşerek valilik şeref defterini imzaladı ve Vali Yıldırım tarafından hediye takdim edildi.

  • Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç Göreve Başladı
    14:03 Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç Göreve Başladı

    Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, mazbatasını alarak göreve resmen başladı. Devir teslim töreni yapıldı.

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Barolar farklı ideolojik çalışmalara odaklanıyor
    14:02 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Barolar farklı ideolojik çalışmalara odaklanıyor

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Baro'nun Avukatlar Günü vesilesiyle düzenlenen sempozyuma katılarak baroların siyasi parti gibi çalıştığını ve avukatların sorunlarını çözme noktasında yetersiz kaldıklarını belirtti. Bakan Tunç ayrıca Hukuk Fakülteleri kontenjanlarının 100 bine indirilebileceğini duyurdu.

  • Hatay'da 14 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
    13:59 Hatay'da 14 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

    Hatay'ın Belen ilçesinde, yasal olmayan yollarla yurda giren 14 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 2 otomobili otoyolda durdurarak, araçlardaki 14 Suriye uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan F.E. ve M.M, tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Hayat pahalılığı ve sığınmacı sorunu iktidarın değil TBMM'nin sorumluluğundadır
    13:59 DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Hayat pahalılığı ve sığınmacı sorunu iktidarın değil TBMM'nin sorumluluğundadır

    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hayat pahalılığı ve sığınmacı sorununun önlenmesi sorumluluğunun sadece iktidarın değil TBMM'nin de omuzlarında olduğunu belirtti. Aksakal, yerel seçimlerin ardından göreve gelen belediye başkanlarına başarılar diledi ve Türkiye'nin seçimsiz döneminde ekonomik sıkıntıların aşılması ve terör yapılanmalarının yok edilmesinin önemine vurgu yaptı. Aksakal, DSP olarak yeni anayasa konusunu öncelikli olarak ele alacaklarını ve 1921 anayasasına yapılan atıfları sinsi bir girişim olarak değerlendireceklerini ifade etti.

  • Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Göreve Başladı
    13:59 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Göreve Başladı

    Yeniden Refah Partisi çatısı altında seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, Zeynel Abidin Beyazgül'den görevi devraldı. Gülpınar, Şanlıurfa'yı daha ileri götürmek için çalışacaklarını belirtti.

  • Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan göreve başladı
    13:57 Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan göreve başladı

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde CHP'den belediye başkanlığına seçilen Mustafa Turan, göreve başladı. Turan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve daha sonra belediye binasında görevi devraldı. Yaptığı konuşmada destek olan hemşehrilerine teşekkür eden Turan, adalet, hak, özgürlük, demokrasi, cumhuriyet ve Atatürk'ten yana tavrın devam edeceğini belirtti.


13:49 29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi’nden art arda 2 ruhsat Hiçbirinde itfaiye ruhsatı yok 29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi'nden art arda 2 ruhsat! Hiçbirinde itfaiye ruhsatı yok
12:29 Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah’tan AK Parti’ye geçti Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçti
12:04 Özgür Özel: Artık birinci partiyiz, Cumhurbaşkanını aramak bana düşer Özgür Özel: Artık birinci partiyiz, Cumhurbaşkanını aramak bana düşer
12:02 YSK, Beykoz’da yeniden sayım kararını reddetti Mazbata CHP’li adaya verilecek YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını reddetti! Mazbata CHP'li adaya verilecek
11:34 İmamoğlu’ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş İmamoğlu'ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş
13:14 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek
13:07 Atatürk’ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal’a belediye başkanı oldu Atatürk'ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal'a belediye başkanı oldu
12:44 Stüdyonun buz kestiği anlar Dadı Meryem’in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı Stüdyonun buz kestiği anlar! Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı
12:30 Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı
11:46 Kaldırdığı ağırlıkları görenler ’’Yok artık’’ diyor Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı Kaldırdığı ağırlıkları görenler ''Yok artık'' diyor! Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı
11:29 Fenerbahçe’nin TFF’ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi
10:56 Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun’da CHP’yi 1’nci yapmazsam gözüm açık gider Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun'da CHP'yi 1'nci yapmazsam gözüm açık gider
10:39 MYK toplantısında gerginlik iddiası Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek’i kızdırmış MYK toplantısında gerginlik iddiası! Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek'i kızdırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 14:15:05. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Uyulmayan Anayasa'nın değişikliğinin müzakeresi olmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement