CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Uyulmayan Anayasa\'nın değişikliğinin müzakeresi olmaz

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bizimle Anayasa değişikliği falan konuşacak birinin, önce Anayasa'ya uyuyor olması lazım. Uyulmayan Anayasa'nın değişikliğinin müzakeresi olmaz." dedi.

Özel, Halk TV canlı yayınına katılarak 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçimde elde ettikleri başarıyı beklediklerini ifade eden Özel, 1977'den sonra ilk defa birinci parti olduklarını söyledi.

Özel, seçimlerde "devlet ile milletin yarıştığına" işaret ederek, "Bu ülkede insanlar devleti severler, askere giderler, canlarını vermeyi göze alırlar, devletlerine laf söyletmezler ama devlet karşılarına geçerse de gereğini yaparlar." ifadesini kullandı.

"Bayramda Sayın Erdoğan'ı arayacağım"

Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik için kendisini aramadığını ve geçen bayramda da konuşamadıklarını ifade eden Özel, şunları söyledi:

"Şimdi yeniden bayram geliyor ama biz artık birinci partiyiz, eskiden ikinci partiydik. Bu bayramda Sayın Cumhurbaşkanı'nı aramak bana düşer, ben arayacağım. Sayın Erdoğan bize oy vermedi belki ama bizden hizmet bekleyen bir seçmen. Yenimahalle'yi biz yönetiyoruz, Kısıklı Üsküdar'ı biz yönetiyoruz, doğup büyüdüğü Kasımpaşa'yı biz yönetiyoruz, Beyoğlu'nu aldık. Eskiden evinin olduğu Keçiören'i aldık. Her yerde ev sahibiyiz, o yüzden bize düşer bayramını tebrik etmek. Bundan sonraki diyalog kanallarına katkı sağlamasını düşünerek Sayın Erdoğan'ı arayacağım."

Seçim öncesi gerçekleştirdiği 106 mitingde gençlerle ilgili çağrılarda bulunduğunu anımsatan Özel, yaptıkları sandık çıkış anketlerinde gençlerin yüzde 80'inin muhalefet partilerine, yüzde 56'sının ise CHP'ye oy verdiğini belirtti.

"Türkiye nüfusunun yüzde 11,5'ini kadın belediye başkanlarımız yönetecek"

Seçimde gençlerden ve kadınlardan büyük oranda oy aldıklarını tekrarlayan Özel, "Kadınları bundan sonra çok daha fazla adaylaştıracağız. Kadınlarda belediye başkanı sayımızı 3 kat arttırdık. Türkiye nüfusunun yüzde 11,5'ini kadın belediye başkanlarımız yönetecek. İzmir'de Cumhuriyet tarihi boyunca 6 kadın belediye başkanı vardı, şu anda 8 kadın belediye başkanı var. 4 büyük metropolün 3'ünü kadınlar yönetiyor. İzmir'de gelecek seçimlerde 15 kadın belediye başkanı seçtireceğiz." diye konuştu.

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla ilgili karara değinen Özel, kayyum belediyeciliğine çok ciddi şekilde itirazlarının bulunduğunu söyledi.

YSK'nin siyasi değil hukuki bir kararla mazbatayı doğru yere verdiğini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Ben hep şunu söylüyorum; Anayasa önünde eşit olduğumuza göre herkes belediye başkanı seçebilir. Manisa'da seçiyorlar, Osmaniye'de seçiyorlar, Rize'de seçiyorlar. Ama Diyarbakır'a, Van'a gelince seçemiyorlar, yerine kayyum atanıyor. Olacak iş değil. Bu sefer pusu kurmuşlar önden kayyum atamaya yönelik. Ne yapmışlar? 5 dakika kala adaya aylar öncesinden verilen memnu hakların iadesini iptal etmişler. 'Efendim aday olamaz.' Yarışı birinci bitirdi, 3 kat oy almış, 'ikinciye altın madalya takacağız.' Böyle bir saçmalık olabilir mi? Hani şunu da demiyor. Seçim iptal olacak falan dese o partinin yeni bir aday gösterme imkanı olur. Kaybedene belediyeyi yönettirecek. Tam kayyum."

Özgür Özel, CHP'nin kazandığı yerlerde yapılan itirazların kabul edilerek seçimin iptal edildiğini, aynı şartlarda CHP'nin yaptığı itirazların ise reddedildiğini söyledi.

Özel, "Örneğin Gaziosmanpaşa ile Hatay İskenderun'un itirazları birebir aynı. Gaziosmanpaşa'da CHP kazanmış AK Parti itiraz ediyor. Bütün oylar sayılıyor. İskenderun'da aynı sebeple biz itiraz ediyoruz. Reddediliyor." diye konuştu.

Özel, Hatay'daki seçimi de tıpkı geçen sefer İstanbul'da olduğu gibi son ana kadar takip edeceklerini, buradaki seçimi kazanacaklarını belirtti.

"Uyulmayan Anayasa'nın değişikliğinin müzakeresi olmaz"

Anayasaların toplumsal mutabakat metni olduğunu ve değiştirilebileceğini belirten Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Anayasa nasıl değişir? Kimler değiştirebilir? Kimlerle Anayasa değişikliği olmaz. Bir ülkede Hatay halkının seçtiği milletvekili, Anayasa Mahkemesi'nin de kararına rağmen hapiste tutuluyor. O ülkede bunu yapanlarla Anayasa değiştirilmez. Bir ülkede Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan alt mahkemelere ceza vermek yerine ödül veriliyorsa ve Anayasa Mahkemesi'ne had bildiriliyorsa, hatta 'Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır' lafları dolanabiliyorsa onlarla Anayasa değiştirilmez. Gezi olayları dünyanın en barışçıl tepkileri. Tayfun Kahraman içeride yatıyorsa bakın Özgür Özel'in de yerine yatıyor. Gezi davasından yatan herkes hepimizin yerine yatıyor. Bu yüzden bizimle Anayasa değişikliği falan konuşacak birinin, önce Anayasa'ya uyuyor olması lazım. Uyulmayan Anayasa'nın değişikliğinin müzakeresi olmaz."

Özel, 14 Mayıs'taki seçimi kazanabileceklerini, ancak seçimin altılı masanın ortak veya münferit hataları sonucu kaybedildiğini söyledi.

14 Mayıs'taki hataları bir daha yapmamak için genel başkan olduğunu dile getiren Özel, "Siyasi partileri ne Anayasa Mahkemesi kapatabilir ne diğer partilerin liderleri. Partileri kapatırsa millet kapatır, açarsa yenisini millet açar. Seçilmiş herkesin başımın üstünde yeri var. O yüzden de muhalefetle asla muhalif kavga etmeyeceğim. Ama biz hep birlikte ve ayrı ayrı yaptığımız hatalarla insanları 31 Mart gecesi sevincinden mahrum ettik. Oradaki kusurumuzu görüyoruz. Bir daha onlara öyle bir üzüntü yaşatmamaya yemin ettiğim için genel başkan adayı oldum." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, 31 Mart'taki seçimin kendileri açısından önemli bir başarı olduğunu ancak daha yeni başladıklarını ifade ederek, milletin 31 Mart'ta kendilerine tüketici kredisi değil, yatırım kredisi verdiğini söyledi.

Belediye başkanlarının eğitimine önem verdiklerini belirten Özel, bununla ilgili çalışmalara değindi. Emekli olmuş ya da işten çıkarılmış Sayıştay mensuplarını işe alıp yönettikleri belediyeleri denetlemede kullanacaklarını bildiren Özel, "Kusuru olanların gözünün yaşına biz bakmayacağız. Devlet denetimi kadar sıkı ama vicdanlı bir denetim yapacağız. Hatası olanı affetmeyiz. Vatandaş 4 yıl sonra verdiği oydan pişman olursa ben onlara mahcup olurum. Ben onlardan bir daha oy isteyemem." dedi.

Kayseri Pınarbaşı'ndaki seçimi takip ettiklerini belirten Özel, "küfürle seçim iptal ettirenlere karşı gidip sahada çalışma yapacaklarını ve seçimi kazanacaklarını" söyledi. Özel, "Bundan sonra CHP'nin iddiasız olduğu bir tek seçim bölgesi, kaybedeceği tek bir seçim yoktur." diye konuştu.

"Erken seçimden korkmayız"

Özel, seçim akşamı eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in tebriklerini ilettiğini söyledi.

Erken genel seçim istediğini ama bunu talep etmediğini aktaran Özel, "Benim 'Evet yerel seçimden başarıyla çıktık şimdi genel seçimi hemen yapmalıyız' demem AK Parti'li ve MHP'li seçmene büyük saygısızlık olur. Yerel seçim diye oy almış bunu genel seçime çevirmiş olurum. Onlar istediğinde erken seçim olacak. Biz Tayyip Erdoğan'ın adaylığından korkmayız, erken seçimden korkmayız." dedi.

Özel, hata yapmadıkları takdirde bir sonraki genel seçimde iktidara geleceklerine ve cumhurbaşkanı adaylarının seçileceğine yüzde 100 inandığını söyledi.

Öte yandan yenilmeyi bildiklerini vurgulayan Özel, futboldan alıntı yaparak, "Şimdi yenilmeyi bilmeyen birine karşı oynayacağız ve artık kazanmayı öğrendik." diye konuştu.