CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Üzerlerine düşeni yapsınlar, kaya gibi arkalarındayız - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Üzerlerine düşeni yapsınlar, kaya gibi arkalarındayız

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CHP lideri Özel\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a: Üzerlerine düşeni yapsınlar, kaya gibi arkalarındayız
09.06.2025 14:25  Güncelleme: 14:36
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CHP lideri Özel\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a: Üzerlerine düşeni yapsınlar, kaya gibi arkalarındayız
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İsrail'in Madleen gemisine yönelik müdahalesine tepki gösteren CHP lideri Özgür Özel, ''Sayın Erdoğan ne kadar sert olursa ona teşekkür edeceğim. Artık mış gibi yapma değil, İsrail'e yanıt vermenin zamanı. Üzerlerine düşeni yapsınlar, kaya gibi arkalarındayız'' dedi.

İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen adlı gemiye saldırısına bir tepki de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

"12 silahsız aktivistin makarna göndermesine izin vermeyen bir İsrail gözü dönmüşlüğü var" diyen Özel, "Sayın Erdoğan ne kadar sert olursa ona teşekkür edeceğim. Artık mış gibi yapma değil, İsrail'e yanıt vermenin zamanı. Üzerlerine düşeni yapsınlar, kaya gibi arkalarındayız" ifadelerine yer verdi.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Öte yandan Gazze'ye yardım götüren Madleen gemisine yönelik İsrail baskınına Türkiye'den peş peşe tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen adlı gemiye saldırısının, ülkenin bir "terör devleti" olduğunu bir kez daha ispatladığını ifade etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu 'Madleen' adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadesine yer verildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: LANETLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in uluslararası sularda "Madleen" adlı gemiye dönük müdahalesini lanetliyoruz. İnsani değerleri ve hukuku yok sayan, insani yardımları engelleyerek suçlarına yeni suçlar ekleyen Netanyahu yönetimi, uluslararası toplumdan gerekli karşılığı görmelidir. Bir an önce ateşkesin sağlanmasını, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşmasını ve iki devletli kalıcı çözüm için somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda mazlum Filistin halklının yanında olmaya devam edeceğiz. Tarihi bir direniş sergileyen Filistin halkı ve insani değerler er geç kazanacaktır. İsrail yönetiminin zulüm ve soykırım politikaları insanlık ittifakı karşısında kaybetmeye mahkumdur" dedi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: İNSANLIK ONURUNA YÖNELTİLMİŞ ALÇAK BİR SALDIRI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için yola çıkan, içinde sadece sivillerin bulunduğu Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyon yalnızca bir insani yardım misyonuna değil, insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırıdır. Filistin halkına karşı uygulanan sistematik cezalandırma, soykırım ve kuşatma politikası, hukuki ve insani hiçbir meşruiyet taşımamaktadır. İnsani yardımların engellenmesi uluslararası hukuka göre açık bir suçtur. Bugün karşı karşıya olduğumuz bu tablo, küresel düzenin adalet terazisinin kırıldığını, güçlünün zayıfı ezdiğini bir kez daha göstermektedir. Uluslararası toplumu, bu açık hukuksuzluk karşısında sesini yükseltmeye, insani değerleri savunmaya ve Madleen'in yanında olmaya davet ediyoruz. Bir kez daha ilan ediyoruz ki Gazze'nin, Madleen'in, adaletin, barışın ve insan onurunun tarafındayız."

BAKAN TUNÇ: BU ALÇAKLIK CEZASIZ KALMAMALIDIR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Katil İsrail, bir kez daha hukuk tanımazlığını gözler önüne sermiştir. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen isimli gemiye saldıran İsrail, sadece silahsız sivil gönüllüleri değil, insanlığın ortak vicdanını da hedef almıştır. Madleen gemisinde bulunan insan hakları savunucularına yapılan saldırı tüm insanlığa yönelmiş bir saldırıdır. Soykırımcı İsrail, düzenlediği saldırıyla ahlakının ve vicdanının olmadığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. İsrail, yıllardır sürdürdüğü sistematik saldırılarla yalnızca Filistin halkını değil, uluslararası hukukun temel ilkelerini ve Birleşmiş Milletler kararlarını da çiğnemeye devam etmektedir. Çocukları öldüren, yardım taşıyan gemilere saldıran, gazetecileri ve sağlık çalışanlarını hedef alan bu alçaklık cezasız kalmamalıdır. Gazze'de 55 bin masum insanı şehit eden bebek katili İsrailli yöneticiler, hukuk önüne çıkarılarak hak ettikleri cezayı mutlaka almalıdır" dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: TÜM DÜNYA BU SALDIRGANLIK KARŞISINDA İSRAİL'İ LANETLEMELİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İsrail'in 'Madleen' adlı gemiye dönük müdahalesini şiddetle lanetliyoruz. Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya işbirliği yapmalıdır. Madleen gemisi insanlık vicdanı adına Gazze'ye yardım götürmeye çalışırken uluslararası sularda İsrail saldırganlığı ile karşılaştı. İsrail'in insani yardımları engellemeyi bir silah gibi kullandığı bir kere daha görüldü. Tüm dünya bu saldırganlık karşısında İsrail'i lanetlemeli ve somut tedbirleri hayata geçirmelidir."

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Politika, Madleen, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Üzerlerine düşeni yapsınlar, kaya gibi arkalarındayız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Suleyman Dag:
    Özgür özel ülkemi şikayet ettiğin yabancı dostlarına Madleen icin yardım istedin yardımcı olmadılar herhalde. Kaya gibi ulkenin aldığı kararlarin arkasinda duracak adam yabancılardan medet beklemez. Ne yaparsa bu ülkenin çıkarları için en iyisini Türk ü ve Türkiye yi sevdalıları yapar. 8 49 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Üzerlerine düşeni yapsınlar, kaya gibi arkalarındayız - Son Dakika
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