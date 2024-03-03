Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ı milli irade bayramı ilan edeceğiz" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ı milli irade bayramı ilan edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ı milli irade bayramı ilan edeceğiz"MUĞLA Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde açıklamalarda bulundu.

03.03.2024 17:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ı milli irade bayramı ilan edeceğiz"

MUĞLA Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart'ı milli irade bayramı ilan edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Muğla, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '31 Mart'ı milli irade bayramı ilan edeceğiz' - Son Dakika

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