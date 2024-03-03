Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ı milli irade bayramı ilan edeceğiz"

AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar, Projelerini Tanıttı

AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar, Turan Mahallesi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında, 60 projeyi anlatarak ilçenin gelişimi ve refahı için çalışacaklarını belirtti. AK Parti İzmir Milletvekilleri de konuşmalarında, İzmir'e hizmet için çalıştıklarını ve CHP'nin yönetimde olduğu belediyelerin hizmete yetersiz kaldığını vurguladılar.