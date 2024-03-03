Cumhurbaşkanı Erdoğan: "31 Mart'ı milli irade bayramı ilan edeceğiz"
MUĞLA Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart'ı milli irade bayramı ilan edeceğiz" dedi.
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AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar, Turan Mahallesi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında, 60 projeyi anlatarak ilçenin gelişimi ve refahı için çalışacaklarını belirtti. AK Parti İzmir Milletvekilleri de konuşmalarında, İzmir'e hizmet için çalıştıklarını ve CHP'nin yönetimde olduğu belediyelerin hizmete yetersiz kaldığını vurguladılar.
Ardahan'ın Göle ilçesinde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan rutin uygulamada, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen polis tarafından yakalandı. Afganistan uyruklu göçmenler, sağlık işlemlerinin ardından Ardahan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hızlı trenin hizmet olmadığını belirterek eleştirdiği trenle geri Ankara'ya döndü. Karamollaoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda hızlı trenin Sivas'a fayda sağlamayacağını ve göçü hızlandıracağını ifade etmişti.
Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde S.T. ile kayınbiraderi Y.K. arasında çıkan tartışma sonucunda Y.K, eniştesi S.T'ye tabancayla ateş etti. Y.K, olay yerinden kaçarken S.T'nin üzerinden geçti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, S.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli Y.K. ise kısa sürede yakalandı.
Bakan Işıkhan, Batman'daki temasları kapsamında, beraberinde AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan ile Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Işıkhan, seçimlerin önemine vurgu yaparak, 2024 yılının daha güzel günlere uyanacağımız bir yıl olacağını belirtti.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, yeniden seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri tanıttı. Büyükgöz, tamamladıkları çalışmaları ve gelecek 5 yılda yapılacak projeleri aktararak, Gebze'nin gelecek 100 yılını planladıklarını belirtti.
AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) okuyan öğrencilerle bir araya geldi. Demirkol, öğrencilerin talep ve önerilerini dinleyerek projelerinden bahsetti.
Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın seçim ofisi düzenlenen törenle açıldı. Açılışa CHP milletvekilleri, belediye başkan adayları ve vatandaşlar katıldı. Çakır, konuşmasında belediyenin borcunu azalttıklarını ve hizmetlerini anlattı.
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