Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni TOGG T10F ile Dolmabahçe\'de test sürüşü yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, TOGG'un yeni satışa çıkan modeli T10F hediye edildi. TOGG Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otomobili Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde teslim etti.

DOLMABAHÇE'DE TEST SÜRÜŞÜ YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takılan TOGG'un mavi renkli yeni modeliyle Dolmabahçe'de test sürüşü yaparken, araç hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a test sürüşünün ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından hediye verildi. TOGG T10F'nin ilk teslim töreninde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

15 EYLÜL'DE TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Togg'un yeni modellerine ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin otomobili Togg'un yeni modeli T10F'nin ilk teslimatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldığını anımsatan Kacır, şunları kaydetti:

"15 Eylül'den itibaren Türkiye'de satışa sunulacak Togg T10F'nin TSE tarafından düzenlenen tip onay belgesi de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Togg yetkililerine teslim edildi. Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Milli gururumuz Avrupa yollarına çıkıyor. Togg T10F ve T10X, 29 Eylül'de Almanya'da satışa çıkacak. Euro NCAP'ten 5 yıldız alarak güvenlikte zirveyi yakalayan Togg, Avrupa yollarında da gururumuz olacak."

TOGG'UN YENİ MODELİ T10F İÇİN GERİ SAYIM

Titiz bir çalışma sonucu ortaya çıkan ve Türk mühendisler tarafından geliştirilen T10F modeli için geri sayım başladı.

T10X SUV modelinin ardından şimdi de T10F Fastback model araç yollara çıkacak. Sahip olduğu üstün teknolojik özelliklerle dikkati çeken T10F, eylül ayında ön siparişe sunulacak.

Kullanıcılara iki farklı batarya seçeneği ile sunulacak olan model, tam şarjla 600 kilometreye varan bir menzil vaat ediyor. Ayrıca, sahip olduğu hızlı şarj teknolojisi sayesinde bataryası 30 dakikadan daha kısa bir sürede yüzde 20'den yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşabilecek.





GÜVENLİK TESTİNDEN 5 YILDIZ ALDI

Togg'un T10F ve T10X modelleri, Euro NCAP testlerinden 5 yıldızla geçti, güvenlikte Avrupa standardını yükseltti.

Belçika'nın Leuven şehrinde yer alan ve Avrupa'daki otomobillerin güvenlik seviyelerini değerlendiren bağımsız kuruluş Euro NCAP, aralarında Togg'un da yer aldığı 16 yeni otomobil modelinin test sonuçlarına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Togg'un iki modelinin Euro NCAP güvenlik testlerinde "olağanüstü" sonuçlar elde ettiğine işaret edilerek, Togg'un Avrupa elektrikli araç pazarına "yüksek standartlar" getirdiği belirtildi.

AKILLI CİHAZ OLARAK GÜÇ KAYNAĞI OLACAK

Kullanıcılar, Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden veya anahtar kartlarını kullanarak cihazlarını çalıştırabilecek.

Modelin en dikkat çeken yeniliklerinden biri ise harici bir güç kaynağı olarak kullanılabilmesi olacak. "Cihazdan cihaza şarj" teknolojisi sayesinde T10F, enerji aktarımı yapabilecek







