Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "genç tabanları yok" eleştirisine yanıt: 1 buçuk milyon gençlik kolları üyemiz var - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "genç tabanları yok" eleştirisine yanıt: 1 buçuk milyon gençlik kolları üyemiz var

12.06.2022 19:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'nin genç tabanı yok" eleştirilerine yanıt verdi. Erdoğan bu iddiaları yalanlayarak, "Partimizde 1 buçuk milyon gençlik kolları üyesi var. Toplam üye sayımız ise 12 milyona yaklaştı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da "Gençlik Buluşması" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, partisinin gençlik kollarına üye olan vatandaşların sayısını duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Gençlerde üye sayımız 12 milyona yaklaştı, kadın kollarında da 3 buçuk 4 milyon üye sayımız var. Erkan Bey 5,5 buçuk diyor. Diğer partilerin tamamını toplayın bizim üye sayımıza ulaşamazlar. AK Partili üye kardeşlerimize söylüyorum, her birini birer üye sayısı yapsanız 23 milyon oluyor.

"ERKEN SEÇİM OLMAYACAK"

Bazıları merak ediyor Bay Kemal. Seçim tarihini açıkla diyor. Neyi açıklayacağım önümüzdeki sene haziran ayında seçim var. Erken seçim olmayacak. Kendini buna hazırla. Sen önce söyle aday mısın onu açıkla. Şuan 6'lı masa ne yapacağını şaşırmış durumda. Biz yolumuza Bahçeli ile Cumhur İttifakı ile yürüyoruz.

"560 BİN KİŞİ ATATÜRK HAVALİMANI'NDA TOPLANDI"

Van ile birlikte gençler buluşmamızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Adana'da yapmış olduğumuz gençlik şöleninde coşku bambaşkaydı. 100 bini aşkın genç bir araya gelmişti. Tabi biliyorsunuz fetih şölenini İstanbul'da yaptık. 560 bin kişi Atatürk Havalimanında toplandı. Muhalefet Maltepe'de bir araya geldi 106 bin kişi. Nereden nereye görüyorsunuz. Sizlerin gayretleri ile 2023 yeni bir kırılma olacak.

"SEÇME VE SEÇİLME YAŞINI 18'E İNDİRDİK"

Gençler için çalışan bir parti olarak bundan sonra her fırsatta sizlerle bir araya geleceğiz çünkü biz gençlere salt seçmen olarak bakmıyoruz. Seçme ve seçilme yaşı 30'du. Önce 25'e sonra 18'e biz indirdik. Biz diğer siyasi partiler gibi gençleri sadece seçim zamanı hatırlamadık. Siyasete adımını gençlik kollarında atmış bir kardeşinizim ben. Altılı masada kimsenin böyle bir geçmişi yok."

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "genç tabanları yok" eleştirisine yanıt: 1 buçuk milyon gençlik kolları üyemiz var - Son Dakika
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