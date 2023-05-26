Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Seçimi kazanırsanız Kabinede değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt: Kadrolarımızı yenileyeceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Seçimi kazanırsanız Kabinede değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt: Kadrolarımızı yenileyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Seçimi kazanırsanız Kabinede değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt: Kadrolarımızı yenileyeceğiz

26.05.2023 21:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında 2. tur seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçimi kazanması halinde kabinede değişiklik yapacağının sinyalini veren Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz. Kadrolarımızı yenilmekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Seçimi kazanırsanız Kabinede değişiklik olacak mı?' sorusuna yanıt: Kadrolarımızı yenileyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Seçimi kazanırsanız Kabinede değişiklik olacak mı?' sorusuna yanıt: Kadrolarımızı yenileyeceğiz

Kabine, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Seçimi kazanırsanız Kabinede değişiklik olacak mı?' sorusuna yanıt: Kadrolarımızı yenileyeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Seçimi kazanırsanız Kabinede değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt: Kadrolarımızı yenileyeceğiz - Son Dakika
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