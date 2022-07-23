Cumhurbaşkanı Erdoğan, Femaş Metal Sanayi işçileriyle buluşmada konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında barış tesis edilene kadar diplomatik çabaları sürdürmekte kararlı olduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki Femaş Şirketler Grubu Ferre Ankastre Fırın Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirdi, fabrika işçileriyle buluştu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, son 20 yıldır olduğu gibi Cumhuriyetin 100'üncü yılının kutlanacağı 2023'te de vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerini belirterek, "Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. Denizi geçen Türkiye'yi derede boğma hesabı yapanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmak için sizlerden destek istiyorum." dedi.

Erdoğan, Kayseri'nin özellikle sanayide yüz akı ve iftihar kaynağı olan şehirlerin başında geldiğine dikkati çekerek, Kayseri'de bulunan organize sanayi bölgelerinde 75 bin emekçinin alın teri döktüğünü söyledi.

Kayseri'de üretilen ürünlerin dünyanın dört bir yanına ihraç edildiğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

" Afrika'dan Asya'ya, Latin Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar dünyanın pek çok ülkesinde insanlar, sizlerin, Kayseri'nin ürettiği ürünleri kullanıyor. Femaş şirketimiz, bugün dünyanın 130'u aşkın ülkesine ihracat yapıyor. Her ne kadar muhalefet, Türkiye'yi 'saman ithalatçısı' gibi göstermeye çalışsa da Kayseri gibi şehirlerimizin de gayretleriyle Türk ekonomisi, özellikle ihracatta tarihinin en parlak dönemlerini yaşıyor. İşte geçen yıl tek başına Kayseri, 2 milyar 600 milyon dolar ihracat yaptı, inşallah bu sene 3 milyar doları geçecek. Peki bu rakam biz göreve geldiğimizde neydi biliyor musunuz? Sadece 352 milyon dolardı. 2002'den bu yana Kayseri ihracatını 7 kat artırmayı başardık."

Erdoğan, benzer başarı hikayelerine Türkiye'nin dört yanında şahit olduklarını belirterek, Hakkari'den Edirne'ye kadar 81 ilin tamamında fabrikaların çalıştığını, işçilerin alın teri döktüğünü, nakliyecilerin ürünleri taşıdığını anlattı.

Kurban Bayramı'nda caddelerin otomobillerden, nakliye tırlarından geçilmediğini anlatan Erdoğan, "Bu bir şeyi gösteriyor. Türkiye'nin ekonomideki hareketliliğini ve bereketini gösteriyor. Türkiye'yi sadece kendi sığ dünyalarından ibaret sananlar, sabah akşam yalan üretirken, sanayicisiyle emekçisiyle çiftçisiyle tüccarıyla ülkemiz büyümeye, güçlenmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Yalanla, dolanla, hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın"

Ekonomiyle beraber dış politika ve diplomaside de Türkiye'nin ağırlığının günden güne arttığını söyleyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dün İstanbul'da bu noktada önemli bir başarıya imza attık. Ukrayna depolarında bekleyen tahılın, Karadeniz üzerinden ihracını temin edecek anlaşmanın imza törenini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'in de katılımıyla gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız. Rusya ve Ukrayna arasında barış tesis edilene kadar diplomatik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Liderler dahil her seviyede yaptığımız görüşme ve temasların müjdeli haberlerini çok uzak olmayan bir zamanda almayı ümit ediyoruz.

Buradan, üretimin ve ticaretin merkezi Kayseri'den siyaset adı altında bozgunculuk yapan içimizdeki gafillere sesleniyorum, yalanla, dolanla, hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın. Tüm mesainizi masa başı oyunlarına harcamak, fil dişi kulelerden ahkam kesmek yerine Ankara'nın dışına çıkın, işçinin, esnafın, iş adamının arasına karışın. İşte Elazığ'da karıştınız, emekli memur hanım cevaplarını verdi. Ne dedi? 'Bak, ben elimdeki torbayla evime gidiyorum, ben halimden memnunum. Siz içeriye cevap yetiştireceğinize dışarıya cevap yetiştirin.' dedi. Mesela gelin Kayseri'ye, Türkiye'nin son 20 yılda nereden nereye ulaştığını, sanayisinin hangi seviyelere çıktığını görün."

Erdoğan, Kayseri'de sanayicinin üretim için yer bulamadığına dikkati çekerek, yakın zamanda Kayseri'de mevcut İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nin genişleteceklerini ve yeni bir Organize Sanayi Bölgesi kuracaklarını, böylece 7,5 milyon metrekarelik bir ilave organize sanayi alanını ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Bu alanda 1200 yeni fabrika kurulacağını aktaran Erdoğan, "Sadece bugün hizmete açacağımız fabrikaların ilave istihdam kapasitesi ne biliyor musun? 7 bin 200'ü buluyor. Yeni kurulacak fabrikalarla kısa sürede bu rakama 18 bin kişi daha ilave olacak." dedi.

"Bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır"

Kayseri'de destekledikleri KOBİ sayısının da her geçen gün arttığını aktaran Erdoğan, son 20 yılda KOBİ'lere güncel rakamlarla 680 milyon liraya yakın destek sağladıklarını söyledi.

Erdoğan, Kayseri'deki yatırımlar için düzenledikleri teşvik belgeleriyle de 28,3 milyar liralık sabit yatırımın, 43 bin 500 kişilik istihdamın önünü açtıklarını bildirdi.

Kayseri'nin teknoloji noktasında da önemli bir noktaya geldiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti

"Bizden önce Kayseri'de Araştırma Geliştirme Merkezi, Tasarım Merkezi ve Teknopark yok. Bugün 13 Araştırma Geliştirme ve Tasarım Merkeziyle, biri inşaat halinde iki Teknoparkımız Kayseri'de katma değerli üretime katkı sunuyor. Gördüğünüz gibi Kayseri'de sadece üretim ve istihdam için yaptığımız çalışmalar dahi anlatmakla bitmiyor. Femaş gibi şirketlerimizin, sizin gibi emekçi kardeşlerimizin çabalarıyla Türkiye'yi önce 2023 hedefleriyle ardından da 2053 vizyonuyla muhakkak buluşturacağız. Ne terör örgütlerinin alçak saldırıları ne ülkemizi köşeye sıkıştırmaya yönelik dış baskılar ne de içimizdeki kifayetsizliklerin hezeyanları bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Femaş ankastre fırın üretim tesisinin kente hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, bu tesisi Kayseri'ye kazandıran firma sahiplerini, ülkenin gelişmesi için ter döken fabrika çalışanlarını canı gönülden tebrik etti.

Notlar

Konuşmaların ardından Femaş Şirket Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ayçil Mamur, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 1920 yılında el dokumasıyla işlenen seccadeyi takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan duanın ardından beraberindeki protokol üyeleriyle Femaş Şirketler Grubu Ferre Ankastre Fırın Fabrikası'nın açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın, kurdele kesimi öncesinde işçilere "Hazır mıyız?" diye sorması üzerine, yüksek bir sesle "Hazırız" yanıtı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun üzerine fabrika yöneticilerine dönerek, "Patron bu ne demek biliyor musun? Maaşlara biraz daha zam…" dedi. Erdoğan, daha sonra, "Patron diyor ki, emriniz olur. Ne kadar verirse Allah'ın izniyle bereket o kadar artar." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilere hitabı öncesinde fabrikada incelemelerde bulundu.

Fabrikada üretilen fırını inceleyen Erdoğan, fırının üzerine imzasını attı.

Programa, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP ve AK Parti milletvekilleri katıldı.

(Bitti)