Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı

İZMİR - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için bugün İzmir'de partisinin ilçe başkan adaylarını tanıttı. Erdoğan, "Şimdi 18'inci seçimimize, imtihanımıza hazırlanıyoruz. İnşallah milletimizin desteğiyle bu seçimi de başarıyla tamamlayıp Türkiye yüz yılı yürüyüşümüzü hızlandıracağız. İzmir'in bu seçimlerde kendisini yıllardır ihmal edenlerden sandıktan hesap soracağına, tercihini gerçek belediyecilikten yana yapacağına ben yürekten inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programda, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin ve 5 ilçede destekleyecekleri Cumhur İttifakı ortaklarından MHP'nin ilçe belediye başkan adayları olmak üzere İzmir'in 30 ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti, Aliağa'da Serkan Acar, Çeşme'de Esat Tanık, Dikili'de Sema Akıncı, Foça'da Taner Acar ve Tire'de Arif Demirkan'dan oluşan Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi'nin adaylarını destekleyecek.

"İzmir'in de tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öncelikle İzmir'de sabah yaşanmış olan 5.1 şiddetindeki depremden ötürü tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Amacımız aday tanıtım törenlerini en kısa sürede bitirerek tüm enerjimizi 31 Mart'ta sandıkları patlatmak için kullanmaktır. Büyükşehir adaylarımız şehirlerimiz için geliştirdikleri vizyon projelerini açıklamaya başladılar. 30 yıl önce belediyeden aldığımız hizmet projelerini insanımızın hayat seviyesini yükselterek bugüne kadar getirdik. İnşallah 31 Mart'ta diğer pek çok şehrimiz gibi İzmir'in de tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyorum. Bugün açıklayacağımız ilçe belediye başkan adaylarımızı da kendi sorumluluk alanlarında aynı başarıyı gerçekleştireceğinden şüphe duymuyorum. Türkiye'de artık sadece şovla, yalanla, algıyla, belediye başkanlığı yaparak şehirlerimizin yıllarını heba etme devri sona ermiştir. Milletimiz 31 Mart'ta şehirlerini, ortak değerlerini istismar siyasetiyle değil eser ve hizmet siyasetiyle yönetecek belediye başkanlarını tercih edecektir" dedi.

"Belediye başkanlarının sizlerin istediği şekilde çalışacaklarının teminatını bizzat veriyoruz"

"Şehirlerimiz hak ettikleri atılımları gerçekleştirebilsin diye hükümet olarak 21 yıldır ülkemizi baştan sonra altyapı ile donattık" diyen Erdoğan, "Vizyon ve gönül birliğiyle hükümet yerel yönetim sinerjisiyle bu atılımları hayata geçirdik. Şimdi de diyoruz ki gelin İzmir basta olmak üzere hiçbir şehrimizi Türkiye yüz yılı belediyeciliği vizyonundan mahrum bırakmayalım. Sadece belediyeden beklemeyeceğiz. Öbür taraftan merkezi yönetim olarak bu milletin efendisi değil hizmetkarı olan Erdoğan kardeşiniz ulaşımıyla; suyuyla, arıtmasıyla, çevresiyle, yeşiliyle, sosyal destekleriyle ülkemize yakışır, milletimizin beklentilerine cevap verecek belediyelerle geleceğin Türkiye'sine yürüyelim. Bunu da ancak her yerde, her durumda şehrinin hizmetinde, insanının yanında yer alacak Cumhurbaşkanı ile belediye başkanlarıyla sağlayabiliriz. Bizim adaylarımız belediye başkanlığı koltuğunda oturan ama gözü gönlü ve aklı başka yerlerde olan isimler gibi değildir, olmayacaktır. AK Parti ve Cumhur İttifakından seçilecek belediye başkanlarının sizlerin istediği şekilde çalışacaklarının teminatını bizzat veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"31 Mart'ta hepimize çok büyük sorumluluk düşüyor"

"31 Mart'ta hepimize çok büyük sorumluluk düşüyor" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Önümüzdeki sayılı günleri öyle bir değerlendireceğiz ki; kapısı çalınmadık, gönlü kazanılmadık hiçbir insanımızı bırakmayacağız. Adaylarımızla, teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, gece gündüz sahada olacağız. Yaptıklarımızı anlatacağız. Bunları yaparken maruz kalacağımız iftiraları da ifşa edeceğiz. Türkiye yüz yılı şehirleri için hazır mıyız? Kararlı mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim gecesi Türkiye haritasını Cumhur İttifakının renkleriyle boyuyor muyuz?" şeklinde ifade etti.

"Şimdi 18'inci seçimimize, imtihanımıza hazırlanıyoruz"

Erdoğan, "17 defa milletimizin huzuruna çıktık. Hamdolsun, her biri tarihi bir imkanı olan seçimlerin tamamından da sandıktan alnımızın akıyla birinci olarak çıkmayı başardık. Şimdi 18'inci seçimimize, imtihanımıza hazırlanıyoruz. İnşallah milletimizin desteğiyle bu seçimi de başarıyla tamamlayıp Türkiye yüz yılı yürüyüşümüzü hızlandıracağız. Buna hazır mıyız? İzmir'in bu seçimlerde kendisini yıllardır ihmal edenlerden sandıktan hesap soracağına, tercihini gerçek belediyecilikten yana yapacağına ben yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"Bu şehre aşk ile sevda ile azim ile hizmet eden herkes İzmirlidir"

"Bu süreçte İzmir'in bize vereceği desteği çok önemli görüyoruz" diyen Erdoğan, "İzmir ile İzmirli ile aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız. Bu şehre aşk ile sevda ile azim ile hizmet eden herkes İzmirlidir. Aksini söyleyenler İzmir'e en büyük kötülüğü yapanlardır. Esasen bu iddia ile eser ve hizmet yerine istismar peşinde koşarak ortada dolaşanların gayesi, şehri ihmal ederek İzmirlilere yaptıkları ihanetin ve boğazlarına kadar battıkları yolsuzlukların üzerini örtmektir. Şu İzmir Körfezi'nin hali nedir ya? Kokudan geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. Bir zamanlar belediye başkanı olmadan önce İstanbul'da Haliç işte böyleydi. Haliç'i bu pisliklerden hamdolsun biz kurtardık. Şu andaki zat göreve geldi. Göreve geldikten sonra tekrar Haliç eski haline dönmeye başladı. İzmir'in ilçelerinin, mahallelerinin sokaklarının hali ortada. Şu güzelim körfezi önce kokutup sonra kimyasal maddeyle o kökü o kokuyu bastırmaya çalışanların bu şehre verecekleri hiçbir şey yoktur" şeklinde konuştu.

"İzmir Türkiye'nin güzellikleriyle kavuşacak"

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş "Türkiye genelinde olduğu gibi iktidarımızı inşallah İzmir'de de yerelde de iktidara kavuşabilmesi için İzmir'in AK belediyeciliğe kavuşabilmesi için, içinizden büyüyen evladınız, kardeşiniz Hamza Dağ'ı, belediye başkanlığına taşıyabilmek için toplanıyoruz. Havaalanından bu tarafa gelirken yıllar önce ticaret yaparken gördüğüm İzmir'le,20 sene sonraki İzmir arasında devlet yatırımlarından başka bir yatırımı görmek mümkün değil. İzmir maalesef bugüne kadar geçen 25 yıllık süre içerisinde belediye yatırımlarından, belediye hizmetlerinden, genel hizmetlerinden maalesef faydalanamamış olarak mümkün değil. İnşallah önümüzdeki süreçte belediye başkanımızı seçtiğimizde 30 ilçemizin 30'unda da Cumhur İttifakı iktidarı geldiğinde inanıyorum ki İzmir artık Türkiye ile Türkiye'nin güzellikleriyle kavuşacak. İzmir 31 Mart'ta kucaklaşmaya hazır mı? Gençlerimizi AK Parti ile tanıştırmaya, gençlerimizi kucaklamaya hazır mıyız?" şeklinde konuştu.

"Bizim tek derdimiz İzmir"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Bizim tek derdimiz İzmir'dir" diyen Dağ, "İzmir'imizi hak ettiği hizmetlere kavuşturmaktır. Her alanda potansiyelini ortaya çıkarmaktır. İzmir markasını yeniden zirveye taşımaktır. Bizim derdimiz İzmir'i sadece Ege'nin değil dünyanın incisi yapmaktır. 31 Mart'a kadar derdimizi, hayallerimizi, tasavvurumuzu İzmirli hemşerilerimize gece gündüz anlatacağız. İzmir'imizin kalbine, hemşerilerimizin gönlüne dokunacağız. Şehrimize hizmet için çalmadık kapı bırakmayacağız. İstiklalimizin meşalesini yakan, Çaka ve Umur Bey'lerin rüyası, Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetlisi, Zübeyde Hanım'ın şehri, İzmir'imizde yeni bir hikaye yazmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"1 Nisan sabahından itibaren benim İzmirli hemşerilerim başka bir güne merhaba demek istiyor"

Dağ, "1 Nisan sabahından itibaren benim İzmirli hemşerilerim başka bir güne merhaba demek istiyor. Trafik çilesi bitmiş, alt yapı ve üst yapı meseleleri hallolmuş, Ege'den Akdeniz'e uzanan sahada, sahil turizminin kalbi, deniz ticaretinin merkezi olmuş, gerçek bir belediyecilik anlayışıyla daha güzel, daha yaşanabilir bir şehir istiyor. İnşallah, 31 Mart'tan sonra bunu el birliğiyle mümkün kılacağız" diye konuştu.

"Atacağımız her güzel adımda arkamızda Cumhurbaşkanı'mızın olduğunu bileceğiz"

"Bu kardeşiniz Cumhurbaşkanımızın İzmir'e olan hassasiyetini en iyi bilenlerden birisidir" ifadelerini kullanan Dağ, "Kendisine ne zaman İzmir'imiz ile ilgili bir hususu aktarsak her daim "Ne gerekiyorsa yapalım" demiştir. İşte İzmir ile ilgili vaatlerimizde, projelerimizde, hayallerimizde bize güç veren, cesaret aşılayan, Cumhurbaşkanımızın İzmir'e olan bu muhabbeti ve sevgisidir. Bizler, 1 Nisan'dan sonra atacağımız her güzel adımda arkamızda Cumhurbaşkanı'mızın olduğunu bileceğiz. Bu kararlıktan ilham alarak; İzmir'imizi günün her saatinde, yılın her mevsiminde yaşayan bir şehir haline getireceğiz" diye ifade etti.

"Çaresi gönül belediyeciliğinde"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ile İzmir'de fetret devrinin sona ereceğini söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Bu şehrin insanına etkin bir şekilde hizmet etmek ve sorunlarını çözmek boynumuzun borcudur. Çünkü Bizler; "Şeref-ül mekan bil mekin" "Bir şehri aziz kılan; o şehrin sakinleridir." diyen ecdadın torunlarıyız. Güzel İzmir; Canım İzmir. Göğsümüzde nefes, gözümüzde güneştir İzmir. İzmir bizim memleketimiz. Çaresiz değil. Çaresi gönül belediyeciliğinde dağında yeniden bir çiçek görecekse; suyu bizde. Mezbeleye dönen sokakları ağaracaksa; balçığa sıvanmış denizi maviye dönecekse; formülü bizde. Bu yıkık, bu mekruh çehresi değişecekse; aksiyon planı bizde. AK Parti'nin hizmet, ille de hizmet diyen yolunda, Cumhur İttifakı'nın hizmet ittifakı anlayışında, Hamza Dağ Başkanımızla İzmir'imizdeki fetret devrini sonlandıracağız" diye belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek tek sahneye çağırdığı ilçe belediye başkan adayları ise şu şekilde;

Aliağa Belediye Başkan Adayı Cumhur İttifakından Milliyetçi Hareket Partisi Adayı Serkan Acar, Balçova Belediye Başkan Adayı Erol Eroğlu, Bayındır Belediye Başkan Adayı Uğur Demirezen, Bayraklı Belediye Başkan Adayı Bilal Kırkpınar, Bergama Belediye Başkan Adayı Dr. Sadık Doğruer, Beydağ Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ay, Bornova Belediye Başkan Adayı Cevdet Çayır, Buca Belediye Başkan Adayı Adnan Öztekin, Çeşme Belediye Başkan Adayı Cumhur İttifakından Milliyetçi Hareket Partisi Adayı Esat Tanık, Çiğli Belediye Başkan Adayı Murat Gökçekaya, Dikili Belediye Başkan Adayı Cumhur İttifakından Sema Akıncı, Foça Belediye Başkan Adayı Cumhur İttifakından Milliyetçi Hareket Partisi Adayı Tamer Acar, Gaziemir Belediye Başkan Adayı Deniz Doğan, Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu, Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç, Karaburun Belediye Başkan Adayı Eyüp Kaykaç, Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Galip Atar, Kınık Belediye Başkan Adayı Salih Mollahmet, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Menderes Belediye Başkan Adayı Sinan Akdeniz, Menemen Belediye Başkan Adayı Aydın Pehlivan, Narlıdere Belediye Başkan Adayı Murat Sarman, Ödemiş Belediye Başkan Adayı Ali Hadim, Seferihsar Belediye Başkan Adayı Ahmet Aydın, Selçuk Belediye Başkan Adayı Zeynel Bakıcı, Tire Belediye Başkan Adayı Cumhur İttifakından Milliyetçi Hareket Partisi Adayı Arif Demirkan, Torbalı Belediye Başkan Adayı Özgür Erman Çağlar ve Urla Belediye Başkan Adayı Tarkan Bakırlı oldu.