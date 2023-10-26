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Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait iş yerlerinde yapılan aramalar sona erdi! Çok sayıda belgeye el konuldu - Son Dakika

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait iş yerlerinde yapılan aramalar sona erdi! Çok sayıda belgeye el konuldu

Son Güncelleme: 26.10.2023 19:49

Haklarındaki suçlamalar nedeniyle mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait iş yerlerinde yapılan aramalar bitti. Ekipler Polat çiftinin iş yerlerinden çuval dolusu belgeyle ayrıldı.

Haklarındaki suçlamaların ardından mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait iş yerlerinde yapılan aramalar bitti. Ekipler aramalarda çok sayıda belgeye ve bazı cihazlara el koydu.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait iş yerlerinde yapılan aramalar sona erdi

POLAT ÇİFTİNE AİT İŞ YERLERİNDE ARAMA YAPILDI

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Bugün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarıldı.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait iş yerlerinde yapılan aramalar sona erdi

ÇOK SAYIDA BELGEYE EL KONULDU

Söz konusu kararın resmi belgede sahtecilik, suç islemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununu uygulamama suçlarından alındığı ortaya çıktı. Öte yandan arama kararının Polat çiftinin dijital materyallerini de kapsadığı dolayısıyla çiftin telefonlarına da el konulacağı öğrenildi. İş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve elektronik cihaza el konuldu. El konulan malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleri tarafından araçlara yüklenerek götürüldü. Çift hakkında gözaltı kararı olmadığı öğrenildi.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait iş yerlerinde yapılan aramalar sona erdi

HAKLARINDA 4 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA BULUNUYOR

Polat çiftinin de dahil olduğu 13 kişi hakkında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "vergi kaçakçılığı" olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütülüyor.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait iş yerlerinde yapılan aramalar sona erdi

ADALET BAKANI: YURT DIŞI YASAĞI VAR, MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlara ilişkin önceki gün açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili şunları söylemişti: "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bir soruşturma söz konusu. Orada 12 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı, adli kontrol tedbiri kararı verildi. Bütün mal varlıklarına da el konuldu. MASAK raporları çerçevesi içerisinde de bütün bunlar yargımız tarafından süratle gerçekleşiyor. Sosyal medyada yargının bu konuda duyarsız kaldığı eleştirilerine kesinlikle katılmayın, bunlara inanmayın."

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait iş yerlerinde yapılan aramalar sona erdi

"YARGI, HER TÜRLÜ SUÇ ŞEBEKESİNİN ÜZERİNE GİTMEYE DEVAM EDECEK"

"Yargı her türlü suçun üzerine kararlılıkla gider. Son zamanlarda çeteler üzerine yapılan operasyonlar, uyuşturucu tacirlerinin üzerine gidilmesi tüm bunlar yargının talimatlarıyla, cumhuriyet başsavcılıklarımıza gelen ihbarların anında değerlendirilerek kollara verilen talimatlarla cumhuriyet başsavcısı ve savcılarımızın konunun üzerine hassasiyetle gitmesiyle gerçekleşiyor. Yargı, her türlü suç şebekesinin üzerine gitmeye bundan sonra da devam edecektir. Tüm hedefimiz, Türkiye'yi huzurlu bir geleceğe, her türlü şiddetten, terörden arınmış ve çetelerden arınmış bir ülke yapmanın gayreti içerisindeyiz."

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait iş yerlerinde yapılan aramalar sona erdi

MASAK İNCELEMESİNDE 225 MİLYON TL'LİK ŞÜPHELİ İŞLEM

Çift hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ortaya çıkmıştı. Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti. MASAK raporunda Dilan Polat'ın sahibi olduğu 'Rise and Shine Kozmetik' şirketinin de sahte belge düzenleyicisi olduğu değerlendirmesine yer verildi. Sahte belge düzenleyicisi olan 3 tedarikçi şirketten toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı da belirlendi.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait iş yerlerinde yapılan aramalar sona erdi

SORUŞTURMADAKİ ŞİRKETLER

Soruşturma kapsamında yer alan şirketler, Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Dilan Polat Estetik Sağlık Hizmetleri, Milda Gayrmenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milan Polat İnşaat Turizm, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Rise And Shine Kozmetik, Nez Demir Güzellik Merkezi, Engin Polat şahıs firması ve Engin Polat Alüminyum olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait iş yerlerinde yapılan aramalar sona erdi! Çok sayıda belgeye el konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait iş yerlerinde yapılan aramalar sona erdi! Çok sayıda belgeye el konuldu - Son Dakika
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