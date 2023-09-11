Erdoğan, G-20'de görüştüğü liderlere 'Türkiye'nin Sıfır Atık Yolculuğu' kitabını hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'da yapılan G-20 Liderler Zirvesi'ne katılan devlet başkanları ile liderlere İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan "Yaşanabilir Bir Dünya İçin Türkiye'nin Sıfır Atık Yolculuğu" kitabını hediye etti. Erdoğan'ın kaleme aldığı takdim yazısında; "Hem ülkemiz hem de insanlık için umut dolu girişimler başlattık." ifadeleri yer aldı.

TAKDİM YAZISINI CUMHURBAŞKANI KALEME ALDI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Hindistan'ın ev sahipliğinde bu yıl 'Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek' ana temasıyla düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde devlet başkanları ile liderlere İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan 'Yaşanabilir Bir Dünya İçin Türkiye'nin Sıfır Atık Yolculuğu' kitabını takdim etti. Erdoğan'ın takdim yazısının kaleme aldığı kitap, 'Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları', 'Türkiye'de Atık Yönetimi ile İlgili Kurumsal Yapı', 'Türkiye'de Atık Yönetimi ile İlgili Hukuki Düzenlemeler' ve 'Sıfır Atık Hareketi' olmak üzere 4 ana başlıktan oluşuyor.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Dünyanın insanlığın ortak evi olduğu gerçeğinden hareketle hazırlanan kitap, küreselleşen dünyada insanlığın karşılaştığı çevre sorunlarına ve sıfır atık gelişim sürecine değiniyor. Her ülkenin katkı vermek istediği bir cazibe merkezi haline gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi hakkında detaylı bilgiler içeren kitapta, çevre sorunlarını insanlığın lehine bertaraf etmek için kamu ve özel sektörün iş birliğinin son derece önemli olduğu vurgulanıyor. Kitapta ayrıca sıfır atık ve çevre sorunları için sivil toplumun katılımı ile ulusal çabalar, ikili, bölgesel ve çok-taraflı düzeyde uluslararası iş birliğinin de gerekliliğinin üzerinde duruluyor.

ERDOĞAN: ÜLKEMİZİN SORUNLARDA PAYI YOKTUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, takdim yazısında; dünyanın salgın hastalıklar ve sınırsız tüketimin neden olduğu iklim ve gıda krizi gibi çetin sınamalarla karşı karşıya olduğunu belirtti. İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olarak adlandırılan '3'lü gezegen krizi'yle mücadelede başarılı olmak için küresel dayanışmanın önemini vurgulayan Erdoğan, "Fakat uluslararası dayanışma giderek aşınmakta, iş birliğinin yerini benmerkezci yaklaşımlar almaktadır. Bunun faturasını ise başta Afrika ve Asya kıtasındaki dezavantajlı ülkeler olmak üzere tüm insanlık ödemektedir. Ülkemizin, iklim değişikliği ve kirliliğin sebebi olarak gösterilen sorunlarda, gelişmiş ülkelere kıyasla neredeyse hiçbir payı yoktur. Buna rağmen, Türkiye olarak, dünyamızın ve insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren bu hayati meselede hem kendi yükümlülüklerimizi yerine getiriyor hem de küresel düzeyde yürütülen çalışmalara destek veriyoruz" dedi.

"DÜNYANIN LİDER ÜLKELERİNDEN BİRİYİZ"

Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'na, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleriyle en önemli katkıyı veren ülkeler arasında olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Sıfır atıktan yenilenebilir enerji projelerine, millet bahçelerinden orman varlığımızı artırmaya, atık su arıtmadan hava kalitesi ölçümüne kadar pek çok uygulamayla daha temiz ve yeşil Türkiye için çaba sarf ediyoruz. Yenilenebilir kurulu güç bakımından Avrupa 5'incisi, dünya 12'ncisiyiz. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında attığımız adımlar yıllık 90 milyon ton karbon eşdeğeri sera gazı emisyonunu engelledi. 2053 yılı Net Sıfır Emisyon hedefimiz doğrultusunda, 2030 senesine kadarki emisyon azaltma hedefimizi 2 katına çıkardık. Çölleşme ve erozyonla mücadelede de dünyanın lider ülkelerinden biriyiz."

"İNSANLIK İÇİN UMUT DOLU GİRİŞİMLER BAŞLATTIK"

'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin' diye buyuran bir inancın mensupları olduklarını aktaran Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: "Tabiatı Allah'ın bir emaneti olarak görüyoruz. Bu emanete en güzel şekilde sahip çıkarak, gelecek nesillere daha yeşil, daha güzel, daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla 'Yeşil Kalkınma Devrimi ve 2053 Net Sıfır Emisyon' hedefleri ile hem ülkemiz hem de insanlık için umut dolu girişimler başlattık. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçen Sıfır Atık Projesi, bu süreçte bir dönüm noktası oldu. 'Dünya Ortak Evimiz' sloganıyla yürütülen projemiz, tüm dünyanın takdirini kazanarak, 3'ü Birleşmiş Milletler ofis ve programlarından olmak üzere, toplam 5 uluslararası ödüle layık görüldü. Ülkemizin çabalarıyla kabul edilen 77/161 sayılı BM Genel Kurul kararıyla Sıfır Atık Projesi küresel bir harekete dönüştü. Bu kararla her yıl kutlanmak üzere 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edildi. Geleceğine nefes, yarınlarına umut olmak amacıyla geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalara, yenilerini eklemeyi sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüne yaklaştığımız bu dönemde, İletişim Başkanlığımız tarafından hazırlanan 'Yaşanabilir Bir Dünya İçin Türkiye'nin Sıfır Atık Yolculuğu' kitabı, bunlardan biridir. Türkiye'nin, insanlığın ortak geleceğine yaptığı katkıları içeren bu önemli eserin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum."