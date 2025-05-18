Fatih Erbakan: Öcalan'ı İstemiyoruz - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan: Öcalan'ı İstemiyoruz

Fatih Erbakan: Öcalan\'ı İstemiyoruz

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, PKK'nın fesih bildirisindeki ifadeleri eleştirerek Öcalan'ı reddetti.

18.05.2025 17:19
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YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, terörsüz Türkiye'yi savunduklarını ancak terör örgütü PKK'nın yayınladığı fesih bildirisinde bazı tehlikeli ifadeler olduğunu belirterek, "Ne diyorlar? Bu fesih kararının silah bırakma kararının geçerli olabilmesi için süreci Abdullah Öcalan'ın yönetimi yönlendirmesi gerekir. Abdullah Öcalan'a demokratik siyaset hakkının tanınması gerekir ve Abdullah Öcalan'a sağlam bir hukuki güvenceyi gerektirir. Terörist başına hangi siyaset hakkı nasıl verilecektir? Yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki 'Abdullah Öcalan'ı ana karada da Ankara'da da istemiyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş 3'üncü Olağan İl Kongresi, Batıpark Spor Salonu'nda yapıldı. Mevcut il başkanı Muhammed Aydoğar'ın tek aday olduğu kongreye Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı. Erbakan, partililer tarafından çiçekler, meşaleler ve sloganlarla karşılandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divanın oluşturulmasıyla başlayan kongrede kürsüye çıkan Fatih Erbakan, 85 milyonun aynı inancın evlatları olduğunu, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle bin sene boyunca birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşadığını ifade ederek, "Bundan sonra da bize ayrılık, gayrılık ve çatışma asla yakışmaz. Merhum Erbakan Hocamızın ifade ettiği gibi Türk ve Kürt bir olursa karşısında ne Amerika durabilir ne İsrail durabilir ne de Siyonizm durabilir. Ama Türk ve Kürt'ü birbirinden ayırırsan ortada ne Türk kalır ne de Kürt kalır diyor Erbakan Hocamız" dedi.

'PKK'NIN UZANTISI İLLEGAL YAPILAR HEP BİRLİKTE ORTADAN KALDIRILMALI'

Terör örgü PKK'nın kendini feshettiğini açıklayan bildirisini de değerlendiren Erbakan, şunları söyledi:

"İşte geçtiğimiz günlerde PKK terör örgütü fesih kongresini gerçekleştirdi. PKK'nın örgütsel yapısının feshedilmesi, silahlı mücadelenin sonlandırılması kararlarını açıkladı. Yine bu kongrede PKK terör örgütü PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdığını açıkladı. Böyle bir noktada milletimizin aklına hemen şu soru geliyor; iyi de diğer isimler altında yürütülen çalışmalar ne olacak? Diğer örgüt isimleri altında yürütülen terör faaliyetleri ne olacak? Suriye'nin kuzeyindeki PYD, YPG ve SDG ne olacak? İran'daki PJAK ne olacak? Türkiye'de KCK adıyla faaliyet yürüten örgüt yapılanması ne olacak? Esas mesele bütün bu isimler altında yürütülen faaliyetlerin tamamen sonlandırılmasıdır. PKK'nın uzantısı olan bütün illegal yapıların hep birlikte ortadan kaldırılmasıdır. Fesih ve silah bırakmanın bütün illegal yapıları kapsayacak şekilde hayata geçirilmesini başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere yetkililer de buna benzer açıklamalar yapıyorlar 'Bütün örgütleri kapsayacak' diyorlar. Ancak konuşma güzel, söylemler güzel fakat icraatta ne olacağına hep birlikte elbette ki bakacağız."

'SOYKIRIM İFADESİ ASLA KABUL EDİLEMEZ'

Fesih bildirisinde bazı tuzak ifadeler de olduğunu belirten Erbakan, "Mesela metne serpiştirilmiş soykırım ifadesi asla kabul edilemez. PKK bildirisindeki metnin arasına serpiştirilmiş olan soykırım ifadesi. Türkiye'yi Ermeni soykırımı iftirasıyla mahkum etmek isteyen dış güçlerin işine gelecek bir ifadedir. Soykırım ifadesi çok açık ve net söylüyorum Türkiye'mize atılmış olan alçakça bir iftiradır. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Soykırımı asıl yapanlar bu terör örgütünün arkasındaki Amerika ve İsrail, İngiltere'nin, Fransa'nın sicilinde soykırım vardı. Ama Türkiye'nin tarihinde bizim sicilimizde asla ve asla soykırım diye bir şey yok" diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecine de destek verdiklerini ve süreci de yakından takip ettiklerini kaydeden Fatih Erbakan, şöyle devam etti:

"PKK'nın bildirisindeki bazı ifadelere de dikkat çekmek istiyorum. Ne diyorlar? 'Kongremizin aldığı fesih kararı kalıcı barışa ve demokratik çözüme güçlü bir zemin sunmaktadır. Söz konusu kararların uygulanması Abdullah Öcalan'ın süreci yürütüp yönlendirmesini demokratik siyaset hakkının tanınmasını ve sağlam bir hukuki güvenceyi gerektirir. Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihi sorumlulukla rol oynaması son derece önemli olmaktadır.' Ne diyorlar? Bu fesih kararının silah bırakma kararının geçerli olabilmesi için süreci Abdullah Öcalan'ın yönetimi yönlendirmesi gerekir. Abdullah Öcalan'a demokratik siyaset hakkının tanınması gerekir ve Abdullah Öcalan'a sağlam bir hukuki güvenceyi gerektirir. Ne münasebet. Bu ifadeler bildirinin içerisine serpiştirilmiş olan bu ifadeler PKK terör örgütünün bir dayatması niteliğidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle pazarlık manasını taşımaktadır ki bu asla kabul edilemez. Teröristbaşına hangi siyaset hakkı nasıl verilecektir? Böyle bir şey söz konusu olamaz. Asla kabul edilemez. Biz daha önce de ifade ettiğimiz gibi Yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki 'Abdullah Öcalan'ı ana karada da Ankara'da da istemiyoruz' diyorum. Böyle bir şey asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böyle bir pazarlığın içerisine girmesi asla kabul edilemez. Yine PKK'nın bildirisinde metnin içerisine serpiştirilmiş olan kendi hakkını tayin hakkı; kendi kaderini tayin hakkı da son derece tehlikeli bir cümledir. Türkiye'nin imzaladığı Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ikiz yasalarla ilgili olan kendi kaderini tayin hakkı self determinasyon son derece tehlikeli ifadelerdir. Kendi kaderini tayin hakkıyla self determinasyon yoluyla Türkiye'yi bölüp parçalayabileceğini düşünenler varsa bunlara da en net cevabı en üst perdeden başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere yetkililerimizin vermesi gereklidir. Her şeye rağmen yeniden Refah Partisi olarak ihtiyatlı bir iyimserlikle inşallah başka bir hesapları yoktur, İnşallah terörün farklı bir sürümüne geçiş yapılmıyordur, inşallah terörün farklı bir boyutuna geçiş yapılmıyordur. Eğer böyle bir şey varsa bile onları doğduğuna pişman ederiz diyerek bu sürece terörsüz Türkiye sürecine destek olduğumuzu ve olacağımızı da buradan ifade etmek istiyorum. Ancak süreçle ilgili olarak yaptığımız bütün bu uyarıların yanında bu terör örgütünün ve arkasındaki dış mihrakların oyunları ve şeytani planları asla bitmez diyerek ve asıl tehlikenin Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen bir terör devletçiği olduğunu da ifade ederek ve süreci de yakinen takip edeceğimizi ifade ederek bu konuyu şimdilik bitiriyorum."

Fatih Erbakan, konuşmasının ardından Yeniden Refah Partisi'ne katılanların rozetlerini taktı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Fatih Erbakan: Öcalan'ı İstemiyoruz - Son Dakika

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