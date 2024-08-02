Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Cenaze Törenine Türkiye Heyeti Katıldı - Son Dakika
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Politika

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Cenaze Törenine Türkiye Heyeti Katıldı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye\'nin Cenaze Törenine Türkiye Heyeti Katıldı

Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için düzenlenen cenaze törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki Türkiye heyeti de katıldı. Törende, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ve birçok Arap ve Müslüman ülkeden yetkili de yer aldı. Cenaze namazının ardından Haniye'nin naaşı defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü. TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Haniye'nin ailesine başsağlığı diledi.

02.08.2024 16:12  Güncelleme: 16:39
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni sebebiyle bulunduğu Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye son yolculuğuna uğurlandı.

Hamas lideri Haniye için dün Tahran'da cenaze töreni düzenlenmiş, daha sonra ise Haniye'nin naaşı Katar'a nakledilmişti. Bugün ise Haniye için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisinde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki Türkiye heyeti, Haniye'nin cenaze törenine katıldı.

Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi

İSLAM COĞRAFYASINDAN ÇOK SAYIDA YETKİLİ KATILDI

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani'nin katıldığı cenaze töreninde, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın, siyasi partilerden temsilciler ve milletvekilleri de yer aldı. Arap ve Müslüman ülkeler ile İslam coğrafyasından çok sayıda yetkilinin katıldığı cenaze töreninde Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği birer konuşma yaptı. Kılınan cenaze namazının ardından Haniye'nin naaşı tekbirler eşliğinde camiden mezarlığa götürüldü.

Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi

LUSEYL KENTİNDE DEFNEDİLDİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile milletvekilleri daha sonra İsmail Haniye ve koruması Vesim Ebu Şaban'ın cenazelerinin defin törenine katıldı. Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Luseyl kentinde bulunan mezarlıkta gerçekleşen defin işleminin ardından Kurtulmuş ve Yılmaz, İsmail Haniye'nin oğulları ve torunlarına baş sağlığı diledi. Kurtulmuş, burada Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Meşal'le de görüşerek taziyelerini iletti.

Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi

HANİYE SUİKASTI

Hamas lideri İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi alçak suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu.

1962 yılında Gazze'deki bir mülteci kampında doğan İsmail Haniye, Hamas'ın kuruluşundan bu yana önemli bir isimdi. İsrail tarafından birçok kez hapse atılan Haniye, 2003 yılında İsrail'in suikast girişiminden kurtulmuştu. 3 yıl sonra Hamas'ın seçimleri kazanmasının ardından kısa bir süre Filistin Başbakanı olan Haniye, 2017 yılında Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti.

Haniye, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine liderlik ediyordu.

Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi
Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi
Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Cenaze Törenine Türkiye Heyeti Katıldı - Son Dakika

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