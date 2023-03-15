Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından en büyük yıkımlardan birinin meydana geldiği Hatay'da Vali Rahmi Doğan görevinden ayrıldı.

VEKİL ADAY ADAYI OLACAK

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Doğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için bu kararı aldığını söyledi.

SOSYAL MEDYADAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Doğan, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Değerli Hemşehrilerim; Beş yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden, devlet büyüklerimin de müsaadeleri ile, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Milletvekili seçimlerinde, memleketim Sivas'tan "aday adayı" olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım.

"HATAYLI HEMŞEHRİLERİM BU SÜRECİN EN BÜYÜK ŞAHİDİDİR"

Hatay'da görev yaptığım süre içerisinde Hatay'a ve Hataylılara hizmet etmek için canla başla çalıştım. Elimden geldiği, gücümün yettiği kadarı ile memleketimiz için güzel işler yapmaya gayret ettim. Hataylı hemşehrilerim bu sürecin en büyük şahididir.

"BU HÜZÜN VE DERİN KEDERİ ÖMRÜM BOYUNCA UNUTAMAYACAĞIM"

Görev yaptığım süre içerisinde; sel baskınları, orman yangınları, pandemi, İdlib'deki çatışmalar gibi birçok zorlu olaya şahitlik ettim ve bu süreçleri layıkıyla yürüttüm. Son olarak yaşadığımız deprem felaketiyüreğimde tarifi imkansız derin yaralar açtı. Ben de sizler gibi, eşimle beraber yaşadım bu felaketi. Dostlarımı, çalışma arkadaşlarımı ve bunca zaman hizmet ettiğim değerli hemşehrilerimi kaybettim. Bu hüzün ve derin kederi ömrüm boyunca unutamayacağım.

"BUGÜN İTİBARI İLE HATAY'DAN AYRILIYORUM"

Rabbimden vefat eden vatandaşlarıma rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Değerli hemşehrilerim; Bugün itibari ile Hatay'dan ayrılıyorum. Ancak kalbim ve gönlüm hep sizinle olacak. Nasip olur da milletvekili olursam,Hatay'ın "Onikinci Milletvekili" hissiyatıyla Hatay için de çalışacağımdan, Hatay'ın yeniden inşasındaüzerime düşeni yapacağımdan asla şüpheniz olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ediyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum."

RAHMİ DOĞAN KİMDİR?

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 1969 yılında Sivas'ta doğdu. İlkokulu Danişment İlkokulunda, orta ve lise tahsilini Sivas İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. 1991 yılında buradan mezun olan Doğan, 1992 yılında Sivas Belediyesi Araştırma Planlama Koordinasyon Müdürlüğünde Memur olarak çalışmaya başladı.1994 yılında Sivas Valiliğinde Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine atandı. Rahmi Doğan, adaylık sırasında 8 ay İngiltere'nin Oxford kentinde dil eğitimi aldı ve mesleki incelemelerde bulundu.

Sırasıyla şu görevleri yürüttü:

* 1992-1994 : Sivas Belediyesi

* 1994-1995 : Sivas Kaymakam Adayı

* 1995-1996 : Giresun Piraziz Kaymakam Vekilliği

* 1997-1999 : Tokat- Başçiftlik Kaymakamı

* 1999-2001 : Kilis- Elbeyli Kaymakamı- Öncüpınar Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri

* 2001-2003 : Kilis Vali Yardımcısı

* 2003-2007 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü

* 2007-2008 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkan V.

* 2008-2013 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

* 2013(5 Ay): İçişleri BakanlığıHukuk Müşaviri

* 2014-2015 : İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

* 2015-2016 : İller İdaresi Genel Müdürü

* 2016-2018 : Kars Valisi