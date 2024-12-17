İnan: İsrail'in zulmü Sednaya'daki zulme benziyor

Politika

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Bize yıllardır Suriye yönetimi ve Esed güzellemesi yapanlar, 'Ama Hamas da bunları yaptı' diyenler, İsrail'in zulmünü meşrulaştıran zihniyet Sednaya Hapishanesi'ne çok iyi baksın. Bugün Sednaya hapishanesinde yaşanan işkencelerin aynısını, emin olun ki katil İsrail'in hapsettiği binlerce Filistinli yaşıyor." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinde AK Parti milletvekilleri söz aldı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, "Türk vefalıdır, Türk beklenendir, Türk orada olandır" sözünün bugünlerde tam manasıyla anlam kazandığını ifade ederek, "Suriye'de iç savaşın başladığı günden bugüne, Suriye devletinin toprak bütünlüğüne, sorunların siyasi zeminde çözülmesi gerekliliğine, muhalif grupların taleplerinin öneme alınması gerektiğine ve 1,5 milyon Suriyelinin katili Esed'in meşruiyetini günbegün kaybettiğine ısrarla vurgu yapan tek lider bizim Cumhurbaşkanımız olmuştur." diye konuştu.

Gün sonunda Birleşmiş Milletler dahil hemen her ülkenin benzer bir konuma geldiğine dikkati çeken Öztaylan şöyle devam etti:

"Devletimiz, tarihine altın harflerle yazılacak, hikayesi uzun süre anlatılacak bir duruş, bir sabır, bir inanç, bir teslimiyet haliyle kendisini en haklı konuma ulaştırmıştır. Unutulmamalıdır ki bu, vaziyet çizgisinden hiç sapmadan, her daim hakkın ve mazlumun yanında olmayı şiar edinmiş, milletine aşık, değerlerine tutkun bir liderin gayretiyle olmuştur. İşte bu duruş ki yıllarca adeta kafatasçı, ırkçılık müessesesi olarak çalışanlara, işte o sabır ki ensar anlayışından bihaber, mazlumları hakir görenlere, işte o inanç ki Sednaya gibi işkence çukurlarına bigane, sözde af lakırtılarının gönüllü mümessilliğini yapanlara ve işte o teslimiyet ki kaçmasına 12 saat kalmışken sahadan, gelişmelerden bihaber 'Esed ile görüşün' diyenlere pabuç bırakmadan istikamet üzere inandığı yolda yürümüş ve mazlumun hakkına, hukukuna, namusuna ve toprağına kavuşmasına vesile olmuştur. İnanıyorum ki bu kutlu yürüyüş Ayasofya'da okunan Kur'an ve Emevi Camisi'nde kılınan namazla bereketlenerek ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın da prangalarından kurtulmasına vesile olacaktır."

"İsrail'in zulmünü meşrulaştıran zihniyet Sednaya Hapishanesi'ne çok iyi baksın"

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ekibinin, uluslararası hakikat mücadelesine dikkati çekerek, "Filistin'de, Gazze'de hakikati duyuran bizim Anadolu Ajansımızdır. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde delil olarak kabul edilen görselleri içeren Kanıt ve Tanık eserleriyle Gazze'de yaşananları yine dünyaya Ajansımız duyurmuştur. En çetin yollarda habercilik gayreti ortaya koyan bizim TRT'mizdir. Yalan makinesi haline dönüşen odaklarla mücadele eden bizim dezenformasyonla mücadele birimlerimizdir." diye konuştu.

"Suriye'de, anlatıldığı gibi değil işkence yok, sorun yok" şeklinde video içeriklerinin sosyal medyadan servis edildiğini hatırlatan İnan, "O içerikler servis edilirken vahşet tarihi Suriye'de yeniden yazılıyordu. Bu nedenle bize yıllardır Suriye yönetimi ve Esed güzellemesi yapanlar, 'Ama Hamas da bunları yaptı' diyenler, İsrail'in zulmünü meşrulaştıran zihniyet Sednaya Hapishanesi'ne çok iyi baksın. Bugün Sednaya hapishanesinde yaşanan işkencelerin aynısını, emin olun ki katil İsrail'in hapsettiği binlerce Filistinli yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Birilerinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığını hedef tahtasına oturtmaya çalışmalarının sebeplerini bildiklerini kaydeden İnan, "Türk siyasi tarihinde ülkemizi geriye götüren malum partinin, Türkiye'nin uluslararası alanda görünür olmasından rahatsız olmasına artık şaşırmıyoruz. Yalana, iftiraya, tetikçiliğe sahip çıkan malum partinin tüm tezviratlarını çürüten, bütün bunlarla mücadele eden ise bizim İletişim Başkanlığımızdır." ifadelerini kullandı.

İnan, "Ana muhalefet partisi ne Suriye'den ne uluslararası diasporadan ne de PR çalışmalarından anlar. Onların anlayacağı belediyenin kaynaklarıyla, trol ekipleriyle sosyal medyadan birbirlerinin arkasından haysiyet cellatlığı yapmaktır. Birisi otobüslerden patlar, diğer belediye ona saldırır. Birisi konserlerden patlar, İstanbul ekibi ona saldırır. Ekrem İmamoğlu'nun ekipleri... Mansur Yavaş'ın ekipleri… Özgür Özel'in ekipleri… Neyse ki gençler, sizin bu ekipçiliğinizi, sosyal medyadaki bot makinelerinizi çok iyi biliyor." yorumunu yaptı.

"Eğitim sistemi ahlaki değerleri temel alan bir yaklaşımı benimsemeli"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz ise bugün modern dünyanın, her ne kadar teknolojik ve bilimsel açıdan büyük ilerlemeler kaydetmiş olsa da ahlaki değerlerin aşınması tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Savaşlar, adaletsizlikler, çevre kirliliği, gelir dağılımındaki uçurum ve aile kurumunun zayıflaması gibi sorunların temelinde ahlaki zafiyetler yatmaktadır. Ahlak olmadan insanlığın yeryüzündeki varlığı anlamını yitirecek ve birey, kendi elleriyle inşa ettiği modernitenin karanlığına gömülecektir." görüşünü paylaştı.

Yaz, Diyanet İşleri Başkanlığının, yurt içinde ve yurt dışında internet ortamı ve dijital mecralarla özünden koparılmış bir neslin manevi değerlerine dönmesi, vatanına ve milletine faydalı birer unsur haline getirilmesi için çalıştığını anlattı.

Ailenin sadece bir yapı değil, aynı zamanda manevi değerlerin aktarıldığı kutsal bir mekan olduğunu vurgulayan Yaz, "Eğitim sistemi ahlaki değerleri temel alan bir yaklaşımı benimsemelidir. Bilimsel bilgi ne kadar gerekliyse manevi değerler de o kadar önemlidir." dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Diyanet İşleri Başkanlığının, her türlü siyasi, mezhebi ve ideolojik görüşlerin dışında kalarak İslam dininin birlik, beraberlik, fedakarlık ve yardımlaşma gibi yüce prensipleri ekseninde faaliyetlerini yürüttüğünü söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığıyla ilgili olumsuz haberlerin büyük kısmının eksik ve yanlış bilgiden kaynaklandığını, bütçe konusunun da bunlardan biri olduğunu dile getiren Özkan, "Başkanlığa ayrılan bütçenin yüzde 95'i personel gideridir; bütçenin geriye kalan yüzde 5'i ile de 90 bin caminin, 57 bin derslik, 25 bin Kur'an kursunun, 1270 gençlik hizmet mekanının, 1003 müftülüğün, 500 aile ve dini rehberlik merkezinin, 78 yurt dışı temsilciliğinin, 36 akademi merkezinin ve 16 merkez biriminin giderleri karşılanmaya çalışılmaktadır." bilgisini verdi.

Özkan, Diyanet İşleri Başkanlığının fetva hizmetleriyle yıllık ortalama 7 milyon kişiye, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleriyle 600 bin kişiye, yurt dışı cami hizmetleriyle 1 milyon 800 bin kişiyle, Kur'an hizmetleriyle 4,5 milyon kişiye, gençlik hizmetleriyle de 11,5 milyon gence ulaştığını bildirdi.

"Halep'te yankılanan özgürlük çığlığı, Kudüs'te barışa ve huzura dönüşecek"

AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Suriye'deki son gelişmelere değinerek, "Elbette bu süreci zehirlemek isteyenler oldu ama sonuçta vicdan kazandı, insanlık kazandı, merhamet kazandı. Çok şükür, bugün Halep mutlu, Şam mutlu ve gelecekten umutlu. Biz inanıyoruz ki Halep'te yankılanan özgürlük çığlığı inşallah Filistin'de, Kudüs'te barışa ve huzura dönüşecek." görüşünü paylaştı.

Türkiye'nin yaşadığı ağır deprem felaketlerine rağmen kalkınma hedefleri doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirten Sarıeroğlu, "Bugün ekonomimiz 17 çeyrektir üst üste büyüme performansı sergilemiştir. Enflasyonda gerileme süreci başlamış, ihracat, istihdam ve yatırımlarda olumlu seyir devam ediyor, işsizlik oranlarımız düşüş eğilimine girdi, rezervlerimiz artıyor, cari açığımız da düşüyor. Bu tablo, istikrar ve güven ikliminin bir sonucudur." diye konuştu.

"Bizim için en önemli takdir milletimizin vermiş olduğu takdirdir, destektir"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti İzmir Milletvekili İnan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözlerine "Ekrem İmamoğlu, 3 seçimde AKP'yi evire çevire yendi, kazandı." diyerek karşılık verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül'ün "Türkiye'nin misyonunu, Türkiye'nin Suriye'de üstlenmiş olduğu barışa, Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkısını bütün dünya takdir ediyor." sözlerini hatırlatan Başarır, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik geçmişte yaptığı açıklamaları hatırlattı.

Gül, aslında bütün dünyanın Türkiye'nin yapmış olduğu siyaseti, politikayı yakından takip ettiğini vurgulamak adına bu ifadeleri kullandığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim için en önemli takdir; milletimizin vermiş olduğu takdirdir, destektir. O yüzden milletimiz, 22 yıldır bu ülkeyi yönetme görevini bize, muhalefet koltuklarına oturma görevini size veriyor. En iyi ayarı milletimiz yapıyor. Bugün diplomasi anlamında tecrübesiyle, hem bölgesel hem küresel liderlik anlamında bütün dünyanın 'Tayyip Erdoğan ne diyor' diye baktığı bir süreci yaşıyoruz, bununla gurur duyun."

Gül, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağının göndere çekilmesinden, mültecilerin evlerine onurlu bir şekilde dönüyor olmasından, Baas rejiminin yıkılmasından gurur duyulması gerektiğini söyledi.

Öte yandan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın kendisine yönelik iddialarını yalanladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, TBMM'nin gündemi bütçeyken kişilik haklarına saldırıda bulunmanın Meclis'e yakışmadığını ifade etti.