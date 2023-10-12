İsrail, saldırı düzenleyen Filistinlilerin tedavisini durdurdu

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6. güne girildi. Aralıksız bombalanan ve tam ablukaya alınan Gazze karanlığa mahkum edildi, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1200'ü buldu. İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel ise İsrail'e saldırı düzenlerken yaralı halde ele geçirilen Filistinlilerin tedavisinin yapılmayacağını açıkladı.

TAM ABLUKA UYGULANIYOR

İsrail'in cumartesi gününden beri bombalayıp ablukaya aldığı Gazze'de hayat durdu. Su, elektrik ve yakıt akışının kesildiği Gazze'de dün de son enerji santralinin yakıtı bitti. Kent bu gelişmeyle birlikte tamamen karanlığa gömülürken, bölgedeki hastaneler de hizmet veremez hale geldi.

TEDAVİ KARARINI BİLDİRDİLER

Sağlık Bakanı Arbel, dün Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yazdığı mektubunda, saldırılarda yaralanan Hamaslıların devlet hastanelerinde tedavilerinin durdurulması emrini verdiğini açıkladı. Mektubunda, "Sağlık sistemi bu zor zamanlarda İsrail askerlerinin tedavisine ve gelecek olana hazırlıklı olmaya odaklanmalıdır" diyen Arbel, kendi rehberliği altındaki kamu sağlığı sisteminin, Hamaslıları tedavi etmeyeceğini duyurdu.

ACİL TALİMAT TALEP ETTİ

Arbel, konuyla İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) veya İsrail Cezaevi Hizmetlerinin ilgilenmesi gerektiğini, Sağlık Bakanlığı olarak bu kurumlara gereken yardımı yapacaklarını belirterek, bu durumun yerine getirilmesi için Netanyahu'dan acil talimat talebinde bulundu.

CAN KAYBI ARTIYOR

Öte yandan Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sebebiyle kentte hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 1200, yaralıların ise 5 bine yakın olduğunu duyurdu. Vefat edenlerin ve yaralıların büyük çoğunluğunu çocuk, kadın ve yaşlıların oluşturduğu öğrenildi. Gazze'den düzenlenen saldırılarda da 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.