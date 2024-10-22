Kurtulmuş: Dünya Netanyahu\'ya karşı bir an önce harekete geçmelidir

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Birtakım paranoyak dini hezeyanları üzerine oturttukları siyonist ideolojinin artık son noktaya geldiğini, Nil'den Fırat'a kadar olan coğrafyada hakimiyetini ilan etmek üzere olduğunu Netanyahu bizatihi kendisi ilan ediyor. Buna karşı dünyanın seyirci kalmaması için kaybedecek bir tek vakti bile yoktur. Dünya bir an evvel harekete geçmelidir" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Angola Meclis Başkanı Carolina Cerqueira ile Meclis'te bir araya geldi. Basına kapalı görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Cerqueira, ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, Angola'nın Batı Afrika'nın en önemli ülkelerinden biri olduğunu belirterek, "Angola ile Türkiye arasında en son 2021 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Angola Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı arasında karşılıklı ziyaretlerle başlayan fevkalade olumlu bir iş birliği dönemine girmiş olduk. Batı Afrika'nın güneyinde yer alan, mesafeler uzak olmakla birlikte Türkiye ile sıcak ilişkileri geliştirme noktasında ilerleyen bir ülke. Bu çerçevede her iki ülkenin devlet başkanlarının gerçekleştirdiği karşılıklı ziyaret, iki ülkenin ilişkilerini stratejik seviyeye çıkarmak bakımından önemli bir adım oldu. Ondan sonra yapılan anlaşmalar gereği olan özellikle savunma sanayisi, turizm ve altyapı hizmetleri başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Angola arasındaki iş birliğinin kapıları açılmış oldu" ifadeleri kullandı.

'HER BİR AFRİKA ÜLKESİYLE İLİŞKİLERİMİZ ÖZEL ÖNEMDEDİR'

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 500 milyon dolar seviyesine çıkarılması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, parlamenter diplomasi kanalıyla iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşımak istediklerini ifade etti. Kurtulmuş, Türkiye'nin Afrika açılımı ile birlikte kıtaya verdiği önemin giderek arttığını kaydederek, "Türkiye'nin Afrikalı uluslara karşı yaklaşımı ise kazan kazan prensibi içerisinde bütün toplumsal alanlardaki ilişkileri kuvvetlendirmektir. Bunun için biz bütün Afrikalı dostlarımıza diyoruz ki 'Uzatın elinizi, hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde ülkelerimizi, uluslarımızı kalkındıralım, güçlendirelim ve birlikte ülkelerimizin nimetlerinden karşılıklı olarak istifade ederek daha özgür, daha demokrat, daha müreffeh ülkeler haline gelelim.' Bu çerçevede Afrika ile ilişkilerimizin, her bir Afrika ülkesiyle ilişkilerimizin özel önemde olduğunu, özellikle mesafelerimiz çok uzak olmasına rağmen Güney Batı Afrika'nın önemli ülkelerinden olan Angola ile ilişkilerimizi geliştirmek ve kuvvetlendirmek için bu ziyaretin fevkalade değerli, fevkalade önemli hatta demin ifade ettiğim gibi bir ilk olması bakımından da tarihi bir ziyaret olduğunu ifade ediyorum" diye konuştu.

'ULUSLARARASI HUKUK KAİDELERİNİ YOK EDİYOR'

Kurtulmuş, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"'Gazze kasabı' lakabını çoktan hak etmiş olan İsrail Başbakanı diyor ki 'Artık savaş yeni bir safhaya gelmiştir, bu da kıyamet savaşıdır.' Birtakım paranoyak dini hezeyanları üzerine oturttukları siyonist ideolojinin artık son noktaya geldiğini, Nil'den Fırat'a kadar olan coğrafyada hakimiyetini ilan etmek üzere olduğunu bizatihi kendisi ilan ediyor. Buna karşı dünyanın seyirci kalmaması için kaybedecek bir tek vakti bile yoktur. Dünya bir an evvel harekete geçmelidir. Zaten uluslararası hukuk, uluslararası hukuk gerekleri vesaire bütün bunların hepsi geride kaldı. Adamlar ne hastane, ne ilkokul, ne okul, ne sivil dinliyor. Ne yaşlı, ne kadın, ne çocuk, tamamıyla saldırgan bir şekilde önüne gelen kim varsa, hatta insan ve hayvan ayrımı da yapmadan oradaki bütün canlıların hepsini hedef alarak yoluna devam ediyor. Sadece insanlara karşı bir katliam ve soykırım izlemiyor, aslında uluslararası hukukun kaidelerini dibinden bombalayarak, yok ediyor. Filistin'in, İran'ın, Suriye'nin ve Lübnan'ın egemenliğini saldırganlığıyla yok ediyor. ve bölge ülkelerinin tamamına karşı diyor ki, 'Bana karşı kim çıkarsa çıksın, herkesi yok edebilecek bir niyete sahibim' diyor."

'TÜRKİYE İLE YENİ DÖNEMİ BAŞLATMAK BENİM İÇİN ONUR'

Angola Meclis Başkanı Carolina Cerqueira ise Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istediklerini vurgulayarak, "Türkiye ile bu yeni dönemi başlatmak benim için büyük bir onur. Bu iş birliği, Türkiye'nin Afrika'ya verdiği önem, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola'ya gelmesi ve bizim Cumhurbaşkanımızın buraya gelmesiyle başlayan ziyaretleri biz devam ettiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, krizlerde barışçıl bir yol izliyor, tıpkı Angola Cumhurbaşkanımız gibi. Her iki ülke de barış gibi önemli ve aynı değerler üzerinden gidiyor. Angola'da güçlü ve demokrat bir parlamentoya sahibiz ve burada parlamentoların karşılıklı ziyaretleriyle bu ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Türkiye güçlü bir coğrafyada, güçlü bir kültüre sahip ve medeniyetlerin beşiğinde bulunuyor" dedi.