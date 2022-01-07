Meral Akşener'den ''Ekrem İmamoğlu'' tepkisi: O ele öyle bir şamar gitti ki... Çaat diye sesi duyuldu... - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü Belediyesi Gürpınar Polis Merkezi Amirliği, Mevlana Camii, Müftülük, Kuran Kursu ve Taziye Evi Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu açıklamalarda bulundu: ''Bugün polis merkezi açıyoruz, (açılışa gelecek) biz bir kamu görevlisi bulamadık. Ben sayın başkanı uyardım, 'bulamazsın' dedim. 'Bunu göze alıyorsan yap' dedim. İstemez miydik burada baş tacı edelim kamu görevlilerini… Kamu görevlisi herkese hizmet ediyor. Ben bu feryadı yapmak zorundayım, çok özür diliyorum. Yapmak zorundayım çünkü bu benim üzüntüm, yaram. Yaşadım ben bunu. 5 yıl boyunca Beylikdüzü'nde yaşadım, 3 yıldır da İstanbul'da yaşıyorum. 5 yıl boyunca Beylikdüzü'nde kamuya dönük hiçbir açılışımıza, etkinliğimize tek bir kez bir kamu görevlisi gelemedi. 2.5 yıldır da İBB'ye gelemiyor. Beni çağırdıkları her yere gidiyorum.''
Ardından kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Akşener, şöyle dedi: ''Bu milletin inanılmaz bi feraseti var. Öyle bir feraseti var ki; İBB Başkanlığı seçimlerinin birinci turunda oy verenin iradesine çok büyük bir saygısızlık yapıldı. Sonra ne oldu? Bu milletin feraseti, irfanı devreye girdi; o iradeye uzanan ele bir sağlam şamar gitti ki, sesi Türkiye'nin her tarafından duyuldu. 'Çaat' diye bir şamar gitti. Şimdi bu arkadaşların gözünü ne perdeledi bilmiyorum. Kardeşim be… Yani akla uygun değil, mantığa uygun değil, siyasete uygun değil. Siyasetin öznesi insan. O insanın iradesine, o insanın iradesinin sonuçlarına saygı duymadığın zaman ne yaşadığın ortada.''
Sonrasında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu ise şu ifadeleri kullandı: ''Bizi mutlu etmeyen; devlete teslim edilen binaları teslim alacak kişilerin burada olmaması. Devletin sahibi 84 milyondur. Kimse çıkıp da, 'Devletin sahibi benim' diyemez. 84 milyon, devletine sahip çıkmak için yeri geldiği zaman şehit olur, yeri geldiği zaman alın teri döker. Sadece kendi coğrafyamızda değil, dünyanın hangi coğrafyasında olursak olalım kendi ülkemizin geleceği için, bayrağımız için her türlü özveride bulunur.''
''Siyasiler elbet birbirlerini eleştirirler, bu işin doğasında var zaten. Ama biz kalkıp devletimizi eleştirmeyiz. Devlet bizim devletimiz. Bayrak bizim bayrağımız. Polis bizim polisimiz. Belediye başkanları bizim belediye başkanlarımız. Gücü nereden alıyorlar? Halktan alıyorlar. Siz milletten güç alan kişiyi devre dışı bırakmak istiyorsunuz, ayrımcılık yapmak istiyorsunuz. (Akşener'e seslenerek) Sayın genel başkanım inşallah bu ayrımcılıkların tamamını ortadan kaldıracağız. 84 milyonu barıştıracağız.''
Son Dakika › Politika › Meral Akşener'den ''Ekrem İmamoğlu'' tepkisi: O ele öyle bir şamar gitti ki... Çaat diye sesi duyuldu... - Son Dakika