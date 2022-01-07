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Meral Akşener'den ''Ekrem İmamoğlu'' tepkisi: O ele öyle bir şamar gitti ki... Çaat diye sesi duyuldu... - Son Dakika

Meral Akşener'den ''Ekrem İmamoğlu'' tepkisi: O ele öyle bir şamar gitti ki... Çaat diye sesi duyuldu...

07.01.2022 14:30

İYİ Parti lideri Meral Akşener, "İBB Başkanlığı seçimlerinin birinci turunda oy verenin iradesine çok büyük bir saygısızlık yapıldı. Sonra ne oldu? Bu milletin feraseti, irfanı devreye girdi; o iradeye uzanan ele bir sağlam şamar gitti ki, sesi Türkiye'nin her tarafından duyuldu" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü Belediyesi Gürpınar Polis Merkezi Amirliği, Mevlana Camii, Müftülük, Kuran Kursu ve Taziye Evi Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

"POLİS MERKEZİ AÇIYORUZ, AÇILIŞA GELECEK BİR TANE KAMU GÖREVLİSİ BULAMADIK"

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu açıklamalarda bulundu: ''Bugün polis merkezi açıyoruz, (açılışa gelecek) biz bir kamu görevlisi bulamadık. Ben sayın başkanı uyardım, 'bulamazsın' dedim. 'Bunu göze alıyorsan yap' dedim. İstemez miydik burada baş tacı edelim kamu görevlilerini… Kamu görevlisi herkese hizmet ediyor. Ben bu feryadı yapmak zorundayım, çok özür diliyorum. Yapmak zorundayım çünkü bu benim üzüntüm, yaram. Yaşadım ben bunu. 5 yıl boyunca Beylikdüzü'nde yaşadım, 3 yıldır da İstanbul'da yaşıyorum. 5 yıl boyunca Beylikdüzü'nde kamuya dönük hiçbir açılışımıza, etkinliğimize tek bir kez bir kamu görevlisi gelemedi. 2.5 yıldır da İBB'ye gelemiyor. Beni çağırdıkları her yere gidiyorum.''

"MİLLET İTTİFAKI'NIN GURUR DUYACAĞI BİR İBB VAR"

  • Bu arada ilan edeyim; bir gün kızgınlıkla söyledim, 2-3 defa tekrar ettim, 'beni çağırsalar giderim' dedim. Ben 2.5 yıldır hiçbir bakanlığın açılışına davet edilmedim.
  • Bunu dedim, AKM açılışına davet edildim. Oraya da eşimle beraber gittim. Gayet güzel de olmuş, teşekkür de ettim.
  • Kimse bu devletin sahibi değil. Hiçbir hizmetin sahibi bir parti olamaz. Umuyorum ki bu baskı günleri bitecek.
  • Hizmet günleri coşarak devam edecek. Millet İttifakı'nın her zaman gurur duyacağı bir İBB vardır, var olacaktır. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Sizlerin başını asla öne eğdirmeyeceğiz.

"BU MİLLETİN ÖYLE BİR FERASETİ VAR Kİ…"

Ardından kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Akşener, şöyle dedi: ''Bu milletin inanılmaz bi feraseti var. Öyle bir feraseti var ki; İBB Başkanlığı seçimlerinin birinci turunda oy verenin iradesine çok büyük bir saygısızlık yapıldı. Sonra ne oldu? Bu milletin feraseti, irfanı devreye girdi; o iradeye uzanan ele bir sağlam şamar gitti ki, sesi Türkiye'nin her tarafından duyuldu. 'Çaat' diye bir şamar gitti. Şimdi bu arkadaşların gözünü ne perdeledi bilmiyorum. Kardeşim be… Yani akla uygun değil, mantığa uygun değil, siyasete uygun değil. Siyasetin öznesi insan. O insanın iradesine, o insanın iradesinin sonuçlarına saygı duymadığın zaman ne yaşadığın ortada.''

"KADER GÜLECEK İNŞALLAH"

  • Bugün bu 2 tesisin açılışında bu salonda, herhalde emniyeti temsilen bir tek ben varım. Netice itibariyle eski İçişleri Bakanıyım.
  • Azerbaycan'da yaşayan kardeşlerimiz şöyle derler: "Narahat olma Meral hanım." Narahat olma başkanım, biz varız.
  • Sonuç itibariyle millet iradesinin üstünde hiçbir şey yoktur. Burada alınan tutum…Gerçekten çok üzgünüm.
  • Siyasetçi siyasetçiyle rekabet edebilir, tavır koyabilir, tutum alabilir. Bunlara saygı duyarız.
  • Ama şu eyleme (açılış törenine kamu görevlilerinin katılmaması) karşı takınılan bu tavrın doğru olmadığını milletimiz görür.
  • Çok fırtınalı bir siyasi hayatı olmuş bir siyasi şahıs olarak zaman zaman üzülürdüm. Rahmetli annem derdi ki; 'Kızım üzülme. Kul kurar, kader gülermiş.' Kader gülecek inşallah.

"DEVLETİN SAHİBİ 84 MİLYONDUR"

Sonrasında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu ise şu ifadeleri kullandı: ''Bizi mutlu etmeyen; devlete teslim edilen binaları teslim alacak kişilerin burada olmaması. Devletin sahibi 84 milyondur. Kimse çıkıp da, 'Devletin sahibi benim' diyemez. 84 milyon, devletine sahip çıkmak için yeri geldiği zaman şehit olur, yeri geldiği zaman alın teri döker. Sadece kendi coğrafyamızda değil, dünyanın hangi coğrafyasında olursak olalım kendi ülkemizin geleceği için, bayrağımız için her türlü özveride bulunur.''

"TESLİM ALMAKTAN KORKUYORLAR"

  • Hizmet yapıyorsunuz, hizmet almak istemiyorlar. Teslim etmek istiyorsunuz, telim almaktan korkuyorlar.
  • Eğer bir yönetim, bir kamu kuruluşunun kendileri için yaptığı bir binayı teslim almaktan korkuyorsa o ülkeyi sağlıklı ve tutarlı yönetemez.
  • Yönetme gücünü kaybetmiştir. Biz toplumu kaynaştırmak istiyoruz, toplumu barıştırmak istiyoruz.

"BU AYRIMCILIKLARIN TAMAMINI ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

''Siyasiler elbet birbirlerini eleştirirler, bu işin doğasında var zaten. Ama biz kalkıp devletimizi eleştirmeyiz. Devlet bizim devletimiz. Bayrak bizim bayrağımız. Polis bizim polisimiz. Belediye başkanları bizim belediye başkanlarımız. Gücü nereden alıyorlar? Halktan alıyorlar. Siz milletten güç alan kişiyi devre dışı bırakmak istiyorsunuz, ayrımcılık yapmak istiyorsunuz. (Akşener'e seslenerek) Sayın genel başkanım inşallah bu ayrımcılıkların tamamını ortadan kaldıracağız. 84 milyonu barıştıracağız.''

YORUMLAR (2)
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Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Akşener'den ''Ekrem İmamoğlu'' tepkisi: O ele öyle bir şamar gitti ki... Çaat diye sesi duyuldu... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meral Akşener'den ''Ekrem İmamoğlu'' tepkisi: O ele öyle bir şamar gitti ki... Çaat diye sesi duyuldu... - Son Dakika
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