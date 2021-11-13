Üye Girişi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan CHP'ye eleştiri - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan CHP'ye eleştiri

13.11.2021 13:35
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan CHP'ye eleştiri

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere yazdığı 'Kanal İstanbul' mektubuna tepki göstererek, "Cenabı Allah akıl fikir versin" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere yazdığı 'Kanal İstanbul' mektubuna tepki göstererek, "Cenabı Allah akıl fikir versin" dedi.

MHP Genel Merkezi'nce başlatılan "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programı kapsamında MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığında MHP Yozgat Milletvekili İbrahim ethem Sedef, MYK üyeleri Prof. Dr. Kürşat Azkur ve Sezer Yozgat Çorum'a geldi. Partisinin il, merkez ve ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelen Durmaz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gayri milli bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıya olduklarını dile getiren Durmaz, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in 15 Ağustos 2020'de "başkan olduğumda Türkiye'deki muhalefete destek vereceğim" sözünden heveslenen muhalefetin devleti, ülkeyi bir çok kez yurt dışına şikayet ederek Amerika'dan iktidar dilenir hale geldiğine dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'deki büyükelçilere mektup yazarak Kanal İstanbul projesini şikayet ettiğini hatırlatan Durmaz, "Kanal İstanbul projesini şikayet ederken buraya sizin ülkeleriniz yatırım yapmasın diyor. Çevre hassasiyeti ortaya koyuyor. Halbuki şikayet ettiği ülkeler dünyayı en çok kirleten ülkeler. Sayın Kılıçdaroğlu mektubunda şunu da söyleseydi. Sizin ülkenizde de bu konulara hassasiyet gösterilmiyor deseydi. Türkiye dünyada çevreyi en az kirleten ülkelerden bir tanesi. Buna rağmen Paris İklim Anlaşmasına imza koyduk ve tüm yükümlülükleri yerine getireceğimizi ifade ettik. Dünyayı yeraltı, yer üstü tüm değerleriyle en fazla sömüren petrolü insan kanına değişen kendisini doğanın efendisi zanneden Batı'ya şikayet etti bizi sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Cenabı Allah akıl fikir versin. Son dönemde yapılanlara baktığımızda CHP'nin ne yaptığına kendilerinin bile bilmediğini görüyor ve düşünüyoruz. Parti binalarına sınır namustur diye bir pankart astılar. Aylarca o pankart parti binalarında asılı kaldı. Ama sınırlarımızı korumak için askeri görevlendirmeye ilişkin tezkereye PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte hayır oyu verdiler. Sonra Yozgat'a geldi, Yozgat'ın havasından heralde milliyetçi bir söyleme sarıldı "Kandil denen yuvayı yerle yeksan edeceğim" dedi. Hakkari'ye gidip özerklik sözü veriyor, Yozgat'a gelince heralde aklı karışıyor, "Kandil'i yerle yeksan edeceğim diyor. Kandile askeri gönderebilmek için tezkereye ihtiyaç var. Bu tezkereye karşı çıkıyor Yozgat'ta diyor ki "Kandili yerle yeksan edeceğim". Gerçekten Allah akıl fikir versin başka ne diyeceğim. Gezi Parkı olaylarıyla Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyenlerin finansörü olan Sorosçu Osman Kavala'ya sahip çıkan bunlar. 6-7 Ekim olaylarının azmettiricisi, "Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen terörist Selahattin Demirtaş'a sahip çıkan yine bunlar. Terör örgütü PKK'nın adeta sözcülüğünü yapan televizyon kanallarına çıkıp Anayasanın ilk 4 maddesini değiştireceğiz diyen bunlar. İzmir'de Kuva-yi Milliyeci olup, Hakkari'de özerklik sözü veren bunlar. YPG'ye, PYD'ye terör örgütü diyemeyip sırtını PKK'ya yaslayanlarla ittifak yapan bunlar. Atatürk'ün adını kullanıp bölücülerle iş tutanlar yine bunlar" diye konuştu.

Konuşmasında İyi Parti'yi de eleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, "Diğer tarafa bakıyorsunuz kendilerine iyi diyen ama ne kadar kötü oldukları son günlerde apaçık ortaya çıkanlar var. Türkiye Büyük Millet Meclisi7nde HDP7lilerin bizim oylarımızla o koltuklarda oturuyorsunuz sözlerine cevap veremeyenler, Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde "Burası Kürdistan" diyenlere tek bir kelime edemeyenler, bir şehit yakınının HDP ile ittifakı ve terörist Demirtaş ile kahvaltı planlarını hatırlatmasına küfürlü karşılık verdiler. Yetmedi el birliğiyle küfreden vekile hep birlikte karşı çıktılar. Genel Başkanları bir hanım olmasına rağmen meclis grup toplantısında Türk kadınının şanına, edebine, iffetine, ahlakına yakışmayan iğrenç ve çirkin sözlerle küfreden vekiline sahip çıkıp şehit yakınına hakaret ettiler. Yazıklar olsun Meclis kürsüsünden şehit yakınına ettiğin hakaretleri burası Kürdistan diyen o teröriste yapabilseydin. Devletten aldığı 36 milyon dolarlık küfürbaz vekilin şehit yakınına ettiği küfürlü ilgili CHP'den tek bir kelime duydunuz mu? Her konuya her bulduğu mikrofona CHP'nin o cırcır böceği gibi öten sözcüleri bu konuda tek kelam etmediler. Sus pus oldular. Çünkü aynı zihniyete sahipler" açıklamasında bulundu.

MHP'nin geçmişine bakıldığında vatan uğuruna göze alınan fedakarlıkların görüldüğünü anlatan Durmaz, "Gezi Parkı olayları ile başlatılan kaos süreci 15 Temmuz hain darbe girişiminin püskürtülmesiyle başarısız kılınmış 15 Temmuz gecesi Türk milleti sokakta Cumhur ittifakı kurulmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi 15 Temmuz'da ışıklarını hiç söndürmemiş o ışık büyük Türk milletinin önünü aydınlatmıştır. 15 Temmuz demişken size bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Hani partimize FETO operasyonu olarak birilerinin aday gösterildiği ve partimizi ele geçirme çalışmaları sırasında hanımefendi hiddetten toplandıkları alanın tellerine tırmanıyordu. Keşke o hanımefendi o tellere tırmanırken gösterdiği kabiliyeti 15 Temmuz gecesi evinin balkonuna çıkarak gösterseydi. 15 Temmuz gecesi evinin balkonuna çıkamayanlar vardı. 15 Temmuz gecesi tankların arasından sıvışarak belediye başkanının evine giden CHP Genel Başkanı kahvesini yudumlarken darbenin adeta başarılı olmasını beklerken gecenin ilerleyen saatine kadar tek bir açıklama yapmamıştı. Oysa aynı akşam saat 20.00'de partisine geri dönen başkanımız partisinin ışıklarını açık tuttu. Daha ortada kimse yokken biz MNHP olarak bu darbelerden en çok çekmiş siyasi hareketiz. Dolasıyla kimden nerden geldiğine bakmaksızın her türlü darbeye karşıyız devletimizin ve milletimizin yanındayız diye ilk açıklamayı genel başkanımız yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın sıradan bir ittifak ve çıkar merkezli bir oluşum olmadığının altını çizen Durmaz, Cumhur İttifakı'nın özünde vatan sevgisi ve Türk milletine mensubiyet şuuru bulunan 2023 lider ülke Türkiye vizyonunda çalışan 2053 ve 2071 hedeflerine hazırlık yapan Türkiye'nin diriliş ruhu olduğunu vurguladı.

HDP'nin kapatılmasına yönelik Anayasa Mahkemesi'nde davasının devem ettiğini hatırlatan Durmaz, MHP olarak davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını, terörün siyasi uzantısı, kravat takmış hali olan HDP'nin acilen kapatılması için ellerinden gelen her türlü gayreti göstereceklerini açıkladı.

Türkiye'nin 37 yıldır süren bir terör belasıyla karşı karşıya olduğunu anlatan Durmaz, konuşmasında şunları kaydetti:

"Dünyanın başka hiçbir yerinde de böyle sıkıntılar sorunlar yaşanmıyor. Birliğimizi, dirliğimizi hedef alan PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bu uğurda da çok ağır bedeller ödedik. 1984 yılından 2020 yılına kadar 84 bin adet terör saldırısı olmuş. 8 bin 123 güvenlik görevlimiz şehit olurken, 25 bine yakın vatandaşımız yaralanmış. 6 bin 21 sivil vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Terörün bizden kopardığı insanımızın yanı sıra yarım kalan hayatlar bir ömür boyu dinmeyecek acılar bu toprakların adeta kaderine dönüşmüş., son yıllarda hamdolsun terörün beli kırılmış, harekat alanı daralmış, terörist sayısı azalmıştır. Mücadele ettiğimiz terörün birde ekonomik boyutu var. 1982 ila 2020 yılları arasında terörle mücadeleye harcanan para yaklaşık 1 trilyon dolar. Ülkemizin ekonomik gücünden koparılan bu parayla hizmet anlamında neler yapılabileceğini genel başkanımız grup toplantısında açıklamıştı. Örneğin 749 adet Yavuz Sultan Selim köprüsü, bin 880 adet Osman Gazi köprüsü, 282 adet Kuzey Marmara otoyolu, 205 adet İstanbul-İzmir otoyolu, 102 adet İstanbul havalimanı, 564 adet Atatürk Barajı, bin 834 adet İstanbul Şehir Hastanesi yapılabilirdi. Terörle mücadeleye verdiğimiz canların yanı sıra ekonomik faturasını ödemeseydik kişi başına milli eğilirim bin 585 dolar daha fazla olacaktı. Bugün terörle yıldıramayıp ekonomik operasyonlarla ülkemize diz çöktürmek istiyorlar. Silah ambargosu uygulayıp Kıbrıs çıkarmasına engel olmaya çalışanlar, bugün savunma sanayinde millileşmeden rahatsızlık duyuyorlar. Bugün milli yazılımlarla kendi savunma sistemlerimizi geliştiriyor bunların sayesinde teröre göz açtırmıyor, terörün belini kırıyoruz. Mavi vatanımızdaki egemenlik haklarımızı kullanarak denizlerimizde doğalgaz arıyoruz. Bu sefer başka ülkelerden kiraladığımız gemilerle değil yerli ve milli gemilerimizle bu aramaları yapıyor ve sonuç alıyoruz. İnşallah bu rezervlerin çıkarılarak işlenmesiyle enerji alanındaki dışa bağımlılığımız daha da azalacaktır. Ülkemiz ne zaman kabuğunu kırmak istese, ne zaman bölgesel güç olarak kafasını kaldırmak istese içeriden ve dışarından bir sürü sorunla karşı karşıya bırakılıyoruz. Terörle mücadele başta olmak üzere darbeler, iç siyasi karışıklıklara bu gözle bakmak gerekiyor. Bunca engellemelere rağmen Allah'a şükürler olsun ki Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör devletçiğine ve terör koridoruna engel olduk. Bizi karaya sıkıştırmak isteyenlere karşı mavi vatana sahip çıkıp egemenlik haklarımızı çiğnetmedik. Milli davamız olan Kıbrıs'ta Türklük kazandı. Esaret altındaki Karabağ'a şanlı bayrağımız çekildi." - ÇORUM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan CHP'ye eleştiri
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan CHP'ye eleştiri
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan CHP'ye eleştiri
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan CHP'ye eleştiri
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan CHP'ye eleştiri

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Mevla, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan CHP'ye eleştiri - Son Dakika


Son Dakika

Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı 14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak 14:15 Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım 14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü 13:20 Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır 12:44 Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı 12:05 Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı
Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi? 11:10 Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi? AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama 10:53 AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama

Son Dakika Haberleri
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
14:02 Binanın bacasına giren adam, sıkıştığı yerde kaldı
13:20 Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı
13:20 Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü
13:12 Göçmenlerin sınırdan geçişini sağlamak için askerlerin gözüne lazer tuttular
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
12:44 Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır
12:42 Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi
CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti         
14:53
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü         
14:51
Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin         
14:04
Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı         
13:21
Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı         
13:11
Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi         
12:42
Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak         
12:00
Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi         
10:58
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu         
09:59
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı         
09:35
Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor         
09:05
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında         
22:59
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü         
21:46
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 14:58:21. #1.11#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan CHP'ye eleştiri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement