Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Etki alanımız üç kıta, ilgi alanımız da bütün dünya

Bakan Akar, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, savunma ve güvenlik konularında bilgiler verdi. Çok boyutlu ve çok değişken bir ortamda bulunulduğuna işaret eden Akar, kara, deniz ve hava kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerini yaşadığını belirtti.

TÜRKİYE, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAYESİNDE ÖZNE HALİNE GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası ortamda özne haline geldiğini ifade eden Akar, bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerinin de görev ve sorumluluklarının arttığını bildirdi.

"ETKİ ALANIMIZ ÜÇ KITA, İLGİ ALANIMIZ BÜTÜN DÜNYA"

Hulusi Akar, "Bizim askeri literatürde bir etki alanı var, bir ilgi alanı var. Etki alanımız üç kıta, ilgi alanımız da bütün dünya olmuştur." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yoğun şekilde çalıştığını kaydeden Bakan Akar, kara, deniz ve hava sınırlarında Mehmetçiğin büyük bir özveri, kahramanlık ve fedakarlıkla görev yaptığını anlattı.

"DÜNYA STANDARTLARINDA HUDUT GÜVENLİĞİ SAĞLAMAKTAYIZ"

Sınırlarda yüksek teknolojik cihazların kullanıldığını aktaran Hulusi Akar, şunları söyledi:

"Dünya standartlarında hudut güvenliği sağlamaktayız. Bununla alakalı yaptığımız çalışmalarda biz öncelikle caydırmak için uğraşıyoruz. Diğer taraftan görme, tespit etme ve bunların bulunması ve engellenmesi... Bu manada hudutlarımızın ciddi şekilde korunduğunu ve Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleriyle korunduğunu da hepimiz rahatlıkla söyleyebiliriz. Buna inanmamız lazım."

Sınırlar konusunda gerçek dışı haberlerin yapıldığına dikkati çeken Akar, Afganistan'da yaşanan bir olayın Türkiye sınırlarında olmuş gibi yansıtıldığını dile getirdi.

Bakan Akar, "Mehmetçiğin tek beklentisi, emeğine saygı gösterilmesi. Başka bir şey istemiyor. Bu manada yapılan çalışmaların da herkes tarafından görülmesi lazım geliyor. Uluslararası hukuk çerçevesinde yapmamız gereken faaliyetler var. Bunları da eksiksiz aksaksız yaptık, yapmayı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZI VE ÜLKEMİZİ KORUMAK İSTİYORUZ"

Terörle mücadelede yapılanları da anlatan Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim tek amacımız terörle mücadelede, çok açık ve seçik bir şekilde söylemek gerekirse biz hudutlarımızı korumak istiyoruz. Vatandaşlarımızı ve ülkemizi korumak istiyoruz. Hak ve hukukumuzu korumak istiyoruz. Bunun dışında bizim kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda gözümüz olmadığını defalarca söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Başkalarının toprağında gözümüz olmadığı gibi oradaki vatandaşın hakkını, hukukunu korumak için gayret gösteriyoruz. Camilerimiz bombalandı biliyorsunuz Kilis'te. Cami dahil bombalandı. Reyhanlı'da şehitlerimiz oldu. İnsanlar tarlasına gidemez hale geldi. Dolayısıyla bizim yaptığımız herhangi bir şekilde keyfi, herhangi bir şekilde işgal harekatı değil, kesinlikle teröristlere karşı, tek hedefimiz olan teröristlere karşı ülkemizi, hudutlarımızı korumak. Gayretimiz bundan ibaret."

Akar, 24 Temmuz 2015'ten itibaren başlatılan büyük çaplı operasyonların ardından teröristlerin çukurlar kazarak saldırılar düzenlediğini, bu teröristlerin çukurlara gömüldüğünü söyledi.

Sınır ötesindeki operasyonlarla ilgili de bilgi veren Bakan Akar, şöyle devam etti:

"Fırat Kalkanı Harekatı'nda 4 bin 500 civarında teröristi, DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Hem Irak'ın kuzeyinde hem Suriye'nin kuzeyinde. Bu manada koalisyon kuvvetlerinin yaptıkları operasyonlar, hava operasyonları. Uçaklarla, İHA'larla, SİHA'larla... Teröristlerle, özellikle bu DEAŞ'la göğüs göğse mücadele eden tek ordu Türk Silahlı Kuvvetleri. Bunu, büyük başarıyla yerine getirdiler. Biz diyoruz ki müttefiklerimize, dostlarımıza 'Siz niye PKK'yla, niye YPG'yle iş birliği yapıyorsunuz? YPG'nin PKK'dan farkı yok. Bu bir terör örgütü. Bir terör örgütüyle başka terör örgütü yenilmez. Dolayısıyla bir sıkıntınız varsa iş birliği yapalım.' Fakat şu ana kadar maalesef bu konuda pozitif bir cevap, müspet cevap almadık, alamadık."

"KÜRTLER BİZİM KARDEŞİMİZ, ARAPLAR BİZİM KARDEŞİMİZ"

Hulusi Akar, Pençe serisi operasyonlarla da Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadelenin sürdüğünü dile getirdi.

"Teröristi kaynağında etkisiz hale getirmek" anlayışıyla mücadele verildiğini ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Şimdi dedik ki neredelerse, terörist neredeyse, hedefimiz orası. Bazı spesifik sorular alıyoruz, 'Şura hedef mi, bura hedef mi?' Evet, terörist varsa hedef. Yani biz teröristi bitirmekte, en son teröristi etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Altını çizeceğimiz önemli bir konu da bizim tek hedefimiz teröristler. Kürtler bizim kardeşimiz, Araplar bizim kardeşimiz. Hiçbir etnik grupla, hiçbir dini grupla bizim bir muhasebatımızın olmadığını da herkesin bilmesini istiyoruz. Fakat maalesef içeride ve dışarıda bazıları bunu bilinçli bir şekilde medyada, siyasette, diplomaside bunu istismar edenler var. Bunu bir şekilde çarpıtanlar var. Çünkü bütün operasyonlar bizim kendi karnemizdir ve bu karnemizde biz masum insanlara, tarihi, dini, kültürel yapıların ve çevrenin dokunulmaz olduğunu planlamada, icrada bütün arkadaşlarımıza çok açık ve net bir şekilde emretmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bütün faaliyetlerimiz bu çerçevede oluyor. Bunun dışında bunun dışındakilerin hepsi karalama kampanyasından başka bir şey değil."

"1 YILDA 2 BİN 446 FETÖ MENSUBUNUN TSK İLE İLİŞİĞİ KESİLDİ"

Bakan Akar, mücadelenin sadece PKK ve YPG ile olmadığını, aynı zamanda FETÖ ile mücadelenin de sürdüğünü belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra aynı ciddiyet ve aynı samimiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hiçbir yerinde aksaklık söz konusu değil. Buna müsaade etmiyoruz. Bir diğer hususta bu hiçbir şekilde bir kişinin ya da birkaç kişinin meselesi değil. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal bir meselesi. Milli Savunma Bakanlığı'nın kurumsal bir meselesi dolayısıyla bizim istihbarat örgütlerimizden, istihbari kurumlarımızdan ve yargıdan, savcılıklardan ne zaman yeni bilgiler gelirse bu çerçevede mutlaka yeni işlemler yapılmakta ve bu devam etmektedir. Son 1 yılda yani 31 Temmuz 2021- 31 Temmuz 2022 arasında 2 bin 446 FETÖ mensubunun Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilmiştir. Bunlardan 790'ının da rütbesi geri alınmıştır dolayısıyla yeni belge, bilgi çıktıkça mücadelemiz devam edecek ve bunların temizlenmesi için de ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

"İMZALANAN MUTABAKAT UKRAYNA LİMANLARIYLA ALAKALI"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl sorununa değinerek, "Savaş var ama buradaki durum tamamen insani. Diğer taraftan bir mayın problemi vardı ama şu ana kadar herhangi bir mayın problemi olmadı. Eğer herhangi bir şekilde bir mayın problemi olursa ona karşı da çalışmamızı sürdüreceğiz. Ayrıca bu varılan mutabakat 120 gün geçerli olacak. Herhangi bir itiraz olmazsa bu otomatikman devam edecek olursa yenilenecek. Bu yapılan çalışma, imzalanan mutabakat muhtırası Ukrayna limanlarıyla alakalı, Ukrayna limanlarındaki tahıl ve gıda maddelerinin sevkiyle alakalı, Rus limanlarını kapsamıyor. Rus limanları için görüşmeler devam ediyor. 20 gemi bekliyor, bir model oluştu. Giriş-çıkışlar nasıl yapılacak? Bunun adı konuldu. Buna göre de arkadaşlar bu çalışmaları sürdürüyor. Bizim dileğimiz ve temennimiz; tahıl ve gıda konusunda ortaya çıkan görüşmenin bundan sonra model olması" dedi.

"YUNANİSTAN'IN YAPTIĞI UYGULAMALARDA TACİZ VAR"

Bakan Akar, Yunanistan ile ilişkilerin de ayrıca önem arz ettiğini söyleyerek, "Yunanistan'ın bugüne kadar yaptığı uygulamalarda, söylemlerde, eylemlerde gerçekten haklarımıza taciz ve tecavüz var. Bütün bunlara rağmen görüşmeler yoluyla diyalogla diplomasiyle 'Bu durumları çözelim' diyebiliyoruz fakat maalesef bu konuda yanıt alamıyoruz. Gerçeklere aykırı eylemler ve söylemler. Yunanlı muhataplarımız adeta her sabah kalktığında belli kişiler var; onlar 'Türkiye aleyhine ne yapabilirim, ne söyleyebilirim' diye başlıyor. Yunanistan'da, iç politikada Türkiye düşmanlığı bir reyting yapıyor, prim yapıyor. Dolayısıyla bunlar haklı-haksız, askeri, sivili, hepsi; kendi sıkıntılarını gidermek, örtmek bakımından Türkiye'ye karşı eylem ve söylemlerle kendi günlük hayatlarını geçirmeye çalışıyor. Bunun çok tehlikeli bir yol olduğunu söylemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"F-16 VE F-35 BİRBİRİNDEN FARKLI SÜREÇLER"

Bakan Akar, Türkiye'nin F-16 başvurusuyla ilgili de "F-16 ve F-35 süreçleri birbirinden farklı süreçler. F-16 konusu ayrı bir süreç. Bunu Amerikan Savunma Bakanlığı tekrar tekrar vurguluyor. Gelen heyetler, 'Sizinle sadece F-16 konusunu görüşeceğiz, diğer ekip sadece F-35'i görüşecek' diyor. Bunlar devam ediyor. F-16 müracaatımızı yaptık. Bu müracaat kapsamında 3 toplantımızı yaptık. Ağustosta bir toplantı daha yapacağız. Yakın bir zamanda Amerika'ya davet ettiler. Burada birtakım şartlar konuldu. 'Bu şartları kabul etmemiz mümkün değil' diye muhataplarımıza söyledik. Dışişleri Bakanı'mız da söylediler ve söylemeye de devam ediyoruz ve temennimiz; gelen haberlere göre, senatoda bunun kaldırılabileceği. Geçen Madrid'de yapılan zirvede de Sayın Biden'ın çok olumlu bir yaklaşımı olduğunu gördük" dedi.