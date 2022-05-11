Muharrem İnce, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi: Sizin cebinizden aldığı parayı bankaların kasasına Erdoğan koydu - Son Dakika

Liderlerin seçim hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Hatay'da bir dizi ziyaretlerde bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

"ÖDEYEMEDİĞİMİZ DOĞALGAZ FATURASI BANKADADIR"

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, "Milletimize sesleniyorum: Alamadığınız peynir bankalardadır. Ödeyemediğiniz doğalgaz faturası bankadadır. Deposunu dolduramadığını traktörün parası bankadadır. Nas, faiz lobisi diyor ama parayı faiz lobisi ve bankalar kazanıyor. Sizin cebinizden aldığı bu parayı bankaların kasasına Erdoğan koydu. Bu ülkede en büyük faizci Erdoğan'dır. Nas'a en fazla karşı gelen kişi Erdoğan'dır." dedi.

Ekonomi politikalarını eleştiren İnce, "20 yılın sonunda aklına Nas geldi. Öğrencinin kredi borcunda faiz var, çiftçinin kredi borcunda faiz var, esnaf kredi çektiğinde faiz var, Nas yok, ama ne hikmetse 20 yılın sonunda Nas'ı hatırladı. Masal anlatıyor bu millete. Kolpa yapıyorlar. Ey aziz milletim, işletiyorlar seni. Yalan söylüyorlar. Bankalara 14'le para verdiler, bankalar bunu 24'le Hazine'ye verdi. Yoksulun, çiftçinin, emeklinin, öğrencinin parasını bankalara transfer ettiler. Nas dedikten sonra bankacılık sektörünün 2022 ilk çeyreğindeki kârı yüzde 285 arttı. Kim zarar etti? Çiftçi, esnaf, öğrenci, işsiz zarar etti. Türkiye'de bankalar kadar kâr eden ikinci bir sektör yok. Yüzde bin kâr eden banka var." dedi.

"PEYNİR KRİZİ YAKINDA"

Hayvancılık yapan çiftçinin ineklerini kestiğini söyleyen Muharrem İnce, "Buğday çiftçiden geçen sene 2.25'e alındı. Ukraynalı'dan Rus'tan 6 liraya aldılar. Yazık, günah. Bu sene 8 lira vermelisin. Aşağısı kurtarmaz, olmaz bu iş. Hasat zamanı geldi. Ama buğdayın fiyatı belli değil. Yakında bir peynir krizi gelecek. Peynir yapım zamanı süt yok ortada. Bu demek ki, bir iki ay sonra süt ürünleri acayip pahalı olacak demektir." dedi.

"MUHALEFETİN DE İKTİDARIN DA KAFASI KARIŞIK"

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu, komşusunda problem olursa yardım edeceğini belirten İnce, "Göç konusunda iktidarın da, muhalefetin de kafası karışık. Bizimki çok net. 2012 yılından beri açıklamalarım ortadadır. Bunlar başımıza bela olacak dedim, aynı noktadayım. Beka sorunu olarak görüyorum. Çözüm önerisi çok net. Esad'la barışacaksınız, başka çaresi yok. Benim cumhurbaşkanlığımda hemen barışacağız, masaya oturacağız. Şam'a büyükelçi atayacağım, Suriyelileri göndereceğiz. Van'dan itibaren de sınırlarımız delik deşik olmayacak. Kim oradan geçmesine izin veriyorsa hesap verecek. Memleketin hudutları yolgeçen hanı değildir. Ana muhalefetin de raporları ortada. Sokağa bakıyorlar millet istemeyince hemen çark ediyorlar. Öbür filme geçiyorlar, çizgin net olacak. Türkiye Cumhuriyeti büyük devlettir. Komşusunda bir problem olursa komşularına yardım eder. Ama misafirlik fazla uzamayacak, her şeyin zamanı var, zamanı geldi mi gideceksin. Sığınabilirsin, yardım da ederiz ama göndereceğiz" dedi.

"HEDEFİMİZ YÜZDE 50+1"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hedeflerinin yüzde 50+1 oy almak istediğini belirten İnce, "Seçimlerde hedefimiz yüzde 50+1 oy almak istiyoruz. Zafer bilinmez, sefere çıkılır, zafer ya nasiptir, biz sefere çıkıyoruz. Biz doğruları söylediğimize inanıyor, ilkeli siyaset yapıyoruz. Duruşum hep netti. Yepyeni bir parti başarabilir mi diye düşünüyor ama bunun çok örnekleri var. Bu muhalefet hiçbir şey üretmemeye devam etsin millet yeni bir seçenek arayacak. Buna inanıyorum" diye konuştu.