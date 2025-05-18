Müzelerde DNA Kodlu Güvenlik Önlemi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Ersoy bazı müzelerdeki eserlerin çalındığı ya da değiştirildiği yolundaki haberlere de değinirken, "Çalışmaya beş yıldır devam ediyoruz. DNA kodlu özel mühürlerimiz var. Bütün müzelerimizdeki eserlere o mührü, DNA kodunu yerleştiriyoruz. Sergilediklerimiz bitti, depolara geçtik. Bu da eserlerin kopyalanmasının önüne geçiyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında kapılarını yeniden açan Manisa Müzesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya, Bakan Başdanışmanı Tayfun Topal ile Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi de katıldı.

Bakan Ersoy'un burada yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin 2025 yılı turizm hedeflerinden kültürel çeşitliliğin artırılmasına, gece müzeciliği uygulamalarından halk plajlarına kadar birçok konuya değindi. Kültür Yolu Festivalleri'nin şehir seçiminde; nüfus yoğunluğu, turizm potansiyeli ve bölgesel çeşitliliğin temel kriterler olduğunu belirten Bakan Mehmet Nuri Ersoy, projede her bölgeden en fazla beş şehre yer verilebildiğini ve önceliğin büyükşehirlere tanındığını kaydetti. Bakan Ersoy, bu dağılımın, yıllık matematiksel hesaplamalara göre planlandığını belirtti. Festivalin geçmişten bugüne ulaştığı noktaya değinen Bakan Ersoy, "2021 yılında Beyoğlu'nda, 80 farklı mekanda 2 binden fazla sanatçımızın katılımıyla 380'nin üzerinde etkinlik gerçekleştirmiştik" dedi. Bakan Ersoy, bu yıl Adana ile başlayıp Manisa ile devam eden ve 20 şehirde binden fazla mekanda düzenlenecek 6 bin 800'ü aşkın etkinlikte yaklaşık 45 bin sanatçının halkla buluşacağını söyledi.

'HAKKARİ'Yİ KAYAK TURİZMİNE KAZINDIRMAK İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR'

Bakan Ersoy, iklim değişikliğine bağlı olarak kayak turizmi alanında yeni destinasyonların önem kazandığını vurguladı. Hakkari'nin uzun süren kar sezonu sayesinde önemli bir avantaj sunduğuna dikkati çeken Bakan Ersoy, bu bölgeyi kayak turizmine kazandırmak amacıyla bir süredir çalışmalar yürütüldüğünü duyurdu.

'TURİZM SEKTÖRÜNÜ KRİZLERE BAĞIŞIKLI HALE GETİRDİK'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2018'de turizmde strateji değişikliğine gittiklerini anlattı. Buradaki kritik noktanın yabancı turist başına gelirin artırılması olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, yabancı turist başına gelirin 83 dolardan geçen yıl 108 dolara ulaştığını, bu yıl ise hedefin 117 dolar olduğunu kaydetti. Bakan Ersoy, turizm hedeflerinin nasıl tutturulacağı bağlamında ise sektörü krizlere bağışıklı hale getirdiklerini vurguladı. Turizm geliri yüksek olan ülkelerin tamamında faaliyet gösteren Turizm Geliştirme Ajansı'nı (TGA) 2019'da devreye aldıklarını hatırlatan Bakan Ersoy, Türkiye'nin dünyada en etkili tanıtım yapan ülke haline geldiğini söyledi.

YABANCI TURİSTE E-NABIZ GELİYOR

Turizm denince akla deniz, güneş, kum ve kısmen kar turizmi gelse de Türkiye'nin küresel ölçekte sağlık turizminin önemli oyuncuları arasında yer aldığına dikkat çekildi. Türkiye'nin geçen yıl sağlık turizminden 3 milyar doları aşkın gelir elde ettiğini hatırlatan Bakan Ersoy, "Türkiye'nin çok iyi bir sağlık altyapısı var. Pandemi sürecinde gördük. Her şeyden önemlisi yetişmiş sağlık kadromuz var" dedi.

Sağlık turizmi gelirinin sürdürülebilir olması için standardizasyon ve denetimin önemine dikkat çeken Bakan Ersoy, Türk vatandaşlarının sağlıkla ilgili işlemlerini takip edebildiği e-Nabız sistemine yabancı turistlerin de dahil edilmesi için çalışma yapıldığını kaydetti. Bakan Ersoy, "Türkiye'ye gelen turiste bir kod verilecek. O kod üzerinden Sağlık Bakanlığı turisti de kendi vatandaşı gibi takip edecek. Hangi ücretler uygulandı, hangi tedaviler uygulandı" diye konuştu.

'YURT DIŞINA KAÇIRILAN ESERLER ARTIK PARA ETMİYOR'

Yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin iadesi son yıllarda hayli gündemde. Hemen her gün bir eserin Türkiye'ye iadesi duyuruluyor. Türkiye'nin 12 ülkeyle protokol imzaladığını ve iade süreçlerinin çok kısaldığını ve maliyetin azaldığını anlatan Bakan Ersoy, alınan tedbirler sayesinde yurtdışına kaçırılan eserlerin neredeyse 1000 katının Türkiye'de yakalandığını ifade etti. Kaçırılan eserlerin peşine düşerek 'Eninde sonunda o eseri alacağız' şeklinde kuvvetli bir mesaj verdiklerini ve bunun da definecilere yönelik 'müşteri' ilgisini azalttığını belirten Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Anadolu kökenli eserler için eskiden 100 lira fiyat biçiliyorsa bunun artık 10 liraya, 20 liraya düştüğünü söyledi "Çünkü biliyor ki kasada saklı kalacak. Birini ortaya çıkardığı an biz onu yakalayacağız. Esas başarı orada oldu."

MÜZELERDE DNA KODLU GÜVENLİK DÖNEMİ

Bazı müzelerdeki eserlerin çalındığı ya da değiştirildiği yolundaki haberlere de değinen Bakan Ersoy, "Çalışmaya beş yıldır devam ediyoruz. DNA kodlu özel mühürlerimiz var. Bütün müzelerimizdeki eserlere o mührü, DNA kodunu yerleştiriyoruz. Sergilediklerimiz bitti, depolara geçtik. Bu da eserlerin kopyalanmasının önüne geçiyor" dedi.

Müze müdürleri değişirken, devir-teslim sırasında sahteciliğin artık mümkün olmadığını anlatan Bakan Ersoy, "Orijinaliyle sahtenin değiştirilme şansı yok. Hemen alarm veriyor. O teknolojiyi biz getirdik. Dünyada da öncü kuruluşlardan biriyiz" diye konuştu.

GELECEĞE MİRAS PROJESİYLE 6 BİNDEN FAZLA ARKEOLOJİK BULUNTU KAZANDIRILDI

'Geleceğe Miras' projesi kapsamında 2024 yılında 224 arkeolojik kazı alanında çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Bakan Ersoy, 2025 itibarıyla bu sayının 251'e ulaştığını kaydetti. Proje ile birlikte 2 binin üzerinde uzman ve 3 binin üzerinde çalışan istihdam edildiğini ifade eden Bakan Ersoy, 6 binden fazla arkeolojik eserin bilim dünyasına kazandırıldığını belirtti.

GECE MÜZECİLİĞİ 2025'TE 26 YENİ NOKTADA DAHA UYGULANACAK

2024 yılında Efes, Hierapolis, Patara, Side ve Kapadokya gibi önemli destinasyonlarda başlatılan 'Gece Müzeciliği' uygulamasının 2025 yılında 7 ilde, 26 antik kentte daha hayata geçirileceğini açıklayan Bakan Ersoy, uygulamanın sıcak yaz günlerinde müzelerin gece de ziyaret edilebilmesine olanak tanıdığını vurguladı. Gece müzeciliği kapsamında, 1 Haziran- 1 Ekim 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numarasına sahip Müzekart kullanıcıları, Müzekart geçiş haklarına ek olarak yalnızca 100 TL ücretle belirlenen ören yerlerini 19.00'dan itibaren ziyaret edebilecek. Efes Örenyeri'nde pazar, pazartesi ve salı günleri kısa süreli etkinlikler; çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri ise Gece Müzeciliği programları düzenlenecek. Önceden planlanmış resmi etkinliklerin bu günlerle çakışması halinde ise ilgili tarihlerde gece ziyareti yapılmayacak.

HALK PLAJLARINA İKİ YENİ NOKTA DAHA EKLENİYOR

2019'dan bu yana ücretsiz hizmet veren halk plajlarının sayısının 17'ye ulaştığını belirten Bakan Ersoy, iki yeni ücretsiz halk plajının daha hizmete açılacağını duyurdu. Bu sayede, yerli ve yabancı turistlerin ücretsiz ve nitelikli plaj hizmetine erişimi daha da kolaylaşacak.

BAYRAM TATİLİ VE BÖLGESEL TURİZM GÜNDEMİ

Bakan Ersoy, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının gündemde olduğunu da belirtirken, Hindistan- Pakistan arasındaki gerilimin Türkiye turizmine olası etkileri konusunda ise şimdilik endişe verici bir gelişme olmadığını söyledi.