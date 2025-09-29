Netanyahu'dan Katar'a Özür - Son Dakika
Netanyahu'dan Katar'a Özür

Netanyahu\'dan Katar\'a Özür
29.09.2025 19:50
Netanyahu\'dan Katar\'a Özür
İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile görüştüğü sırada Katar'a 9 Eylül saldırısı için özür diledi.

Beyaz Saray'da Donald Trump ile görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar Başbakanı'nı arayarak 9 Eylül'de Doha'ya yapılan saldırı için özür diledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, adeta dize geldi.

SALDIRDIĞI ÜLKEYİ ARAYIP ÖZÜR DİLEDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sırasında Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani'yi telefonla arayarak, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırı için özür diledi.

İSRAİL'İN KATAR SALDIRISI

9 Eylül Salı günü öğle saatlerinde Katar'ın başkenti Doha kentine İsrail ordusu tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda Doha merkezinin kuzeyindeki West Bay Lagoon (Leqtaifiya) bölgesine yakın Wadi Rawdan Caddesi'nde, Woqod benzin istasyonunun yanındaki bir kompleksin ağır hasar aldığı görüldü.

Söz konusu saldırının hemen ardından İsrail ordusu, 'hassas mühimmat' kullanılarak Hamas'ın Katar'daki üst düzey liderlerine yönelik 'nokta atışı' bir operasyon düzenlendiğini duyurdu. İsrail'in saldırısına 15 savaş uçağı katılırken; tek bir hedefe 10 mühimmat ateşlendiği öğrenildi.

Katar, 2012'den bu yana Hamas'ın siyasi bürosuna ev sahipliği yapıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Hamas ile İsrail arasında dolaylı müzakerelere aracılık ediyor.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, 9 Eylül, İsrail, Katar, Dünya, Doha, Son Dakika

Netanyahu'dan Katar'a Özür

Netanyahu'dan Katar'a Özür
