MHP lideri Bahçeli'den silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sinan Ateş'le ilgili üstü kapalı mesajlar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Cuma günü Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölümüyle ilgili sessizliğini koruduğu için dikkatleri üzerine çeken Bahçeli, konuyla ilgili üstü kapalı mesajlar verdi.

"KİMSE SUSKUNLUĞUMUZDAN CESARET ALMAYA KALKIŞMASIN"

MHP lideri, "Önümüzü kesmek için pusu kuranlar yine olacaktır, bu beklenmelidir. 2023'ün muazzez hedeflerini lekelemek, yürüyüşümüzü sekteye uğratmak için tetikte bekleyen menfaat çeteleri yine şanslarını deneyeceklerdir. Fakat kimse sabrımızı yanlışa yorumlamasın. Hiç kimse suskunluğumuzdan cesaret almaya kalkışmasın. Kötülüğünü bildiğimiz odakların hesapları ters tepecektir." dedi.

"MHP'NİN ONURUNA MUSALLAT OLAN KEPAZELERİ ASLA AFFETMEYECEĞİZ"

Açıklamasının devamında "2023 hedeflerini kirlettirmeyeceğiz" diyen Bahçeli şöyle devam etti: "Kötü niyetini bildiğimiz odakların bizimle aşık atması, bize ayar verme küstahlığına tevessül etmeleri sonuç vermeyecek, yapılan hesaplar ters tepecektir. Bunların ortaklaşa emelleri, bizim ise el sürülmemiş hayallerimiz vardır. Habire nefret ve nifak kusan hayasızlara 2023'ün hedeflerini kirlettirmeyeceğiz. MHP'nin siyasi şeref ve onuruna musallat olan kepazeleri asla affetmeyeceğiz. Defalarca açılıp asidi kaçmış gazoz gibisiniz. Hiç de tat vermiyorsunuz. Doğru koşan yorulmaz. Doğruluk dost kapısıdır. Doğrudan şaşmayız, ahlaktan sapmayız. Birileri istedi diye hak bildiğimiz yoldan dönmeyiz. 53 yıllık mücadelemizden taviz vermeyiz. Üzerimize gelen beladan kaçmayız. Lider ülke Türkiye hedefimizi vicdanımızda taşırız. Ayağımıza basan olursa buna da tahammül etmeyiz."

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

"2022'yi geride bırakıp, 2023'e ulaşmayı bir tarih değişiminden daha çok milli tarihin dönüşümü şeklinde izah ve ifade etmek hatalı bir yorum olmasa gerektir. 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tecrübe hazinesidir. 2023 yılı Türkiye'nin kuruluşuyla Türk milletinin kurtuluş yıllarının parlak bir gelecekle buluşma rotasıdır. Kurtuluşumuzun fikri kaynağı bellidir o da Türk milliyetçiliğidir. İlhamını ecdadından alarak devletimizin kuruluş ilkelerini belirleyen lider bellidir, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. 1923'ün mesaj ve muhtevasını anlamadan, İstiklal Savaşı'nı anlamadan geleceğin yorumu imkansız değilse bile çok zordur. Belki çok bedel ödedik, belki çok çile çektik ama milletimizin istiklal sevdasıyla, yeminli Türk düşmanlarının nefes borusunu kesmeyi bildik.

"2023 YILI KAVŞAKTIR"

2023 yılı 1923'ün kuruluş ruhunu, kurucu şuurunu tedarik ve tebellüğ etmiş, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile bütünleşmiştir. Bu yıl Türk tarihinin kavşak, kader, karar noktasıdır. Ecdadının izinden yürüyerek geleceğe yürüyen bir ittifak ahlakının Türkiye damgasını vurması somut bir hakikat olarak tezahür edecektir. Kriz ve kaos dalgalarıyla, savaş karanlığıyla, huzursuzluk sancılarıyla 2022 beşeriyet aleyhine teberrüz eden ağır sorunlara sahne olmuştur. Dünya genelinde kavga ve kutuplaşma dinamikleri daha da sertleşmiştir. Terörizmin kanlı tertipleri, azgınlaşan ekonomik operasyonlar, emperyalist arzular 2022 yılını karartmıştır. Devasa gerilimler 2022 yılını gölgelemiştir. İnsanlık huzura susamıştır.

"DİPLOMASİDE ALTIN BİR YIL YAŞADIK"

Türkiye her anlamda ve her alanda öne çıkmış, sesini yükseltmiş, istikrarlı ve iddialı yapısını pekiştirmiştir. Ülkemiz diplomaside altın bir yıl yaşamıştır. Türkiye ekonomisi en çok büyüme kaydeden birkaç ülkeden birisi olmuştur. İhracatta rekorlar kırılmış, terörle mücadelede tarihi sonuçlar alınmıştır. Kronik sorunlara neşter vurulmuştur. EYT'de insanların mağduriyetin giderilmesi için adım atılmıştır. MHP ve Cumhur İttifakı TBMM'de gereğini gecikmeksizin yapacak. Asgari ücretin yüzde 100 zamla 8 bin 500 liraya çıkarılması, sosyal konut desteği, emekli ve memur maaşlarında artışlar toplumsal rahatlamayla birlikte 2023'ün çok daha güzel olacağının habercisi olacaktır. Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz ve doğalgaz fiyatlarında indirime girilmesi, Gabar'da bulunan petrol 2023'ün bereketi, Allah'ın lütfudur. Yerli ve milli otomobil yapan, Kızılelma'yı gökyüzüyle buluşturan, muazzam yollar açan, barajlar kuran, silah sanayinde atağa kalkan Türkiye'mizle ne kadar gurur duysak azdır.

"MUHALEFETİN İRADESİZLİĞİ SAKLANAMAZ DURUMDADIR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıldönümünde aziz milletimizin seçimiyle hem 13'üncü Cumhurbaşkanı'nı hem de 28'nci dönem milletvekilleri belirlenecektir. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında ister erkene alınsın biz iki seçeneğe hazırız. Seçim kararının alınabilmesi için ya 360 vekilin oyu ya da Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. İki yol da hukukidir. Altılı masayı oluşturan partilerin 6 Nisan'dan önceki seçime sıcak bakıp, sonrası için ipe un semesi demokratik değildir. Muhalefetin karmaşa içinde olduğundan dolayı iradesizliği saklanamaz durumdadır. Sorgulanan amaçlarıyla uzlaşma vasatına yanaşmaları son derece güçtür. Zillet ittifakı hazım ve özümsemede ciddi zaafı vardır. Bu ittifakın Türkiye'ye güveni yoktur.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ERGENLER GİBİ 'LOADİNG' MESAJIYLA MEŞGUL OLMASI PİŞKİNLİK ALAMETİDİR"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2022'nin son günlerinde 'Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı ne zaman belirlenecek' sorusuna, 'Kim olacak diye en garipsediğimiz olay bu' diyerek kaçak güreştiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Milletimiz zillet ittifakının kimi Cumhurbaşkanı adayını öğrenmesin mi? Gizlenen nedir? Sayın Kılıçdaroğlu, adaysan çık açıkla, değilsen adayınız kim ondan bahset. Bu zillet ittifakı şu saatten sonra fırtına koparsa bizde yaprak kıpırdamaz. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması altılı masada deprem yaratmaktadır. Bir isim üzerinde söz birliği sağlayamayan partilerin Türkiye'nin geleceğini şekillendirmeleri şüphesiz aklın alamayacağı bir garabettir. Kılıçdaroğlu'nun ergenler gibi 'Loading' mesajıyla meşgul olması pişkinliğin alametidir. Yüklenen milletin zillete soracağı hesabıdır."