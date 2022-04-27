Resmi Gazete'de yayınlandı: Çok sayıda görevden alma ve atama var - Son Dakika
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Resmi Gazete'de yayınlandı: Çok sayıda görevden alma ve atama var

27.04.2022 07:44

Cumhurbaşkanı imzasıyla çeşitli kurumlar ile bazı bakanlıklarda yapılan atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun ile Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş ve Hasan Hüseyin Aydemir'in görevden alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik Yıldırım görevden alınırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 12 müfettiş atandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDA YAPILAN ATAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Başkontrolörlüklerine; Harun Gürer, İsmail Halıcı, Semih Şahin ve Turgut Sayılır, Hazine Kontrolörlüğüne ise Fatih Yetişen getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Başmüfettişliklerine 36 başmüfettiş, Vergi Müfettişliğine 9 müfettiş atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA GÖREVLENDİRMELER

Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar görevden alındı, yerine Harun Fatsa getirildi. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz görevden alındı. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ramazan Aşçı, Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Türkmen, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Küçükali, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Yiğit, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Erhan Baydur, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ayhan Teltik, Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Demir, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Polat ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hüseyin Burak Fettahoğlu atandı.

TİCARET BAKANLIĞINDA YAPILAN ATAMALAR

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne Mehmet Ali Kılıçkaya, İthalat Genel Müdürlüğüne Mehmet Azgın, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğüne Emre Orhan Öztelli, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne Hakkı Karabölük, Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne Oğuzhan Şatıroğlu, Strateji Geliştirme Başkanlığına Süleyman Alıcı, Ticaret Müfettişliğine 3 müfettiş getirildi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINDA GÖREVDEN ALMALAR VE ATAMALAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcısı Naci Kaya ile IV. Bölge Müdürü Yusuf Taşkan görevden alındı. Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdür Yardımcılığına Burak Okçu, Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Zafer Aslan, X. Bölge Müdürlüğüne Buğrahan Çakmak, DLH Marmaray (İstanbul) Bölge Müdürlüğüne Gökhan Taş atandı. Başmüfettişliklerine ise 9 başmüfettiş atandı.

DİĞER ATAMALAR

Resmi Gazete'de yapılan diğer atamalara göre; Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığına İrfan Keskin getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişliklerine 7 başmüfettiş atanırken, Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mehmet Aydın getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişliklerine 12 başmüfettiş atandı. Nükleer Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına İsmail Hakkı Arıkan getirilirken, üyeliğine de Memduh Fatih Çınar atandı. Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi Soner Korkmaz görevden alındı, yerine Hasan Kaymak atandı.

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Kaynak: DHA

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