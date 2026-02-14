Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka - Son Dakika
Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
14.02.2026 19:58  Güncelleme: 23:39
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Haberler.com canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Yeni bakan atamalarıyla ilgili konuşan Arıkan, "Bakan atamalarını ülkenin baskın seçime gitme noktasında eklenen bir halka olarak görüyorum. Seçimlere yaklaşılacağı zaman üç bakan değişir. Ulaştırma, adalet ve içişleri. İkisi değişti." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Haberler.com canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yeni bakan atamalarıyla ilgili konuşan Arıkan, çarpıcı bir iddiada bulundu. Arıkan bakan atamalarının baskın seçime gitmede son halka olduğunu iddia etti.

Arıkan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yeni görev alan bakanlarımızı tebrik ediyorum. Ön yargılardan arınmış bir şekilde her iki bakana hukuku üstün tutarak Türkiye'nin kaybettiği güven ortamını tesis edecek çalışmalarda başarılar diliyorum. Meclis'te gerilim yükselirse sokaklarda güven azalır. Sokakta gerilim yükselir. Sokaklarımız çetelerin ellerine bırakılmış durumda. Meclisteki kavga dilinden dolayı sokaklarda maalesef güvensiz hale geliyor.

"TÜRKİYE'NİN İHTİYACI BAĞIRAN SİYASET DEĞİL, UZLAŞAN SİYASET"

Bugün Türkiye'de bağıran siyasetçi merakı var. Bağıran siyasetçinin prim yaptığıyla ilgili kanaat var. Türkiye'nin ihtiyacı bağıran siyaset değil, konuşan, uzlaşan siyasettir. Biz bu boşluğu doldurmak istiyoruz.

"SEÇİME GİTME NOKTASINDA YENİ HALKA"

Bakan atamalarını ülkenin baskın seçime gitme noktasında eklenen bir halka olarak görüyorum. Seçimlere yaklaşılacağı zaman üç bakan değişir. Ulaştırma, adalet ve içişleri. İkisi değişti. Sayın Yerlikaya ve Sayın Yılmaz Tunç neyi eksik yaptı da görevden alındılar da görevden alındılar. Bunu paylaşmaları lazım.

"ADALET BAKANI PARTİLER ÜSTÜ OLMALI"

Adalet Bakanı partiler üstü olmalı. Siyaset üstü olmalı. Muhalefetle bu kadar kavgalı olmamalı. Yarından insanların kaygı duymayacağı, adaletin 86 milyona eşit davranacağı bir müesseseyi tesis etmek lazım. Umarım Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndayken dönemindeki hatırların tekrar canlanmadığı bir yönetim modeli ortaya konur. Umarım adaletli yönetir, iktidarın bekası için adaletin tecellisi için çalışır.

İÇİŞLERİ BAKANI İLE İLGİLİ "HAFIZ" TARTIŞMALARI

İçişleri Bakanı da atandı. İktidar, bakanın hafızlığı üzerinden pr çalışması yapıyor. Muhalefet, hafızlığı üzerinden itibarsızlaştırma çalışması yapıyor. Bir insanın hafız olması, o makam için de çok büyük anlam ifade etmez. Öyle bir sert kutuplaşma var ki, bu Türkiye için rahatsız edici bir durum.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Bugün meseleyi adalet üzerinden okumayı, kardeşlik diliyle siyasete taşımak gerektiğini söylüyoruz. Ama bir yıl geçti elde var sıfır. Maalesef sadece Öcalan'a indirgenen, PKK'nın görev yapan teröristlere indirgenen bir dil olduğunu görüyoruz, bu doğru değil. Ama biz yine de her zaman bu meseleyi olumlu pencereden bakarak bu sürecin olumlu bitmesini istiyoruz. Süreç olumsuz biterse tekrar bu kadar geniş mutabakat sağlama imkanı bulamayabiliriz.

Bu sorunun çözümüyle alakalı bölge ülkelerinin de masada olması gerekiyor. En önemli unsurlardan biri ABD. Bölge gerçeklerini görmek, İran, Irak ve Suriye'nin katılımıyla bir organizasyon yapılmalı. Öcalan'a umut hakkı olma ihtimalini ben söz konusu görmüyorum.

Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Haberler.com canlı yayınında açıklamalar
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan

"SİYASETTE ÜÇÜNCÜ BİR YOL ZARURİ"

İttifak haberlerini ben de sizin gibi masadan okuyorum. Böyle bir mekanizma, partilerle görüşme trafiği yok. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber, bir partinin tek başına seçime gireceğim cümlesi altı boş bir cümle. İttifak kurulmadan yönetimde söz sahibi olmak mümkün değil. Üçüncü bir yol bu insanlar için zaruridir. Mevcut itidar ve ana muhalefetten memnun olmayan ciddi bir kitle var. Bir mekanizma var, geri planda görüşme yapılıyor ancak şu an kamuoyuna açıklanacak noktada değil. Üçüncü yoldan kastımız güçlü bir muhalefet değil, güçlü bir iktidar.

ANKET ÇALIŞMALARI VE OY ORANLARI

Anket çalışmaları yapıyoruz. 2025'in ikinci altı ay üye kayıtlarına baktığımızda, üye sayısını en çok artıran partiyiz. 80 binin üzerinde kayıt var. Şu anda istediğimiz oy oranında olduğumuzu söyleyemeyiz. 1 yıl içinde oy oranımızı yüzde 1'lerden 2,5'a kadar çıkardık.

"TOM BARRACK'IN İSMİ EPSTEİN DOSYALARINDA 544 KEZ GEÇİYOR"

Epstein'i.n Türkiye bağlantılarının derhal ele alınması gerekiyor. Tom Barrack. Amerika'nın Türkiye büyükelçisi. Bu isim Epstein belgelerinde 544 kez geçiyor. Ve bu isimle ilgili hala bir yaptırım uygulanmadı. Bizim depremde kaybolan çocuklarımız var. 2016'dan sonra TÜİK kaybolan çocuklarla ilgili veri açıklamamaya başladı. Ben bunun nedenini merak ediyorum. Tom Barrack eli bile sıkılmaması gereken bir isim. Türkiye bu konuda ABD'ye tavır koymalı.

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Türkiye'nin beka meselesini tartışacaksak bunu konuşmalıyız. Geleceğimizi tehdit ediyor. Artık o kadar yaygınlaştı ki ilkokula kadar indi. Son yapılan operasyonlar işi biraz sulandırdı, magazinleştirdi. Bir futbolcunun, türkücünün saçından tırnağından ne çıkacağını günlerce beklemek yerine o ilkokuldaki uyuşturucu satışının önüne geçmek gerekiyor.

"BATAKLIĞI KURUTMAK LAZIM"

İçişleri Bakanlığı operasyonlarda şu kadar uyuşturucu yakalandı diyor. İyi de bunun baronu kim? Bu uyuşturucuyu ülkeye kim sokuyor? Biz sivrisinek avlamakla meşgulüz. Bir de bunun bataklığı var. O bataklığın sahipleri de uyuşturucu baronları. Bunlara bir operasyon yapılmadığını görüyoruz. İnşallah o operasyonlar yapılır da rahat bir nefes alınır. İnşallah sayın bakanlar kimseden çekinmeden bu işin sivrisinek kısmı değil bataklık kısmıyla uğraşır.

"EKONOMİ, HÜKÜMETİN EN ZAYIF HALKASI"

Ekonomi, hükümetin en zayıf halkalarından birisi. Sayın Şimşek ekonominin başına getirildiğinde enflasyon yüzde 38'lerdeydi bugün yüzde 31'de. Aradan 3 yıl geçti. Çok acımasız politikalar uygulandı. Emeklilere açlık sınırının altında rakam teklif edildi. Asgari ücret cumhuriyet tarihinde ilk kez açlık sınırının altında kaldı. Çiftçiler yüz üstü bırakıldı. Esnaflar ve vergi dairesi memurları beraber çalışıyorlar. Ocak ayında yüzde 1 olan enflasyon 1 ay içinde yüzde 5'e çıktı.

Ekonominin düzelmesi için iktidarın düzelmesi gerekiyor. 2002'de iktidara geldiklerinde yoksullukla mücadele edeceğiz dediler. O tarihte emekli maaşı asgari ücretin yüzde 50 fazlasıydı. Aradan 23 yıl geçti ve bugün en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 25 aşağısı. Çünkü zihniyetlerinde bir sıkıntı var. Sadece faiz lobilerini mutlu etmek üzere bir kurgu kurdular.

"BİZE BİR YIL VERSİNLER..."

Pazartesi iktidar biz bu işi yapamadık, siz yapın desinler. 1 yıl versinler, 1 yılda Türkiye'yi yaşanabilir bir hale getirebiliriz. Devasa gördükleri problemleri, çözülmez gördükleri problemleri biz çözebiliriz. Çünkü bizde Milli Görüş ruhu var, Milli Görüş mayası var.

"BİZ NE ZAMAN İKTİDARA GELMİŞSEK ÜLKENİN YÜZÜ GÜLMÜŞ"

Biz ne zaman iktidara gelmişsek ülkenin yüzü gülmüş. Kıbrıs Barış Harekatı'nı biz yapmışız, ABD'ye resti biz çekmişiz. ABD üslerine biz el koyabilmişiz. Ağır sanayi hamlesini başlatarak ülkenin 4 bir yanını fabrikalarla biz donatmışız. D-8 gibi NATO, AB'ye karşı bir birliktelik ortaya koyabilmişiz. Kendi savunma paktımızdan bahsedebilmişiz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk ve son kez denk bütçeyiz biz yapabilmişiz.

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ GELECEKTEN ÜMİTSİZ"

Ülkeye önce umut vermemiz gerekiyor. İnsanlar mutsuz. İnsanlar gülmeyi unutmuş. Şu anda iktidar yetkililerinin artık inandırıcılıkları kalmadı. İkincisi Türkiye'de adaleti kamil manada tesis etmeliyiz. Hakimlere, savcılara şunu söyleyeceğiz: Karar verirken, yasalar, deliller ve vicdanınıza göre karar verin. Bunun garantisini vermeliyiz. Diğer başlık ekonomi. İnsanlarımız aç. Çocuklarına iki zeytin, bir parça ekmek veremediği için anne ve babaların içi parçalanıyor. Üniversite öğrencileri gelecekten ümitsiz. Aldıkları bursla geçinemiyorlar.

"BASKIN SEÇİM HER AN OLABİLİR"

Baskın seçim her an olabilir. Adalet bakanının performansına bağlı. Eğer adil bir bakanlık yaparsa erken seçim beklemiyorum. Normal şartlarda iktidarın seçimleri kazanması mümkün değil. Ama sayın bakan üzerinden bir operasyon yapılırsa mayısta da haziranda da her an baskın bir seçim olabilir."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • 1234 1234:
    bi yol olmaz bunlardanda 28 29 Yanıtla
  • akil çelik akil çelik:
    Ancak falcı gibi yorum yaparsınız 21 19 Yanıtla
  • Ceylan.568 Ceylan.568:
    bu kim tanımıyorum 20 19 Yanıtla
  • Ali Cakar Ali Cakar :
    E ne olmus degistigse. 18 17 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Sn Arıkan lütfen ülkeye dış politikada fiyasko getirenlerin başında gelen Davutoğlu'ndan uzak durun. 21 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
