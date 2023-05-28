Sandıkların büyük çoğunluğu açıldı, 'Erdoğan kazandı' paylaşımları peş peşe geliyor

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için bugün tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Saat 18.15 itibarıyla yayın yasağının kalkmasıyla seçim sonuçları büyük oranda netleşti.

TEBRİK YAĞIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 52'nin üzerine oy alması sonrasında sosyal medyada "Erdoğan kazandı" paylaşımları yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı paylaşımda "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise paylaşımında "Başlasın Türkiye Yüzyılı, yarın değil hemen şimdi" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek "Bay bay Kemal" yazdı.