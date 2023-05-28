Sandıkların büyük çoğunluğu açıldı, "Erdoğan kazandı" paylaşımları peş peşe geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sandıkların büyük çoğunluğu açıldı, "Erdoğan kazandı" paylaşımları peş peşe geliyor

Sandıkların büyük çoğunluğu açıldı, "Erdoğan kazandı" paylaşımları peş peşe geliyor

28.05.2023 19:54

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde sandıkların büyük çoğunluğu açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Erdoğan'ın yüzde 52'nin üzerinde oy alması sonrası sosyal medyada "Erdoğan kazandı" paylaşımları yapılmaya başlandı.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için bugün tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Saat 18.15 itibarıyla yayın yasağının kalkmasıyla seçim sonuçları büyük oranda netleşti.

TEBRİK YAĞIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 52'nin üzerine oy alması sonrasında sosyal medyada "Erdoğan kazandı" paylaşımları yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı paylaşımda "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sandıkların büyük çoğunluğu açıldı, 'Erdoğan kazandı' paylaşımları peş peşe geliyor

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise paylaşımında "Başlasın Türkiye Yüzyılı, yarın değil hemen şimdi" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek "Bay bay Kemal" yazdı.

Sandıkların büyük çoğunluğu açıldı, 'Erdoğan kazandı' paylaşımları peş peşe geliyor
Sandıkların büyük çoğunluğu açıldı, 'Erdoğan kazandı' paylaşımları peş peşe geliyor
YORUMLAR
500

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sandıkların büyük çoğunluğu açıldı, 'Erdoğan kazandı' paylaşımları peş peşe geliyor - Son Dakika


Son Dakika
19:48 Sandıkların büyük çoğunluğu açıldı, "Erdoğan kazandı" paylaşımları peş peşe geliyor
19:44 Seçim sonuçları büyük oranda netleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik Katar'dan geldi
19:19 AK Parti'den "Balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmayın" diyen CHP'ye tepki: O işi 14 Mayıs gecesi siz yaptınız
19:07 Sandıklar açılmaya devam ederken Ahmet Çakar'ın yaptığı kehanet dalga konusu oldu: Türkiye'nin en uzun gecesi olacak
19:00 Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu birinci çıktı
18:55 CHP'nin kalesi İzmir'de son durum! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la arasındaki farkı açtı
18:53 Son Dakika! Oy sayımı devam ederken CHP'den açıklama: Balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmayın, yarış başa baş gidiyor
18:50 Cannes'da ödül alan Merve Dizdar'a bir tebrik de eski eşi Gürhan Altundaşar'dan geldi
18:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullandığı sandıktan birinci çıktı
18:31 Kılıçdaroğlu geriden gelip öne geçti! İşte Ankara'dan ilk sonuçlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2023 19:59:28. #1.12#
SON DAKİKA: Sandıkların büyük çoğunluğu açıldı, "Erdoğan kazandı" paylaşımları peş peşe geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement