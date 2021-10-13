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"Siyasi Cinayet" tartışmasına Destici'den yorum: Cumhur İttifakı seçimi vermemek için cinayet işleyecek algısı yapılıyor - Son Dakika

"Siyasi Cinayet" tartışmasına Destici'den yorum: Cumhur İttifakı seçimi vermemek için cinayet işleyecek algısı yapılıyor

13.10.2021 17:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Siyasi Cinayet' sözlerine Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Siyaseti kızıştırmak, siyasi atmosferi ayrıştırma noktasında daha da tetiklemek için maalesef CHP Genel Başkanı başta olmak üzere muhalefet..." sözlerine yer verdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmalarda, siyasi cinayetler işlenebileceğine dair iddialarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına İYİ Parti cephesinden Koray Aydın destek verdi. İktidar kanadı iddiaların temelsiz olduğuna vurgu yaparken, tartışmalara BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Destici, iddiaların temelinde Cumhur İttifakı'nın iktidarı vermemek için cinayet işleyeceği vurgusu olduğunu dile getirdi.

KARDEŞİNİN KAYINVALİDESİ VEFAT ETTİ

Kardeşinin kayınvalidesi Nadire Terli'nin cenaze töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, kardeşi Mücahit Destici'nin dün akşam hayatını kaybeden kayınvalidesi Nadire Terli'nin cenaze namazına katılmak için Eskişehir'e geldi. Bir süre korona virüs ile mücadele ettikten sonra sağlığına kavuşan, ancak başka rahatsızlıklarından dolayı vefat eden 65 yaşındaki Terli için bugün Gökmeydan mahallesindeki Ziyapaşa Camii'de cenaze namazı düzenlendi. Cenazeye, kardeşini acı gününde yalnız bırakmamak için Eskişehir'e gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Terli'nin yakınları katıldı.

'Siyasi Cinayet' tartışmasına Destici de katıldı: Cumhur İttifakı seçimi vermemek için cinayet işleyecek algısı yapılıyor

"İKTİDARI VERMEMEK İÇİN BUNLARI YAPACAKLAR VURGUSU VAR"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici cenazenin ardından gündeme dair açıklamalar yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Siyasi Cinayet' söylemleri ile ilgili konuşan Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Siyaseti kızıştırmak, siyasi atmosferi ayrıştırma noktasında daha da tetiklemek için maalesef CHP Genel Başkanı başta olmak üzere muhalefet partilerinin yani Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarından farklı söylemler duyuyoruz. Akıl almaz, temelsiz söylemlerle karşılaşıyoruz. Bunlardan sonuncusu da Kılıçdaroğlu Türkiye'de siyasi cinayetlerin işlenebileceğini ve toplumsal olaylar yaşanabileceğini ifade etti. Bunu neye dayandırdı? Cumhurbaşkanı'nı, hükümeti, Cumhur İttifakı'nı seçimden sonra yönetimi devretmemek için bunları yapacağı vurgusu vardı. Tam net açıklamasa da kastettiği buydu. Ama Türkiye'nin demokrasi geleneğinde böyle bir şey yok. Olmayan bir şeyi Kılıçdaroğlu'nun söylemesi kendisine de yakışmamıştır. Başında durduğu siyasi partiye de yakışmamıştır. Türk siyasi hayatına ve demokrasiye de yakışmamıştır.

'Siyasi Cinayet' tartışmasına Destici de katıldı: Cumhur İttifakı seçimi vermemek için cinayet işleyecek algısı yapılıyor

"BİLGİ OLMADAN SÖYLÜYORSA TÜRKİYE'YE ZARAR GETİRİR"

Bu güne kadar Türkiye'de darbeler olmuştur, milli iradeye saldırıldığı ve gasp edildiği dönemler olmuştur ama hiçbir zaman Türkiye'yi yöneten hiçbir siyasi partinin yönetimi devretmediği olmamıştır. Bundan sonra da olmaz. Elinde somut bir bilgi veya belge varsa, bunu da yetkililerle paylaşması lazım. Dün de söyledim. Kamuoyuyla paylaşabileceği kadarını paylaşması gerekiyor. Ama elinde bir bilgi olmadan da bunları söylüyorsa bu da Türkiye'ye zarar verir. Kılıçdaroğlu Gara Operasyonu olduğunda olayların en ince ayrıntısına kadar topluma anlatılmasını istiyordu. Bizi bilgilendirin, meclisi bilgilendirin diyordu. Bende o zaman mecliste PKK'nın olduğunu söylemiştim. HDP, PKK'nın uzantısı. Biz PKK ile mücadele ediyorduk. Mecliste her şeyi nasıl söyleyebilirdik. Duran Kalkan'ın Pervin Buldan'dan ne farkı var gibi benzetmeler yapmıştık. O gün bunları söyleyen Kılıçdaroğlu'nun bugün eğer elinde bu bilgiler varsa bunları Cumhuriyet Savcılığı ile paylaşması gerekiyor.

'Siyasi Cinayet' tartışmasına Destici de katıldı: Cumhur İttifakı seçimi vermemek için cinayet işleyecek algısı yapılıyor

"SİYASİ KAZANÇ İÇİN YAPIYORSA YAKIŞMAZ"

Bunları devlet yetkilileriyle paylaşın, önlem alınsın. Paylaşabileceğiniz kadarını kamuoyu ile paylaşın ve milleti uyarın. Ama yoksa da sırf siyasi ortamı germek, Cumhurbaşkanı'nı, hükümeti, Cumhur İttifakı'nı zora sokmak, bu anlamda milleti ayrıştırarak buradan siyasi bir kazanç elde etmek istiyorsanız bu da size yakışmaz diyorum. Başında bulunduğunuz partiye, Türkiye siyasetine, demokrasiye yakışmıyor diyorum. Bizim suhulete, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var."

'Siyasi Cinayet' tartışmasına Destici de katıldı: Cumhur İttifakı seçimi vermemek için cinayet işleyecek algısı yapılıyor
'Siyasi Cinayet' tartışmasına Destici de katıldı: Cumhur İttifakı seçimi vermemek için cinayet işleyecek algısı yapılıyor
Siyasi Cinayet tartışmasına Destici'den yorum: Cumhur İttifakı seçimi vermemek için cinayet işleyecek algısı yapılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı, Cinayet, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 'Siyasi Cinayet' tartışmasına Destici'den yorum: Cumhur İttifakı seçimi vermemek için cinayet işleyecek algısı yapılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Siyasi Cinayet" tartışmasına Destici'den yorum: Cumhur İttifakı seçimi vermemek için cinayet işleyecek algısı yapılıyor - Son Dakika
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