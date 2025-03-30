Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara'nın ilk kabinesi açıklandı! Dikkat çeken isimler var - Son Dakika
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Politika

Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara'nın ilk kabinesi açıklandı! Dikkat çeken isimler var

Suriye\'de Cumhurbaşkanı Şara\'nın ilk kabinesi açıklandı! Dikkat çeken isimler var

Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara başkanlığındaki yeni kabine için yemin töreni düzenlendi. Yeni kabinede toplumun farklı kesimlerini temsil eden isimler yer aldı. Törende bir konuşma yapan Şara, ''Adalet, her şeyin temelidir ve bu değer, aldığımız her kararı yönlendirecek bir pusula olacaktır'' dedi.

30.03.2025 09:08
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Suriye'nin başkenti Şam'daki halk sarayında 61 yıllık Baas rejimi devrildikten sonra Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında kurulan ilk kabine için yemin töreni düzenlendi.

"GEÇMİŞİMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE..."

Törenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Şara, "Bugün, geçmişimizden aldığımız güçle, güçlü bir irade ve kararlılıkla, hak ettiğimiz bir geleceğe doğru yürümeye başladığımız gündür" ifadelerini kullandı.

Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara'nın ilk kabinesi açıklandı! Dikkat çeken isimler var

"EĞİTİM VE SAĞLIK SİSTEMİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Şara, "Devletin kurumlarını yeniden inşa edecek, tüm süreçlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alacağız. Uzun yıllardır halkımızın yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele edeceğiz. İnsan haklarını ve temel özgürlükleri koruyacak ve bunları daha da güçlendireceğiz. Gelecek nesillere daha iyi bir yaşam sunabilmek için eğitim ve sağlık sistemimizi geliştireceğiz" diyerek vizyon planlarını sıraladı.

Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara'nın ilk kabinesi açıklandı! Dikkat çeken isimler var

"ADALET HER ŞEYİN TEMELİDİR"

Şara, "Birlikte çalışarak, vatanımızı kalkındıracağız ve hiçbir şekilde yolsuzluğun kurumlarımıza sızmasına izin vermeyeceğiz. Adalet, her şeyin temelidir ve bu değer, aldığımız her kararı yönlendirecek bir pusula olacaktır" dedi.

Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara'nın ilk kabinesi açıklandı! Dikkat çeken isimler var

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ" MESAJI

Cumhurbaşkanı Şara, "Bu hükümetle değişim ve kalkınma yolunda kararlıyız. Halkımızın güvenini boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışacağız" ifadesini kullandı.

Şara'nın yeni kabinesinde yer alan isimler şöyle sıralandı:

1- Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani

2- Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra

3- İçişleri Bakanı Enes Hattab

4- Adalet Bakanı Mahzar el Veys

5- Yüksek Öğretim Bakanı Mervan Halebi

6- Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayır Şükri

7- Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat

8- Enerji Bakanı Muhammed Beşir

9- Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye

10- Ekonomi Bakanı Nidal Şaar

11- Sağlık Bakanı Musab Nezzal el Ali

12- Yerel Yönetimler Bakanı Muhammed Ancerani

13- Telekomünikasyon Bakanı Abdüsselam Heykel

14- Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih

15- Tarım Bakanı Emced Bedr

16- Eğitim Bakanı Muhammed Abdülrahman Terko

17- Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdürazzak

18- Kültür Bakanı Muhammed Salih

19- Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Samih Hamıd

20- Turizm Bakanı Mazen Salihani

21- İdari Kalkınma Bakanı Muhammed Sikaf

22- Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir

23- Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa

TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİNDEN İSİMLER YER ALDI

Kabinede, Hristiyan toplumunda tanınan isimlerden Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, Dürzi nüfusun yoğunlukla yaşadığı Suveyda'dan Tarım Bakanı Emced Bedr, Afrin bölgesinden Eğitim Bakanı Terko ile Alevi nüfus ağırlıklı Lazkiye bölgesinden 2006-2011 yılları arasında da Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Yarub Bedir, toplumun farklı kesimlerini temsil eden isimler oldu. Bu arada İstihbarat Başkanı Enes Hattab'ın İçişleri Bakanı görevini devraldığı, Dışişleri ve Savunma bakanlıklarında aynı isimlerin görevlerine devam ettiği dikkati çekti.

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Son Dakika Politika Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara'nın ilk kabinesi açıklandı! Dikkat çeken isimler var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hasan DUR:
    Kur'an eğitimleri yasaklanmamış, Alfabe değiştirilmemiş, Alimler asılmamış, Avrupa'dan kanunlar ithal edilmemiş, İngiliz ve Amerikan büyükelçileri ortalıkta dolaşıyor. Başörtüsü yasaklanmamış, Yahudi şapkası giyme mecburiyeti getirilmemiş. Atatürkçülerin içine sinmedi bu. Atatürk Atatürk diyenler hadi bastırın?? 24 52 Yanıtla
  • taner taner:
    Icınızden bi turlu kurt demek gelmiyor durzi alevi kurt yasak ama kurtler orda dahada guclu ınsallah cumhur başkanı da kurt olacak istemeseniz bile kurtler dahada çoğalacak 16 31 Yanıtla
  • Aganın Oglu:
    hayırlısı 36 9 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    hain bunlar Hain. 18 11 Yanıtla
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