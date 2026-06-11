Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kabul Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kabul Edildi

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kabul Edildi
11.06.2026 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM, toprak koruma ve çeltik düzenlemelerini içeren teklifi kabul etti, 2/B uygulamaları yeniden başlıyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, toprak koruma ve arazi kullanımına ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, toprak koruma ve arazi kullanımına ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları, grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri ve siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergelerin ardından teklife geçildi. Teklif üzerine yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklif kabul edilerek kanunlaştı.

SORUN YAŞANAN ALANLARDA YENİDEN 2/B UYGULAMASI YAPILACAK

Kanuna göre; sorun yaşanan alanlarda yeniden 2/B uygulaması yapılacak. Bu kapsamda 2/B ile karar verilen ve Orman Genel Müdürlüğü'nün incelemeleri sonucunda kanunda açıkça sayılan sebepler dışında hükmen iptal edilen yerler ile 2/B uygulamalarını taşıyan orman kadrosu tutanaklarında, bu uygulamaların tamamlandığı ya da yapılacak başka bir yer olup olmadığına bakılmaksınız 2/B uygulamaları yürütülebilecek. Yapılan bu uygulamalar ikinci kadastro sayılmayacak. 2/B uygulamaları yapılan alanlarda yer alan taşınmazlar hakkında açılmış davalar bulunması halinde, yapılan çalışmalar Orman Genel Müdürlüğünce mahkemeye bildirilecek. Diğer taraftan köylerin statü değişikliği ve mevcut kanunda uygulanmakta olan mesafelerin 1936 yılına göre değerlendirilmiş olması sebebiyle 'Çeltik Ekimi Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre çeltik ekim alanının yerleşim yerlerine uzaklığı yeniden belirleniyor. Çeltik tarlaları, il ve ilçe merkezlerine imar sınırından itibaren 500 metre, köy ve mahallelerde ise 50 metre uzaklıkta bulunabilecek. Uzaklıklar, köy ve mahallelerde en kenar evin dış çevresi ile çeltik ekilen yerlerin en yakın noktasının arası ölçülerek belirlenecek.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARBON YUTAK ORMANLARI KURULACAK

Kanunla birlikte 'Orman Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor Yapılan değişiklikle küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü karbon yutak ormanları kuracak. Müdürlük ayrıca bedel alarak görevlendirdiği işletmeler eliyle ormanlar kurabilecek. Kurulmuş ormanların ise tesis maliyetinden az olmaması ve karbon piyasası rayiç bedeli tahsis edecek, yönetecek ve işletebilecek. Müdürlük uygulama ile ilgili tanım, şekil, şart ve esasları İklim Değişikliği Başkanlığının görüşünü alarak yönetmelikle düzenlenecek. Maddenin yürürlüğü girdiği tarih öncesinde 'devlet ormanı' olarak nitelendirilen taşınmazlarda ise hazine adına kayıtlı olmayan, tapu ve kadastro veya imar mevzuatına göre oluşturulan kişi veya firmalar adına tescilli kişilerin, Orman Genel Müdürlüğü'ne uygun başvuru yapması halinde mevcut tapu kayıtları, bedel alınmaksızın geçerli kabul edilecek. Tapu kütüklerindeki varsa orman şerhleri terk edilerek söz konusu taşınmazlar hakkında Kanun uyarınca işlem yapılacak. Açılan davalar sonucunda tapularının iptaline karar verilerek kesinleşen ancak tapuda henüz infaz edilmeyen kararlara konu olan taşınmazlar hakkında taşınmaz bedeli karşılığı olarak mahkeme kararları gereğince ödeme yapılmamış olması veya yapıldıysa ödemenin hazineye geri ödenmesi hallerinde bu düzenleme uyarınca işlem yapılacak. Ancak toplam ödeme bahse konu taşınmazın güncel değerinden az olmayacak. Orman Genel Müdürlüğünce bildirilen, malikleri veya akdi ve kanuni halefleri tarafından idareye başvurulmayan veya mahkeme kararları gereği yapılan toplam ödemesi Hazineye geri ödenmeyen 3 hektardan küçük taşınmazlar ve alan büyüklüğüne bakılmaksızın taşınmazlar arasındaki tescilli veya tescilsiz yol, boşluk ve benzeri alanlar Milli Emlak Genel Müdürlüğünce değerlendirilebilecek.

ALKOLLÜ İÇKİLERİ ÜRETENLER HİÇBİR ETKİNLİĞE İFADE, ŞEKİL, İSİM, İŞARET KULLANARAK DESTEK OLAMAYACAK

Kanun ile hidroelektrik enerji üretim tesisi ile ilgili düzenlemeler yapılıyor. Buna göre; DSİ tarafından belirlenen işletme talimat ve programına uymaması veya eksiklikleri gidermemesi halinde şirkete toplam ceza tutarı 250 bin liradan az, 5 milyon liradan çok olmamak üzere tesisin hidrolik kurulu gücüne bağlı olarak megavat başına 50 bin lira ile 100 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak. Alkollü içkileri üreten, ithal eden veya pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe veya her türlü mecrada yapılacak yayın ve paylaşımlara ticaret unvanlarıyla, ürünlerinin marka, amblem, logolarıyla, ürünlerin arz ambalajında yer alan ifade, şekil, isim, işaret ve görselleri kullanarak destek olamayacak. Alkollü içkilerin veya alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayan firmaların isim, marka, logo, amblemini çağrıştıracak şekilde isim, sözcük, şekil, resim ve harfler iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, satış ünitelerinde ve hiçbir etkinlik alanında bulundurulamayacak. Ülke genelinde 22.00 ila 06.00 saatleri arasında perakende alkollü içki satış yasağına ilişkin denetimler sonucunda verilen idari yaptırım yetkisi mülki idare amirlikleri yerine mahalli mülki amirliklere devrediliyor. Alkol satışı yapılan iş yerleri yeni düzenlemeye hazırlık yapmaları için 1 yıl süre tanınacak.

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ YARGI HARÇLARI VE VERGİ YARGISI HARÇLARINDAN MUAF TUTULUYOR

Öte taraftan kanunla Atatürk Orman Çiftliği ve gayrimenkullerine yönelik adımlar atılıyor. Atatürk Orman Çiftliğine bağlı gayrimenkullerin bina ve arazi vergileri yönüyle muafiyetinde birlik sağlanıyor. Ayrıca Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, yargı harçları ve vergi yargısı harçlarından muaf tutuluyor, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçiliyor. Kanunda yer alan bir diğer maddeyle; il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, köy tüzel kişilikleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, su yapılarından kaynaklanabilecek kaza ve kayıpların önlenmesi için kendi görev ve sorumlulukları dahilinde gereken koruyucu güvenlik tedbirlerini alacak ve bu konuda DSİ'yi bilgilendirecek. DSİ tarafından inşa edilen tesislerin bulunduğu yerin kısmen ya da tamamen imar planı kapsamına alınması veya herhangi bir sebeple meskun mahal sınırları içerisinde kalması durumunda DSİ tarafından belirlenen koruyucu güvenlik tedbirleri ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından alınacak. Su yapıları ile ilgili ya da su yapılarında veya koruma alanlarında gerçekleştirilen çalışmalarda kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması için DSİ tarafından belirlenen koruyucu güvenlik tedbirlerinin alınmasını da, çalışmayı yapan kamu kurum ve kuruluşu gerçekleştirecek.

ŞEKER PANCARI FİYATI, KİŞİLER, ÜRETİCİLER VE TEMSİLCİLER ARASINDAKİ MUTABAKATA GÖRE BELİRLENECEK

Ayrıca kanun ile birlikte 'Şeker Kanunu'nu da değişiyor. Buna göre, şeker pancarı fiyatları her yıl şeker fabrikası işleten kişiler ile üreticiler veya temsilcileri arasında varılan mutabakata göre belirlenecek. Sözleşme yapılmadan şeker pancarı ekilemeyecek. Buna aykırı hareket edenlerin takip ve kontrolü Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılacak. Şirketler şeker pancarını Bakanlıkça belirlenen ekim alanlarından üreticilerle sözleşme yaparak temin edecekler. Bakanlık gerekli görmesi durumunda şirketlerin ekim alanlarını yeniden belirleyecek. Şeker üretiminde kullanılan diğer ham maddeler ise şirketler tarafından üreticiler veya piyasadan temin edilecek. Şirketler, kendi ekim alanlarından yeterli ham madde bulamadığı takdirde münavebe esasları dahilinde kendi ekim alanları dışından da Bakanlığın izni ve denetiminde üreticilerle sözleşme yaparak pancar temin edebilecek ya da ihtiyacından fazla şeker pancarı üretimi yapabilen şirketlerden Bakanlık tarafından belirlenecek esaslara göre şeker pancarı satın alabilecek. Bakanlık, şeker pancarının ekiminden fabrikalara teslimine kadar olan tüm süreci denetleyecek, bu görevini yerine getirirken gerektiğinde kolluk kuvvetlerinden yardım alabilecek.

MEVZUAT DIŞINDA ETİL ALKOL SATIŞI YAPANLARA 100 BİN LİRAYA KADAR PARA CEZASI VERİLECEK

Kanun ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler piyasasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından gerekli izinleri alarak veya almadan mal veya hizmet üreten, işleyen, ihraç veya ithal eden, pazarlayan, alan veya satan gerçek ve tüzel kişilere yönelik idari yaptırımlar düzenleniyor. Kanunda belirlenen oranlarda yerli tütün kullanılmaması halinde firmalara verilen idari para cezası tutarları, en az 2024 yılı ortalama tütün alım fiyatı düzeyine çekiliyor. Mevzuat dışında etil alkolü bulunduranlara, satışa sunanlara veya satanlara olduğu gibi ticari amaçla kullananlara da 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığınca belgeleri askıya alınanların askı süresi içinde üretim, satış veya dağıtım yaptığının tespiti halinde 100 bin Türk lirasından 1 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek. Verilen süre içerisinde eksikliğin giderilmemesi veya aykırı fiilin, ilk fiilin işlenmesinden sonraki 5 yıl içinde ikinci kez işlenmesi halinde 100 Türk lirasından 1 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek, aykırı fiilin aynı süre içinde üçüncü kez işlenmesi halinde faaliyet türüne ilişkin belgeler iptal edilecek.

TARIMSAL AMAÇLI PROJEYE AYKIRI DAVRANANLARA EN AZ BİN LİRA CEZA VERİLECEK'

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda yapılan düzenleme ile 'Kooperatifler Kanunu'na tabi kooperatifler, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarındaki tarımsal niteliği korunacak alanlardan ayni hak edinemeyecek. Ancak tarımsal amaçlı faaliyet gösteren kooperatiflerin belirlenen alanlardaki taşınmazlar ile ilgili Bakanlık izni verilebilecek. Tarımsal amaçlı arazi kullanımına ilişkin plan ve projelere aykırı hareket edenlere bin liradan az olmamak üzere ceza verilecek. Ayrıca zarar verilen arazinin her metrekaresi için 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak. Projeye uyum sağlanması için kişilere azami 2 ay süre verilecek. İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise, ilgili idareler, kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilmeyecek. Bu hükme aykırı davranan idare, kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. İdari para cezasının tebliğinden itibaren aboneliğin 30 gün içinde iptal edilmemesi halinde aboneliğin devam ettiği her ay için ayrıca 100 bin lira idari para cezası verilecek.

GENEL KURUL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Teklifin kabul edilmesinin ardından Genel Kurul'da, uluslararası anlaşmalar ile ilgili görüşmelere devam edildi.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kabul Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ebru Benzer Ebru Benzer:
    güzel haberlerde ama fotoğraf video görmeden net bir şey diyemem işin gerçek durumu nasıl bunu bilmek gerek 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Murat Yakan Mehmet Murat Yakan:
    toprak koruma önemli bir konu tabi ama bu işlerin çiftçi ailelerine zararı olmasın diye yapılması lazım çünkü emeği harcayan insanlar var 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Yıldız Mehmet Yıldız:
    yahu bu kanun çıktı da ne değiştirecek bilmiyorum ya 2/B uygulaması filan çok karışık geldi bana daha da karmaşık mı yapıldı nedir bu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Diyarbakır’da banka saldırısında 2 tutuklama Diyarbakır'da banka saldırısında 2 tutuklama
Nijerya’da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü Nijerya'da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü
Kuzey İrlanda’daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti
ABD İran’a saldırı başlattı, altın 6 bin TL barajının altına düştü ABD İran’a saldırı başlattı, altın 6 bin TL barajının altına düştü
Kırıkkale’de bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı
ABD: İran’a yönelik saldırılarımız tamamlandı ABD: İran'a yönelik saldırılarımız tamamlandı
Cumhurbaşkanı Petro’nun görevden uzaklaştırıldığı iddiası Kolombiya’yı karıştırdı Cumhurbaşkanı Petro'nun görevden uzaklaştırıldığı iddiası Kolombiya'yı karıştırdı
İran’dan ABD’ye ağır misilleme Ürdün’deki El-Ezrak Hava Üssü 12 balistik füzeyle vuruldu İran'dan ABD'ye ağır misilleme! Ürdün'deki El-Ezrak Hava Üssü 12 balistik füzeyle vuruldu
Bill Gates, Epstein dosyası kapsamında ifade verdi: Adasına gitmedim, kimseyi mağdur etmedim Bill Gates, Epstein dosyası kapsamında ifade verdi: Adasına gitmedim, kimseyi mağdur etmedim
Özgür Özel’in yol haritası netleşti Yeni parti için tarih belli oldu Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Enis Arıkan dahil 22 kişi gözaltına alındı Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Enis Arıkan dahil 22 kişi gözaltına alındı
Kulisleri hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’in yerine Faik Öztrak’ı getirecek Kulisleri hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Özel'in yerine Faik Öztrak'ı getirecek
Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
Tekirdağ’da otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Rabia hayatını kaybetti Tekirdağ'da otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Rabia hayatını kaybetti
20 katlı binada yangın paniği Vatandaşlar panikle sokağa döküldü 20 katlı binada yangın paniği! Vatandaşlar panikle sokağa döküldü
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu’nun ihraçlarını konuşmadık CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık
Canlı skor: Dünya Kupası açılış maçında tek gol ve kırmızı kart Canlı skor: Dünya Kupası açılış maçında tek gol ve kırmızı kart

23:05
Savcı ile Minibüs Şoförü Arasında Trafik Tartışması
Savcı ile Minibüs Şoförü Arasında Trafik Tartışması
22:54
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
21:59
Canlı skor: Dünya Kupası açılış maçında tek gol ve kırmızı kart
Canlı skor: Dünya Kupası açılış maçında tek gol ve kırmızı kart
21:51
Okan Buruk’tan TFF’ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk
Okan Buruk'tan TFF'ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk
21:30
CHP’den ayrılacaklar mı Özgür Özel’den net yanıt geldi
CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi
21:20
Jose Mourinho resmen Real Madrid’de
Jose Mourinho resmen Real Madrid'de
21:17
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu’nun ihraçlarını konuşmadık
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık
21:09
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti
20:44
İşte Erden Timur’un tahliye olduğu anlar ve ilk sözleri
İşte Erden Timur'un tahliye olduğu anlar ve ilk sözleri
20:33
Trump: İran’a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
20:32
THY uçağı Antalya’da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı
THY uçağı Antalya'da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı
20:29
Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası’nda kırmızı alarm
Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası'nda kırmızı alarm
19:51
Guirassy’nin abisinden Fenerbahçelileri şoke eden haber
Guirassy'nin abisinden Fenerbahçelileri şoke eden haber
19:32
Akın akın geliyorlar Dünya Kupası’nın açılış maçına 80 binden fazla seyirci
Akın akın geliyorlar! Dünya Kupası'nın açılış maçına 80 binden fazla seyirci
19:23
AYM’den CHP’nin “128 milyar dolar“ iddiasına ret
AYM'den CHP'nin "128 milyar dolar" iddiasına ret
19:16
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti
19:15
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
18:16
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
17:52
Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti olay kamerada
Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti; olay kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 23:27:29. #7.12#
SON DAKİKA: Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kabul Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.