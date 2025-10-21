Türkiye ve Kuveyt Arasında 4 Anlaşma İmzalandı - Son Dakika
Türkiye ve Kuveyt Arasında 4 Anlaşma İmzalandı

Türkiye ve Kuveyt Arasında 4 Anlaşma İmzalandı
21.10.2025 15:59
Türkiye ve Kuveyt Arasında 4 Anlaşma İmzalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt'te gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından Türkiye ile Kuveyt arasında deniz taşımacılığı, gemi adamları sertifikalarının karşılıklı tanınması, enerji alanında iş birliği ve doğrudan yatırım teşviki konularında toplamda 4 anlaşma imzaladı. Erdoğan, görüşme sırasında Kuveyt Emiri'ne Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği ve resmi törenle karşılandığı ülkede Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

TÜRKİYE İLE KUVEYT ARASINDA 4 ANLAŞMA

Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah'a Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti. Bayan Sarayı'ndaki görüşmelerin ardından iki ülke arasında 4 anlaşmanın imzalandığı törene geçildi.

Türkiye ve Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Kuveyt arasındaki "Deniz Taşımacılığı Anlaşması", Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuveyt İçişleri Bakanlığı arasındaki "Gemi Adamları Sertifikalarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı", Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kuveyt Devleti Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Fahad Yusuf Saud el-Sabah tarafından imzalandı.

Türkiye ve Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Kuveyt arasında enerji alanında işbirliğine ilişkinmutabakat zaptı ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanı, Maliye Bakan Vekili ve Ekonomik İşler ile Yatırımdan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Subaih Abdulaziz Abdulmohsen el-Muhaizem tarafından imza altına alındı.

Türkiye ve Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Kurumu (KDIPA) tarafından temsil edilen Kuveyt Devleti arasında doğrudan yatırım teşviki alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı da Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Kurumu Genel Müdürü Şeyh Dr. Meşal Cabir el-Ahmed el-Sabah tarafından imzalandı.

Türkiye ve Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı

ÇERÇEVE OLUŞTURACAK

İki ülke arasında enerji alanında bir çerçeve oluşturacak anlaşma ile eğitim, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri alanlarında iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Elektrik, enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji sektörlerinde ortak projeler dahil olmak üzere geliştirme çalışmaları yürütülecek. Bu alanlardaki projelerde iş birliği yapılacak, bilgi alışverişi ve deneyim paylaşımında bulunulacak.

Türkiye ve Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı
Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Türkiye ve Kuveyt Arasında 4 Anlaşma İmzalandı - Son Dakika

