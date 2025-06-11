Yeni Yol Partisi'nden Filistin Çağrısı

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda partilerin genel başkanları, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, geçmiş Kurban Bayramı'nın başta Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarda barış, huzur ve refaha vesile olmasını diledi.

ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, İsrail ile Hamas arasında "derhal, koşulsuz ve kalıcı" ateşkes çağrısı yapan karar tasarısını veto ettiğini anımsatan Arıkan, "ABD'nin 1 'ret' oyu yüzünden, bu ateşkes gerçekleşemedi. 193 ülkeden oluşan Birleşmiş Milletler, bir Amerika yüzünden Gazze'ye ulaşamadı, zulmü durduramadı. Bu durum bile sistemin ne kadar adaletsiz olduğunu, ne kadar yozlaştığını, ne kadar dünyaya barış getiremeyeceğini gösteriyor." dedi.

Arıkan, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve içinde 12 insan hakları savunucusunun bulunduğu Madleen gemisine yönelik saldırısına da tepki gösterdi.

İsrail'in küstahlığının sebebinin özellikle bölge ülkelerinin sessizliği ve tepkisizliği olduğunu savunan Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asıl sorulması gereken soru şu; İslam ülkeleri Filistin davasından vaz mı geçti? Kuruluş gerekçesi bizzat Filistin, Mescid-i Aksa olan İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülke, Madleen gemisinde ayağa kalkan 12 vicdanın ortaya koyduğu iradeyi anlayamadılar, gösterdiği cesareti gösteremediler. Biz, bir kez daha çağrımızı yineliyoruz; insanlığın, vicdanın ve umudun gemisi olan Madleen gemisini yalnız bırakmayalım. Madleen esir edildiyse dünya, yüzlerce yeni gemi gönderebilmeli. Saadet Partisi olarak çağrıda bulunuyoruz, Gazze'deki zulme ve soykırım suçuna karşı duran tüm ülkelerin katılımıyla, her ülkeden birer geminin yer alacağı yeni bir uluslararası insani yardım filosu bir an önce oluşturulmalıdır. Açıkça ilan ediyoruz, bu filonun Türkiye'den yola çıkacak ilk gemisine Saadet Partisi olarak öncülük etmeye hazırız. Madleen bir yol açmıştır, şimdi bu yolda yürünmelidir. O 1 gemi yarın 12, ertesi gün 120 gemi olmalıdır ve olacaktır Allah'ın izniyle."

"Siz bir adım atın, biz bütün gücümüzle yanınızda olacağız"

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, iktidara Filistin için somut adım atma çağrısında bulunarak, "Bu konuda son sözümüz şudur, tweet atmayı kesin, Gazze'ye sahip çıkacak icraatlar yapın. Gazze barış gücü için harekete geçin. Yeni bir uluslararası insani yardım filosu için öncülük edin. Siz, kınama makamı değil icraat makamısınız. Siz bir adım atın, biz Saadet Partisi olarak bütün gücümüzle yanınızda olacağız." diye konuştu.

Gelişen 8 Ülke (D-8) Teşkilatı'nın temsilcileri ve büyükelçileri ile bu hafta sonu toplantı gerçekleştireceklerini aktaran Arıkan, "Elbette gündem Gazze ve tüm mazlum coğrafyalar olacak. Bir Amerika'nın vicdanına terkedilmemek için, D-8'in potansiyeline, 'D-60'ın hayaline inanmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

Arıkan, pazar günü saat 17.00'de İstanbul Üsküdar Meydanı'nda "Özgür Gazze" mitingi yapacaklarını bildirerek, "'Gazze Ablukadaysa Türkiye Ayakta', 'Gazze Ablukadaysa İnsanlık Ayakta' diyeceğiz. Tüm Filistin, Gazze sevdalılarını pazar günü Üsküdar Meydanı'na bekliyoruz inşallah." ifadesini kullandı.

Ülkenin en önemli gündem maddelerinden birinin de ekonomi olduğuna değinen Arıkan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, göreve geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamadığını savundu.

"(Netanyahu'ya) Günü geldiğinde yargılanacak ve insanlık önünde af dileyeceksin"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve CHP'ye başsağlığı diledi.

Babacan, Uluslararası Kriz Grubu'nun Gazze'yle ilgili hazırladığı raporda, "İsrail hükümeti, Gazze halkını açlığa mahkum etmeyi uzun dönemli bir savaş metodu olarak bilinçli bir şekilde kullanmaktadır." ifadesinin yer aldığını hatırlattı.

Rapora göre, 2 milyon 200 bin Gazzelinin ölümcül bir gıda güvenliği riskiyle karşıya kaldığını, nüfusun yarıdan fazlasının ise yemek artıklarıyla hayatta kalmaya çalıştığını aktaran Babacan, "Daha da korkutucu olan, nüfusun neredeyse 4'te 1'i 'felaket aşaması'nda. Yani bu insanlar tamamen tükenmiş durumda ve hayatta kalma ihtimalleri de gittikçe zayıflıyor. Tek başına bu veriler bile durumun ne kadar vahim olduğunu aslında ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Babacan, raporun sonuç olarak, "İsrail hükümeti bilinçli bir şekilde açlığı silah olarak kullanmaktadır" dediğini aktardı.

İsrail'in Madleen gemisine düzenlediği saldırıya tepki gösteren Babacan, şunları kaydetti:

"Buradan net bir şekilde söylüyorum, açlığa mahkum edilen bir halkın sesine ses olmak suç değildir. Asıl suç, yardım koridorlarını kapatmaktır. Abluka altındaki bir halka yardım eli uzatmak suç değildir, onları açlığa mahkum etmek suçtur. Bugün değilse de yarın bu suçu işleyenlerin her biri uluslararası hukuk önünde tek tek hesap verecekler. 'Ben sadece emirleri uyguladım' diyen Nazi subayları nasıl kurtulamadılarsa, bu emirleri verenler de yargılanmaktan kurtulamayacaklar. 'Başkomutan' sıfatıyla yaşanan soykırımın en büyük sorumlusu olan, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından da arananlar listesinde olan Başbakan Binyamin Netanyahu... Günü geldiğinde insanlık suçu sebebiyle yargılanacak ve insanlık önünde af dileyeceksin."

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, iktidarın Gazze konusunda "sınıfta kaldığını" ileri sürerek, "Hükümetin tepkisi yine tabiri caizse klavye delikanlılığından ibaret. İcraat yok, tweet atmakla, 2 satırlık yazılı açıklama yapmakla meşguller." görüşünü paylaştı.

Babacan, 1 Temmuz'da asgari ücrete ve asgari emekli maaşına ara zam beklediklerini söyledi.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinin sonuçlanmadığını anımsatan Babacan, "Hükümeti, bu görüşmeleri acilen sonuçlandırmaya, işçilerimize hak ettikleri, insanoğluna yaraşır bir artışı sağlamaya davet ediyorum. Resmi enflasyonun bile yüzde 35 olduğu, halkın enflasyonunun bunun birkaç katı olduğu bir ortamda, sözleşmeleri geciktirmek, işçinin hakkından çalmak demektir." dedi.

Ali Babacan, 10. Yargı Paketi'nin Meclis'ten geçerek yasalaşmasına değinerek, İnfaz Yasası'nda yapılan değişikliğin "toplumda adalet duygusunu zedeleyen bir düzenleme" olduğunu iddia etti.

"Yeni özgürlük filoları da hazırlanıyor"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet diledi, Zeyrek'in ailesine ve CHP'ye taziyelerini iletti.

Davutoğlu, Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek üzere yola çıkan Madleen gemisinde bulunan 12 insan hakları savunucusunun ismini okuyarak, "Onlar bize insan doğasının asla zulüm karşısında teslim olmayacağını ispat ettiler. Onlar bize küresel zulüm karşısında bir küresel intifadanın her daim tetikte beklediğini gösterdiler." diye konuştu.

İsrail'in, Madleen gemisini durdurmuş olsa da "küresel intifada ruhu"nu asla söndüremeyeceğini vurgulayan Davutoğlu, "Şu anda Fas, Cezayir ve Tunus'tan yola çıkan onbinlerce insan, Gazze'ye doğru yürüyüş halinde. Yeni özgürlük filoları da hazırlanıyor. Buradan ilan ediyorum ki sadece devletler, devlet adamları, siyasetçiler değil Gazze ruhunu başından bu yana temsil eden insanlar, gruplar, sivil toplum örgütleri özgürlük filosuna, Madleen gemisinin açtığı yola destek vererek sorumluluğunu yerine getirmelidir." ifadesini kullandı.

Gazze halkıyla dayanışma içinde olmak ve onların kaderlerini paylaşmak amacıyla eşiyle birlikte Gazze'ye gitmek üzere geçiş izni için Mısır Hükümetine başvurduğunu söyleyen Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Bu soykırımın bir an önce durmasını istediğini bildiğim Mısır'ın, Gazze'ye destek ve İsrail'e baskı amacından başka bir amacı olmayan bu girişimimiz için gereken geçiş iznini vereceğine inanıyorum. Güvenlik riski varsa şahsen ben üstüme alıyorum. Hiçbir güvenlik talep etmiyorum. Çıplak ayaklarımla yürümeye hazırım. Bu geçiş izni sağlanır sağlanmaz inşallah yola çıkacağız. Her halükarda bu izin çıkana kadar, çıkmaması halinde dahi Denizli Milletvekilimiz Sema Silkin Ün, Hatay Milletvekilimiz Necmettin Çalışkan ve Gençlik Politikaları Başkanımız Mustafa Çakmakçı, 'Gazze'ye Küresel Yürüyüş' kampanyasına katılmak üzere Kahire'ye gidecekler. Buradan bütün siyasi parti liderlerine bir kez daha sesleniyorum; gelin bu gayreti omuzlayın, gelin o mazlumlara hep birlikte destek olalım, gelin Anadolu'nun yüreğini Refah Sınır Kapısı'na birlikte götürelim."