Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı olarak atandı - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı olarak atandı

03.06.2023 23:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'yi açıkladı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Mahmut Özer'in yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atandı. Tekin, 2018 yılından bu yana rektör olarak görev yapıyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'yi açıkladı. Kabine'nin tamamına yakını yeni isimlerden oluşurken, değişen koltuklardan birisi de Milli Eğitim Bakanlığı oldu.

YUSUF TEKİN, YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLARAK ATANDI

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Mahmut Özer'in yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atandı. Tekin, 2018 yılından bu yana rektör olarak görev yapıyordu.

2021'DEN BU YANA MAHMUT ÖZER BAKANDI

Öte yandan Mahmut Özer, Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atanmıştı. Özer, 2021'den bu yana bakanlık koltuğunda oturuyordu.

YUSUF TEKİN KİMDİR?

İlköğrenimi ve orta öğrenimi Rize'de tamamlamış, 1989-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirmiştir. Siyaset ve sosyal bilimler alanında lisansüstü ve doktora eğitimini tamamlamış, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olmuştur. 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanmış[1], Tekin, 28 Mayıs 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı olarak atanmış, 25 Temmuz 2018 tarihinde bu görevinden ayrılmış, 17 Ağustos 2018 tarihinde profesör olmuş, 15 Eylül 2018 tarihinde ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü olarak atanmıştır.[2] 3 Haziran 2023 tarihinde Milli Eğitim Bakanı görevine getirilmiştir.

YORUMLAR
500

Yusuf Tekin, Mahmut Özer, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı olarak atandı - Son Dakika


Son Dakika
23:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kabine'yi Açıkladı
23:14 Yeni Kabine'de yer almayan Süleyman Soylu'dan ilk açıklama: Türkiye Yüzyılı Kabinesi'ni tebrik ediyorum
23:00 Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı olarak atandı
22:55 Herkes "Kimdir" diye onu aratıyor! İşte yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
22:44 Orgeneral Yaşar Güler, yeni dönemin Milli Savunma Bakanı olarak açıklandı
22:43 Başakşehir, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
22:38 Hulusi Akar yeni Kabine'de yok! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı oldu
22:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kabine'yi Açıkladı: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı Oldu
22:37 Beşiktaş'tan sonra yine takıldılar! Adana Demirspor evinde ağır kaybetti
22:35 Süleyman Soylu dönemi sona erdi! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni İçişleri Bakanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2023 23:37:27. #1.11#
SON DAKİKA: Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı olarak atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement