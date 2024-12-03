Yusuf Ziya Yılmaz'dan CHP'li Belediyelere Sert Eleştiri - Son Dakika
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Politika

Yusuf Ziya Yılmaz'dan CHP'li Belediyelere Sert Eleştiri

Yusuf Ziya Yılmaz\'dan CHP\'li Belediyelere Sert Eleştiri

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, CHP'li belediyelerin konser harcamalarını eleştirerek işçilerin sigorta primlerini ödememelerini sorguladı. Yılmaz, 'Bu kadar paranız varsa neden çalıştırdığınız işçilerin sigorta primlerini ödemiyorsunuz?' dedi.

03.12.2024 13:08  Güncelleme: 13:09
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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, CHP'li belediyelerin konser ücretlerini eleştirdi; "Bu kadar paranız varsa neden çalıştırdığınız işçilerin sigorta primlerini ödemiyorsunuz?" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Antalya programı kapsamında ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yılmaz'a AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik ile İbrahim Ethem Taş, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve eski Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü eşlik etti.

'GEREKENİ YAPARIZ'

31 Mart yerel seçimlerinden ders aldıklarını ve hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Yılmaz, "Seçimlerin ardından tüm parti teşkilatımız, gece gündüz sahada koşuyoruz. Seçimden çıkan sonucu alır, başımıza koyarız. Bu bizim mottomuz. Milletimizin yaptığı değerlendirmeyi objektif olarak algılarız. Eksiklerimizin giderilmesi için gerekeni yaparız. 31 Mart yerel yönetimler seçimlerinde Antalya Teşkilatımız asla bir eksiklik yapmadı. Gece, gündüz koştular. Şimdi ise kongre sürecine girdik. Kongre sürecinde önce deprem bölgesi ön plana alındı. Kongre sürecinde teşkilatlarımız ve bizler yenileneceğiz. AK Parti, bir hizmet hareketidir. İdeolojinin gereklerini değil, milletin ihtiyaçlarını hizmet edinir" diye konuştu.

'MUHALEFET ALT GEÇİTLERİN İŞLETMESİNİ BİLE YAPAMIYOR'

Yılmaz, "Muhalefet, seçimlerden bu yana başka ittifaklarla elde ettikleri sonucu konuşuyor. Kimin hangi makama geleceği ile ilgili iç tartışmanın ve rekabetin içindeler. Onların işi bu, bizim işimiz de hizmet. Bir alt geçidin içindeki sistemleri temizlemekten uzak oldukları için alt geçitlerin işletmesini bile yapamıyorlar. Bizim muhalefetle misyon farkımız var. 2019 seçiminden bu yana konserler yapıyorlar. Bu programların adını da kültür programları koyuyorlar. Ama bizim değerlerimize uygun bir kültür hadisesi olması gerekir. Milletimizi biraz dinleseler, milletimiz nasıl yapmaları gerektiğini söyler. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 5 yıl 7 ayda konserlere 61 milyon dolar para harcamış. Bu parayla birlikte Antalya'daki raylı sistem büyüklüğünde bir proje yapılabilirdi. Milletin parasını harcadıkları sanatçılar tepki gösteriyor, bu ücreti almadıklarını söylüyor. Kendi siyasetlerinde finansman olarak kullandıkları bazı firmalar, sahne kurma adı altında inanılmaz fiyatlarla birlikte milletin parasını harcıyorlar" dedi.

'BU PARALAR, BİR ŞEHRİN ÖNEMLİ SORUNLARINI ÇÖZEBİLİR'

Yılmaz, " İstanbul'da bugünkü kurla 5 yıl 7 ay içerisinde 382 milyon 709 bin dolar harcanmış. Bunun Türk parası karşılığı 13 milyar lirayken, Ankara'nın ise 2 milyar lira yapıyor. Bu paralar, bir şehrin önemli sorunlarını çözebilir. Bu kadar paranız varsa neden çalıştırdığınız işçilerin sigorta primlerini ödemiyorsunuz? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 Şubat ayında 200 milyon lira sigorta borcu vardı. Şu andaysa 8,4 milyar lira sigorta borcu var. Senin borcun varken, gidip 2 milyar lira konsere para harcıyorsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 seçimleri öncesi sadece 70 milyon lira sigorta borcu bulunuyordu. Şimdiyse 5,9 milyar lira borcu var. Bu borçları ödemek dururken 380 milyon dolar civarında konsere para harcıyor" diye konuştu.

'NİYETLERİ HİZMET OLMAYAN BİR UYGULAMA İÇERİSİNDELER'

Yılmaz, "İzmir Büyükşehir Belediyesi de en borçlu belediyemiz. 2019 yılında 6 milyon lira borcu vardı. İzmir'in kitabında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim borcu ödemek yazmıyor. 9,6 milyar lira borç biriktirmişler. Adana Büyükşehir Belediyesi de aynı durumda. 2019 yılında Adana Belediyesi'nin 327 milyon lira borcu bulunuyordu. Şimdiyse 4,2 milyar lira SGK'ya borcu var. Bu kafalarla bizim hiç alakamız yok. Bunları millete şikayet etmek istiyorum. Niyetleri hizmet olmayan bir uygulama içerisindeler" dedi.

Kaynak: DHA

Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti, Politika, Ekonomi, Sigorta, Son Dakika

Son Dakika Politika Yusuf Ziya Yılmaz'dan CHP'li Belediyelere Sert Eleştiri - Son Dakika

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