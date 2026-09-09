Çocuğunuz Tahtayı Net Görüyor mu? Ders Notlarındaki Düşüşün Sebebi Gözler Olabilir

"Çocuk görmediğini bilmez"

Bir yetişkin görme keskinliğini kaybettiğinde bunu hemen fark eder, çünkü kıyaslayacağı bir "eski hali" vardır. Çocukta böyle bir referans yoktur.

Op. Dr. Berna Baş bu noktanın altını özellikle çiziyor: "Doğuştan ya da çok küçük yaşta başlayan görme kusurlarında çocuk, dünyayı hep o şekilde gördüğü için bir sorun olduğunu düşünmez. Bulanık görmek onun için normaldir. Bu yüzden 'gözüm iyi görmüyor anne' cümlesini beklemek en büyük hatadır. Çocuk şikâyet etmiyor olabilir; ama davranışlarıyla size sinyal veriyordur."

İşte o sinyaller:

• Televizyona ya da tablete giderek daha çok yaklaşma

• Uzağa bakarken gözlerini kısma, kaşlarını çatma

• Okurken satır atlama, parmakla takip etme ihtiyacı

• Kitaba çok yakın eğilme, başı yana yatırarak bakma

• Kısa süreli okuma sonrası baş ağrısı, göz yanması, sulanma

• Sınıfta arka sıralarda oturmaktan rahatsız olma, öne geçmek isteme

• Sık göz ovuşturma, gözlerini kırpıştırma

• Yakın işlerde çabuk sıkılma, ödevden kaçınma davranışı

"Bu tablonun tamamı, dikkat eksikliği ya da isteksizlik olarak yorumlanabiliyor" diyor Dr. Baş. "Karşımıza yıllarca 'tembel' etiketiyle gelmiş, gözlükle iki ayda bambaşka bir öğrenciye dönüşen çocuklar çıkıyor."

Sınıfın arkasından tahtayı görememek neye mal oluyor?

Bir ilkokul öğrencisinin gün içinde yaptığı işlerin neredeyse tamamı görme üzerine kurulu: Tahtadan deftere geçiş, satır takibi, harflerin ayırt edilmesi, uzak-yakın arasında sürekli odak değiştirme.

Düzeltilmemiş bir görme kusuru bu zincirin her halkasını bozar. Çocuk tahtadaki yazıyı tam çıkaramadığı için not almakta gecikir, arkadaşlarına yetişemez, dersin akışını kaçırır. Yakın odaklamada zorlanan çocuk okurken hızla yorulur, kitapla kurduğu ilişki bozulur. Sonuçta ortaya çıkan tablo "başarısızlık" gibi görünür; oysa altta yatan sorun tamamen fizikseldir ve çoğu zaman basit bir gözlükle çözülebilir.

Bu ilişkinin ayrıntılarını merak eden aileler için Veni Vidi Göz'ün hazırladığı çocuklarda göz sağlığının okul başarısına etkisi rehberi kapsamlı bir kaynak sunuyor.

Asıl tehlike: Göz tembelliği ve kaçırılan zaman

Op. Dr. Berna Baş'ın "en çok üzüldüğümüz durum" dediği başlık ise göz tembelliği (ambliyopi).

Ambliyopi, bir gözün beyinle kurduğu bağlantının gelişememesi durumudur. En sık nedenleri; iki göz arasındaki numara farkı, düzeltilmemiş yüksek hipermetrop-astigmat ve göz kaymasıdır. Çocuk tek gözüyle rahatça gördüğü için hiçbir şikâyeti olmaz — aile de fark etmez.

"Görme sistemi çocukluk döneminde şekillenir. Bu gelişim penceresi yaklaşık 7-9 yaş civarında kapanır" diyor Dr. Baş. "Erken yakalanan bir göz tembelliği kapama tedavisi ve gözlükle büyük ölçüde düzeltilebilir. Aynı çocuk 10 yaşında karşımıza geldiğinde ise elimizden gelen çok azdır. Kaybedilen görme kalıcı olur. Bu yüzden çocuk göz muayenesi ertelenebilir bir şey değildir; takvimi olan bir şeydir."

"Okulda tarama yapıldı, sorun çıkmadı" demek yeterli mi?

Değil. Dr. Baş'a göre ailelerin en sık yanıldığı nokta burası.

Okullarda yapılan görme taramaları genellikle uzak görme keskinliğini ölçer. Bu tarama miyopu yakalamakta iyidir; ancak hipermetropi, astigmatizma, gizli göz kaymaları ve odaklama bozuklukları bu testlerden rahatlıkla geçebilir. Çocuk uyum yeteneği yüksek olduğu için tabloyu "kendi kendine düzeltir", tabloyu okur — ama bunu yaparken göz kaslarını sürekli zorladığı için baş ağrısı ve okuma yorgunluğu yaşar.

Bunun önüne geçmenin tek yolu, çocuğun damla ile (sikloplejik) refraksiyon muayenesinden geçmesi. Damla, göz kaslarının uyum refleksini geçici olarak devre dışı bırakarak numaranın gerçek değerini gösterir. "Çocukta damlasız yapılan ölçüm bize gerçek numarayı vermez" diyor Dr. Baş. "Özellikle hipermetropide çocuğun gizlediği numarayı ancak bu şekilde ortaya çıkarabiliyoruz."

Tam bir çocuk göz muayenesi; görme keskinliği, damlalı refraksiyon, göz kaslarının değerlendirilmesi, derinlik ve renk görme testleri ile göz tabakalarının incelenmesini kapsar. Çocuk henüz konuşamıyor ya da harf tanımıyorsa da muayene mümkündür — bunun için resimli ve şekilli özel testler kullanılır.

Muayene takvimi: Hangi yaşta, ne zaman?

Op. Dr. Berna Baş'ın önerdiği kontrol planı şöyle:

• Yenidoğan dönemi: Doğumda kırmızı refle muayenesi (özellikle prematüre bebeklerde retina taraması şart)

• 6-12. aylar: İlk göz kaslarının ve görsel takibin değerlendirilmesi

• 3 yaş: İlk kapsamlı göz muayenesi — ambliyopi taraması için kritik dönem

• 5-6 yaş/ okul öncesi: Okula başlamadan mutlaka tam muayene

• Okul dönemi: Şikâyet olmasa bile yılda bir kez kontrol

• Gözlük kullanan çocuklarda: Hekimin belirlediği sıklıkta, genellikle 6-12 ayda bir

Ailede yüksek numara, göz tembelliği, şaşılık ya da kalıtsal göz hastalığı öyküsü varsa bu takvim öne çekilmeli. "Bu durumda ilk muayene için 3 yaşı beklemeyin" uyarısında bulunuyor Dr. Baş.

Ekran süresi ve miyopi: Artık göz ardı edilemez

Son yıllarda çocuklarda miyopinin belirgin biçimde arttığını söyleyen Dr. Baş, bunun iki temel sebebine dikkat çekiyor: artan yakın çalışma süresi ve azalan açık hava zamanı.

Ailelerin uygulayabileceği, bilimsel dayanağı güçlü iki basit önlem var:

1. Günde en az 2 saat gün ışığı. Açık havada geçirilen zamanın çocuklarda miyopi gelişimini yavaşlattığını gösteren çok sayıda çalışma bulunuyor. Bu, gözlük numarasının ilerlemesini frenleyen en etkili ve en ucuz yöntem.

2. 20-20-20 kuralı. Her 20 dakikalık yakın çalışmadan sonra, 20 saniye boyunca yaklaşık 6 metre (20 feet) uzağa bakmak. Bu kısa mola, odaklama kaslarının dinlenmesini sağlar.

Buna ek olarak; ekranın göz hizasının hafif altında ve en az 40-50 cm uzakta tutulması, ortamın yeterli aydınlatılması ve yatmadan en az bir saat önce ekranların kapatılması öneriliyor. Numarası hızla ilerleyen çocuklarda ise miyopi kontrol yöntemleri (özel gözlük camları, düşük doz atropin, gece lensleri) hekim değerlendirmesiyle gündeme gelebiliyor.

Gözlük kullanmak "gözü tembelleştirir" mi?

Hayır. Op. Dr. Berna Baş, muayenehanede en sık duyduğu yanlış inanışın bu olduğunu belirtiyor:

"Gözlük gözü bozmaz, tembelleştirmez. Tam tersine, doğru numara gözün ve beynin normal gelişimi için gereklidir. Asıl zarar, gerekli olduğu halde gözlük takılmamasından doğar. Aynı şekilde 'büyüyünce geçer' diye beklenen göz kaymaları da kendiliğinden düzelmez; erken müdahale gerektirir."