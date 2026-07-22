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Dişlerin Yeniden Çıkması Mümkün Mü?

Dişlerin Yeniden Çıkması Mümkün Mü?
22.07.2026 14:31
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Gelecekte diş hekimi ziyaretleri, dişlerin yenilenmesi ve onarılması ile devrim yaratabilir.

Dişler sağlığımızda birçok kişinin fark ettiğinden daha büyük bir rol oynasa da diş kaybına yönelik mevcut çözümler geçici ve yetersiz. Peki ya dişlerimizi yeniden çıkarabilseydik?

Bazı araştırmalara göre, yetişkinlerin yüzde 70'inden fazlası diş hekimine gitmekten korkuyor. Dolgu ve diş oyma işlemlerine yönelik kaygılar, rutin temizlik ve bakımda ihmale yol açabiliyor.

Biyokimyacı Hannele Ruohola-Baker, dişlerinin yeniden çıkmasına yardımcı olmasını isteyen ve diş deneylerine katılmak için yalvaran kişilerden neredeyse her gün e-posta aldığını söylüyor.

Ruohola-Baker'ın dünya genelinde sayıları giderek artan ve dişleri eksik olan milyonlarca kişinin ve diş ağrısı çeken insanların tedavisinde, geleneksel diş hekimliği uygulamalarının yerine rejeneratif tıbbın gücünden yararlanmaya çalışan bilim insanlarından biri.

Bu vizyonun gerçeğe dönüşmesi halinde, gelecekte diş hekimi ziyareti, hasarlı diş dokusunu onarmayı, hatta bütün bir dişi yeniden çıkarmayı içerebilir.

Bu olasılık yalnızca yenilikçi olması nedeniyle değil, aynı zamanda dişlerin sağlık ve yaşam kalitesinde birçok kişinin fark ettiğinden daha büyük bir rol oynaması nedeniyle de cazip görünüyor.

ABD'deki Washington Üniversitesi Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Enstitüsü'nün yardımcı direktörü olan Ruohola-Baker, "Başladığımızda benim için net hale gelen bir şey vardı" diyor. "İnsanlar diş hekimliğinde yeniliğe hazır."

Ağzınızı açın

ABD'deki Tufts Diş Hekimliği Fakültesi'nde profesör olan Pamela Yelick, dişlerin "dünyaya açılan pencere" olduğunu söylüyor.

"Ağzınızı açmaktan korkuyorsanız ya da düzgün beslenemiyorsanız, bu sizi hızla düşüşe sürükler."

Yelick, geçmişte "ağız sağlığının genel sağlık açısından öneminin" yeterince anlaşılmadığını söylüyor.

Günümüzde ise diş eti hastalıklarındaki bakteriler gibi diş sağlığı sorunlarının kalp hastalığı ve solunum yolu enfeksiyonları riskini artırabileceği giderek daha iyi anlaşılıyor. Bu sorunlar Alzheimer hastalığıyla da ilişkilendirildi.

Diş kaybı ise daha fazla hastalık ve daha erken ölümle bağlantılı görülüyor. Diş kaybı; yeme, çiğneme ve gülümseme becerisini etkiliyor ve sosyal ve duygusal zararları olabiliyor. Bu sinsi döngü çocukluk çağında başlayabiliyor.

Diş hekimlerinin buna karşı birçok çözümü var. Hasarlı kısmı temizleyip boşluğu reçine kompozit gibi insan yapımı bir malzemeyle doldurarak çürükler tedavi edilebiliyor. Ayrıca küçük kırık ve çatlakları onarmak için dolgular kullanılıyor.

Ancak bunlar kusursuz çözümler değil. Örneğin, dolguların dayanıklılığı büyük farklılık gösterebiliyor ve yaklaşık beş yıldan 20 yıla kadar değişen sürelerde kullanılabiliyor.

ABD'deki Illinois Üniversitesi Chicago Kampüsü'nde Profesör Anne George'a göre, insanların bu tür işlemler nedeniyle tekrar tekrar tedavi görmek zorunda kalması da yaygın bir durum.

George'a göre bunun nedeni bu yöntemlerin temel olarak "biyolojik işlevi yeniden kazandırmaktan ziyade hasarı onarmaya" çalışması.

"Rejeneratif diş hekimliği ise zihniyet değişikliğine yol açabilir çünkü İyileşmeye odaklanır."

Kendiliğinden dolan çürükler

George, çürüklerin "dişi tahrip eden en yaygın şey" olduğunu söylüyor.

Dişler dört ana katmandan oluşuyor: mine, dentin, sement ve diş özü. Çürükler, diş plağındaki bakterilerin şekerlerle beslenip zamanla ilk katman olan diş minesini çözen asitler üretmesiyle meydana geliyor.

Dentin, minenin altında bulunan daha yumuşak tabakadır ve çürümeye karşı daha az dirençlidir. Mine hsar görüp dentin açığa çıktığında çürük riski daha da artar.

George, dentinin büyümesine, mineralize olmasına ve kendini onarmasına yardımcı olan proteinler üzerinde araştırmalar yürütüyor.

Ayrıca dentinin oluşmasına yardımcı olan genlerden birinin klonlandığı ekibin de bir parçasıydı. Bu çalışma sayesinde dişlerin bu dokuyu nasıl oluşturduğu ve koruduğuna ilişkin mekanizmalar daha iyi anlaşıldı.

George'a göre bu bilgi, hasar görmüş dişlerin çürük kaynaklı zararı yeni dentin oluşturarak onarmasını teşvik eden yeni tedavilere yol açabilir ve böylece boşlukları doldurmak için geleneksel dolgulara duyulan ihtiyaç ortadan kalkabilir.

Ruohola-Baker ve ekibi de "canlı dolgular" üzerinde çalışıyor. Ancak bunlar dentin yerine daha çok mineye dayanıyor.

Bağışlanan yirmi yaş dişleri üzerinde araştırma yapan bilim insanı, mineyi oluşturan özel hücrelerin, yani ameloblastların, insan dişi çıktıktan sonra öldüğünü ve bu nedenle diş oluştuktan sonra yeniden uyarılamadığını tespit etti.

Bunun yerine ekip, bazı kök hücreleri ameloblasta dönüştürmek için kimyasal sinyaller kullandı ve başka kök hücrelerin de dentin üreten hücreler olan odontoblastlara dönüşmesini sağladı.

Laboratuvar ortamında bir araya getirilen bu bileşenler, kendi kendine mine proteinleri salgılayan bir diş organoidi üretti.

Ruohola-Baker, gelecekte bu mine proteinlerinin dolgu yapımında kullanılabileceğini veya çatlamış dişlerin üzerine uygulanabileceğini öngörüyor.

Ancak uzun vadeli hedefi, tamamen laboratuvarda üretilmiş bir diş oluşturmak.

Nihayetinde, bir dişi oluşturmak için gerekli mühendislik ürünü hücreleri hastanın ağzına yerleştirmek ve ardından "gerisini doğanın halletmesini" sağlamak istediğini söylüyor.

Diş nasıl çıkartılır?

Bir dişte çok sayıda çürük ve ileri düzeyde bozulma varsa, en iyi ve en kolay tedavi onu çekmek ve yerine bir implant yerleştirmek olabilir.

İmplant; implant vidasından, protezden ve ikisi arasında bağı kuran ara parçadan oluşur.

Ancak implantlar, çiğneme sırasında hissetmeyi sağlayan sinirleri içermez. Bu nedenle kişi farkında olmadan çok sert ısırabilir ve implantın çatlamasına yol açabilir.

Bakteriler implanta tutunabilir ve bu durum, kalan sağlıklı dişleri etkileyebilen bir rahatsızlığa neden olabilir. Yapay kuronların yaklaşık 15 yıl sonra değiştirilmesi gerekir ve çok maliyetli olabilir.

İngiltere'deki King's College London'da rejeneratif diş hekimliği direktörü olan Ana Angelova Volponi'ye göre, tamamen laboratuvarda yetiştirilen dişler implantlara kıyasla daha dayanıklı bir çözüm olabilir.

Bir dişe dönüşme kapasitesine sahip bir organoid üzerinde de çalışan Volponi, "[Böylece] yalnızca hasar gören kısmı onarmaya çalışmak yerine, biyolojik olarak ikame edebiliriz" diyor.

Volponi'nin ekibi, yetişkin insan diş eti dokusundan alınan hücrelerin farelerden alınan diş oluşturucu hücrelerle birleştirildiğinde, canlı ve gelişmekte olan köklere sahip hibrit bir insan-fare "diş yapısı" üretebildiğini ortaya koydu.

Şimdi ise bu tür diş oluşumunu sağlayan talimatları yeniden hayata geçirmenin yolları üzerinde çalışıyor. Ayrıca bu hücrelerin organize ve işlevsel bir dişe dönüşecek şekilde biraraya gelmesine yardımcı olabilecek mühendislik ürünü biyomalzemeler geliştiriyor.

Ne yazık ki bu süreç doğal olarak gerçekleşmiyor.

Bazı diğer hayvanların aksine insanlar, yetişkin dişlerini kaybettikten sonra sürekli olarak yeni diş üretemiyor.

Köpekbalıkları ise dişlerini sürekli yenileyebiliyor. Kanguruların birden fazla azı dişi seti bulunuyor; filler için de durum aynı.

Domuzların da kendilerine özgü bir biyolojik özelliği var: Çenelerinde henüz çıkmamış birden fazla yetişkin diş tomurcuğu seti bulunuyor.

Yelick'in, insan ve domuz diş hücrelerinin bir kombinasyonunu kullanarak yetişkin Yucatán minidomuzlarında insan benzeri dişler yetiştirebilmesini sağlayan da bu sıra dışı özellik oldu.

Ekip, insan dişlerinden dentin oluşturma kapasitesine sahip hücreleri ve bir kasaptan atılmış domuz çenelerindeki henüz çıkmamış dişlerden mine oluşturan hücreleri topladı.

Yelick, "Bir domuz yemek için kesilse bile çenesinde başka bir dişi oluşturmaya hazırlanan diş tomurcukları bulunur" diyor.

Araştırmacılar hücreleri laboratuvarda çoğalttıktan sonra, onları gelişmekte olan bir dişin etrafını taklit edecek şekilde tasarlanmış biyomühendislik ürünü bir iskele üzerinde birleştirdi.

Üç ayın sonunda, doğal domuz dişlerinin gelişim hızına yakın bir oranda diş benzeri yapılar oluştu.

"Bu, bunun gerçekten işe yarayabileceğini prensip olarak gösteren bir kanıttı... Diş sorunlarını çözmek için çaresizce yardım arayan çok sayıda kişi bize ulaştı" diyor Yelick.

Şu anda deneyin daha uzun bir süre boyunca ve doğrudan bir domuz çenesinin içinde gerçekleştirilmesi üzerinde çalışıyor.

Nihayetinde Yelick ve ekibi, herhangi bir domuz hücresi kullanılmadan, hücrelerin bir kişinin ağzında diş oluşturabilmesini hedefliyor.

Laboratuvardan diş hekimi koltuğuna

Talep yüksek olsa da, kendiliğinden onarılan çürüklere ya da laboratuvarda geliştirilmiş dişlerle insanların tedavi edilmesine daha yıllar var.

Ruohola-Baker, insanlardan önce insan dışı primatlar üzerinde deneylerin yapılması gerektiğini söylüyor.

Bunun için daha fazla araştırma, zaman ve finansman gerekecek. Ayrıca laboratuvarda geliştirilen dişlerin insan ağzına yerleştirilebilmesi için, araştırmacıların diş gelişimi için daha elverişli ortamlar oluşturması gerekiyor.

Bu arada, rejeneratif diş hekimliğinden elde edilen bilgiler, organlar ve kemikler gibi vücudun çeşitli bölümlerinin yeniden üretilmesine yönelik daha geniş kapsamlı çalışmalara katkı sağlayabilir.

Yelick'e göre dişler "son derece karmaşık canlı organlar" olduğu için, onları laboratuvar ortamında yeniden oluşturma çabaları, bilim insanlarına sert ve yumuşak dokuların en temel düzeyde nasıl birlikte çalıştığını öğretiyor.

Bu gelişmelerin yakın zamanda gerçekleşmesi beklenmese de Volponi, güvenli ve sürdürülebilir rejeneratif diş hekimliği çözümlerinin sonunda halka sunulacağından emin.

"Geleceği burada görüyorum. Nasıl şekilleneceği çok net değil ama umut verici."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

Kaynak: BBC

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dişlerin Yeniden Çıkması Mümkün Mü? - Son Dakika

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