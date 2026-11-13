Türkiye, plastik cerrahi alanındaki hekimleri ve gelişen sağlık altyapısıyla vücut şekillendirme ameliyatlarında sık araştırılan ülkeler arasındadır. Özellikle Vaser Hi-Def, 360 derece liposuction ve yüksek çözünürlüklü vücut şekillendirme teknikleri ilgi görmektedir.

1. Op. Dr. Hüseyin Kandulu

Op. Dr. Hüseyin Kandulu, Türkiye'de Vaser liposuction ve ileri vücut şekillendirme alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken plastik cerrahlardan biridir. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Kandulu, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlığını aynı üniversitede tamamlamıştır. İngiltere, Fransa ve Kolombiya'da Vaser Hi-Def, yağ transferi ve vücut şekillendirme teknikleri üzerine ileri eğitimler almıştır. Mesleki çalışmalarında vücudun anatomik yapısını ve doğal oranlarını temel alan cerrahi yöntemlere odaklanmaktadır.

Hüseyin Kandulu'nun çalışmalarında karın, bel, sırt ve kalça bölgeleri birbirinden bağımsız değerlendirilmez. Vücudun genel görünümü, kas yapısı ve yağ dağılımı birlikte ele alınır. Özellikle Vaser Hi-Def ve 4D vücut şekillendirme uygulamaları, daha belirgin anatomik hatlar oluşturmayı hedefleyen tekniklerdir. Bu alandaki özel eğitimleri ve uluslararası faaliyetleri, en iyi vaser liposuction doktoru araştırması yapan kişilerin Kandulu'yu incelemesinde önemli bir etkendir.

Op. Dr. Hüseyin Kandulu, European College of Aesthetic Medicine & Surgery (ECAMS) bünyesinde Vücut Şekillendirme Departmanı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Uluslararası cerrahi eğitim programlarında liposuction ve ileri vücut şekillendirme tekniklerini meslektaşlarıyla paylaşmaktadır. İstanbul'daki kliniğinde vücut estetiği üzerine çalışan Kandulu, ileri liposculpture alanındaki mesleki deneyimi ve eğitim faaliyetleri nedeniyle bu listenin ilk sırasında yer almaktadır.

2. Op. Dr. Şuheda Çıldır

Op. Dr. Şuheda Çıldır, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş ve plastik cerrahi uzmanlığını Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde tamamlamıştır. Estetik ve rekonstrüktif cerrahi alanlarında mesleki deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca farklı sağlık kuruluşlarında çalışmış ve estetik cerrahi alanındaki eğitim programlarına katılmıştır.

Vücut şekillendirme ameliyatlarında yağ dokusunun dağılımı kadar cilt esnekliği de önem taşır. Özellikle karın, bel ve basen bölgesindeki uygulamalarda doğal vücut hatlarının korunması hedeflenir. Şuheda Çıldır, estetik cerrahi deneyimiyle bu listede değerlendirilen isimlerdendir. Vaser tekniğine özel güncel uygulama deneyimi, doktor seçimi sırasında ayrıca incelenmelidir.

3. Doç. Dr. Güncel Öztürk

Doç. Dr. Güncel Öztürk, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuş ve plastik cerrahi uzmanlık eğitimini aynı üniversitede tamamlamıştır. Eğitim sürecinde Yale Üniversitesi ve Miami Üniversitesinde farklı estetik cerrahi uygulamaları üzerine çalışmalar yapmıştır. Günümüzde yüz ve vücut estetiği alanındaki cerrahi faaliyetlerini sürdürmektedir.

Güncel Öztürk'ün uygulamaları arasında Vaser liposuction ve 3D Vaser liposuction bulunmaktadır. Bu yöntemlerde karın, bel, sırt ve diğer bölgelerdeki yağ dağılımının dengeli biçimde ele alınması amaçlanır. İşlem öncesinde vücut oranları, cilt kalitesi ve hedeflenen görünüm değerlendirilir. Özellikle doğal kontür arayan kişiler açısından cerrahi planlama önem taşır.

4. Prof. Dr. Akın Yücel

Prof. Dr. Akın Yücel, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş, plastik cerrahi uzmanlığını Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tamamlamıştır. İngiltere ve ABD'de mesleki çalışmalar yürütmüş, akademik kariyerinde 2008 yılında profesör unvanını almıştır. Uzun yıllardır estetik cerrahi ve vücut şekillendirme alanlarıyla ilgilenmektedir.

Akın Yücel'in mesleki içeriklerinde liposuction, ultrason destekli yağ alma ve Vaser teknolojisi hakkında bilgiler bulunmaktadır. Vücut estetiğinde karın, bel ve basen arasındaki oranların korunması önemlidir. İşlem sırasında fazla yağın uzaklaştırılmasının yanında doğal geçişlerin oluşturulması da hedeflenir. Akademik geçmişi, hekim araştırmasında incelenebilecek başlıca özelliklerindendir.

5. Op. Dr. Serdar Eren

Op. Dr. Serdar Eren, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanında çalışan hekimlerden biridir. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin doktor kayıtlarında yer almaktadır. Estetik cerrahi alanında doktor araştırması yapan kişiler için mesleki geçmişi ve cerrahi deneyimi değerlendirilebilecek isimler arasındadır.

Vücut şekillendirme ameliyatlarında dengeli bir yağ dağılımı oluşturmak oldukça önemlidir. Gereğinden fazla yağ alınması, cilt yüzeyinde düzensizliklere veya istenmeyen çöküklüklere neden olabilir. Bu nedenle işlem planında yağ miktarı kadar dokuların korunması da dikkate alınmalıdır. Serdar Eren'in Vaser cihazıyla güncel uygulama deneyiminin ayrıca doğrulanması gerekir.

6. Op. Dr. Metin Kerem

Op. Dr. Metin Kerem, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş ve plastik cerrahi uzmanlığını Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlamıştır. Avrupa Plastik Cerrahi Kurulu yeterliliğine sahip olan Kerem, estetik ve rekonstrüktif cerrahi alanında çalışmalar yürütmektedir. Mesleki kariyerinde ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılmıştır.

Metin Kerem'in çalışma alanları arasında yüz ve vücut estetiğine yönelik cerrahi işlemler bulunmaktadır. Liposuction uygulamalarında cilt dokusunun durumu, bölgesel yağ miktarı ve vücudun genel oranları önemli ölçütlerdir. Ameliyat sonrasında oluşabilecek ödem ve dokuların yeni şekline uyum süreci de değerlendirilmelidir. Vaser uygulamasına özel deneyim ayrıca araştırılmalıdır.

7. Prof. Dr. Göktekin Tenekeci

Prof. Dr. Göktekin Tenekeci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş, plastik cerrahi uzmanlık eğitimini İnönü Üniversitesinde tamamlamıştır. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında akademik görev yapmaktadır. Bilimsel yayınları ve cerrahi çalışmaları, mesleki kariyerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

Göktekin Tenekeci'nin akademik çalışmalarında doku onarımı ve rekonstrüktif cerrahi alanları dikkat çekmektedir. Vücut şekillendirme işlemlerinde de dokuların anatomik yapısının doğru değerlendirilmesi önemlidir. Ancak genel plastik cerrahi deneyimi, Vaser liposuction alanında özel deneyim bulunduğunu tek başına göstermez. Bu nedenle ilgili yönteme yönelik çalışmalarının ayrıca incelenmesi gerekir.

8. Prof. Dr. Süleyman Taş

Prof. Dr. Süleyman Taş, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanındaki bilimsel yayınları ve cerrahi çalışmalarıyla tanınan hekimlerden biridir. Mesleki çalışmalarında yüz estetiğinin yanında vücut şekillendirme uygulamalarına da yer vermektedir. Liposuction, karın germe ve cilt sıkılaştırma yöntemleri üzerine bilgilendirici içerikler yayımlamaktadır.

Süleyman Taş'ın uygulamaları arasında Vaser liposuction ve lazer destekli vücut şekillendirme teknikleri bulunmaktadır. Özellikle karın ve kol bölgesindeki yağ birikimlerinin azaltılması ile cilt yapısının değerlendirilmesi üzerinde durulmaktadır. Belirgin cilt fazlalığı bulunan kişilerde yalnızca yağ alma işlemi yeterli olmayabilir. Bu nedenle cerrahi planın kapsamı önem taşır.

9. Op. Dr. Bülent Kement

Op. Dr. Bülent Kement, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş ve plastik cerrahi uzmanlık eğitimini Trakya Üniversitesinde tamamlamıştır. Mesleki kariyerinde kamu hastanelerinde görev yaptıktan sonra özel sağlık kuruluşlarında çalışmaya devam etmiştir. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanındaki klinik deneyimiyle listede yer almaktadır.

Liposuction ameliyatlarında hastanın genel sağlık durumu, yağ dağılımı ve cilt yapısı birlikte değerlendirilmelidir. Özellikle geniş alanları kapsayan işlemlerde cerrahi güvenlik ve ameliyat sonrası takip önemlidir. Bülent Kement'in mesleki geçmişi doğrulanabilir olmakla birlikte, Vaser liposuction tekniğindeki güncel uygulama deneyimi ayrıca değerlendirilmelidir.

10. Op. Dr. Zekeriya Kul

Op. Dr. Zekeriya Kul, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuş, estetik ve plastik cerrahi uzmanlığını Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlamıştır. Brezilya'da vücut şekillendirme, meme estetiği ve yüz gençleştirme alanlarında eğitim almıştır. Mesleki çalışmalarında liposuction ve farklı vücut estetiği ameliyatlarına yer vermektedir.

Zekeriya Kul'un çalışma alanları arasında karın germe, bölgesel yağ alma ve vücut kontürünü yeniden şekillendirme işlemleri bulunmaktadır. Yağ dokusunun alınmasında farklı cerrahi tekniklerin kullanımına yönelik eğitim geçmişi vardır. Liposuction planlamasında cilt kalitesi, vücut oranları ve istenen görünüm birlikte değerlendirilir. Vaser tekniğine özel güncel deneyim ayrıca doğrulanmalıdır.

Vaser Liposuction Nedir ve Nasıl Yapılır?

Vaser liposuction, ultrason enerjisinden yararlanarak bölgesel yağ dokusunu işlemeyi sağlayan cerrahi bir yağ alma yöntemidir. İşlem sırasında cilt altında bulunan yağ dokusuna ultrason enerjisi uygulanır. Ardından işlenen yağ dokusu, ince kanüller yardımıyla vücuttan uzaklaştırılır.

Karın, bel, sırt, basen, kol, bacak ve gıdı gibi bölgelerde uygulanabilir. Yüksek çözünürlüklü vücut şekillendirme işlemlerinde de kullanılabilir. Ancak Vaser teknolojisinin her hastada klasik liposuction yönteminden daha iyi sonuç verdiğini gösteren kesin bilimsel kanıt bulunmamaktadır.

En İyi Vaser Liposuction Doktoru Nasıl Seçilir?

Doktor seçiminde yalnızca sosyal medya paylaşımlarına veya ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflara bakmak yeterli değildir. Plastik cerrahi uzmanlığı, Vaser tekniğine özel eğitim, benzer ameliyatlardaki deneyim ve sağlık kuruluşunun ameliyat koşulları değerlendirilmelidir.

Ayrıca ameliyat öncesi muayenenin kapsamı, olası risklerin açıklanması ve ameliyat sonrası kontrol süreci önemlidir. Vaser teknolojisi cerrahi bir araçtır. Sonuç üzerinde hastanın anatomisi, yağ dağılımı ve işlemi yapan cerrahın deneyimi de etkili olur.

Vaser Liposuction Fiyatları 2027

Vaser liposuction fiyatları, ameliyat yapılacak bölge sayısına, kullanılacak tekniklere, anesteziye ve cerrahi işlemin kapsamına bağlıdır. Tek bölgeye uygulanan işlem ile karın, bel ve sırtı kapsayan 360 derece Vaser liposuction aynı kapsamda değildir. Vaser Hi-Def gibi ileri vücut şekillendirme yöntemleri de farklı cerrahi planlar gerektirir.

Ameliyat ücretinin içinde hastane giderleri, anestezi, korse ve ameliyat sonrası kontrollerin bulunup bulunmadığı incelenmelidir. 2027 yılına ait doğrulanmış sabit bir fiyat aralığı bulunmadığından, kesin rakam verilmesi doğru değildir.

Sık Sorulan Sorular

Vaser Liposuction ile Kaç Kilo Verilir?

Vaser liposuction kilo verme ameliyatı değildir. Temel amacı, belirli bölgelerde bulunan yağ birikimlerini azaltarak vücut hatlarını şekillendirmektir. Ameliyat sonrasında tartıda değişim görülebilir ancak işlem obezite tedavisinin yerine geçmez.

Vaser Liposuction Sonrası İyileşme Ne Kadar Sürer?

Ameliyat sonrasında ödem, morluk ve hassasiyet oluşabilir. İlk haftalarda bu şikayetlerin azalması beklenir. Günlük yaşama dönüş birkaç gün ile birkaç hafta arasında olabilir. Vücut hatlarının belirginleşmesi ise ödemin çözülmesiyle birlikte birkaç ay sürebilir.

Vaser Liposuction Kalıcı mıdır?

Vaser liposuction sırasında alınan yağ hücreleri aynı sayıda yeniden oluşmaz. Ancak kalan yağ hücreleri kilo artışıyla büyüyebilir. Bu nedenle ameliyat sonrasında dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite, elde edilen vücut hatlarının korunmasına yardımcı olur.

Vaser Liposuction Riskli midir?

Vaser liposuction cerrahi bir işlemdir ve belirli riskler taşır. Enfeksiyon, kanama, sıvı birikimi, cilt yüzeyinde düzensizlik, his değişikliği ve ultrason enerjisine bağlı yanıklar görülebilir. Anestezi ve pıhtı oluşumu gibi daha ciddi riskler de bulunmaktadır. Ameliyat öncesi sağlık değerlendirmesi ve uygun cerrahi koşullar önemlidir.